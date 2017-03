Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die unter der Woche kostenfrei besuchbar sind. Von Musikveranstaltungen über Kino bis Ausstellungen.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

Ab 19.30 Uhr spielt Andrei Senkevich, ein weißrussischer Musiker und Songwriter in der Wiesbadener Weinbar "Der Weinländer". Die Gäste können sich auf russische und belarussische Indie-Folk-Musik freuen.

Adresse: Der Weinländer, Rüdesheimer Str. 21, 65197 Wiesbaden

Andrei Senkevich spielt Indie-Folk-Musik Bild © Andrei Senkevich

Dienstag

Eine Lesung und Ausstellung zu Jakob Arjounis "Happy Birthday, Türke" wird am Dienstag kostenfrei im Frankfurter Bahnhofsviertel angeboten. Ab 18.30 Uhr öffnet das Tumult, wo in der Regel Escape Games und Workshops angeboten werden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Illustrator Philip Waechter berichtet über seine Arbeit an Arjounis Kultkrimi. Aus dem Roman lesen wird der Frankfurter Schauspieler Marc Oliver Schulze.

Adresse: Tumult, Moselstraße 4, 60329 Frankfurt

Mittwoch

Was kann man mit Dingen machen, die schön sind aber irgendwie keinen Zweck haben? Die Leute aus dem Multiversum in Offenbach haben da eine Idee: Sie hängen sie an ein Mobile! Am Mittwoch laden sie zum Basteln und anschließenden Beisammensein bei Tee und Kaffee ein. Los geht es um 16 Uhr.

Adresse: Multiversum, Bieberer Str. 13, 63065 Offenbach

Donnerstag

Das LUMAS in Wiesbaden lädt am Donnerstag ab 19.00 Uhr zur Vernissage der Ausstellung "Forget Me Not" ein. Dabei werden Werke von Künstlern wie Isabelle Menin, Daniel M. Thurau, René Twigge, Heiko Hellwig und Olaf Hajek gezeigt. Daniel M. Thurau wird für ein Künstlergespräch zur Verfügung stehen, um Anmeldung wird gebeten: lumas.de/events

Adresse: LUMAS Wiesbaden, Wilhelmstraße 14, 65185 Wiesbaden

Freitag

In Frankfurt beginnt am 10. März die 6. Frankfurter Immigrationsbuchmesse. Drei Tage Literatur, Tanz, Kunst und Musik aus aller Welt sind geplant (Beginn: 15 Uhr). Unter anderem werden Lieder von Bertholt Brecht neu interpretiert, Ausstellungen eröffnet und eine indische Tempeltanzgruppe tritt auf. Das komplette Programm finden Sie hier .

Adresse: Saalbau TITUS-Forum, Walter-Möller-Platz 2 (Nordwestzentrum), 60439 Frankfurt

Montag

Im Kulturforum Hofgeismar hält Irmhild Heinicke ab 19 Uhr einen Vortrag zu "Pilgern auf dem Jakobsweg", den sie im Sommer 2013 selbst gelaufen ist. Sie berichtet von Erlebnissen und Eindrücken ihrer Pilgerwanderung von St.-Jean-Pied-de-Port über Pamplona nach Santiago de Compostella bis zum Kap Finisterra und zeigt dabei auch einige ihrer Fotografien.

Adresse: Kulturforum Hofgeismar, Stettiner Straße 25, 34369 Hofgeismar

Dienstag

Am Dienstag findet das 24. Literatur-Gespräch in der Stadtbücherei Melsungen statt. Thema ist diesmal der Roman "Cox oder der Lauf der Zeit" von Christoph Ransmayer. Dieser handelt von einem maßlosen Kaiser von China und einem englischen Uhrmacher, über die Vergänglichkeit und das Geheimnis, dass nur das Erzählen über die Zeit triumphieren kann. Beim Literatur-Gespräch lesen die Gäste eine Stelle vor und kommen anschließend darüber miteinander ins Gespräch.

Adresse: Stadtbücherei, Mühlenstraße 8, 34212 Melsungen

Mittwoch

Im Kulturzentrum K19 des AStA Kassel kommt es zu später Stunde (gegen 22 Uhr) zu einer erneuten Auflage des Irgendwas 2.0, einer Party mit freiem Eintritt und der Möglichkeit, sich Musik zu wünschen.

Adresse: Kulturzentrum K19, Moritzstraße 19, 34127 Kassel

Donnerstag

Einen Spielenachmittag veranstaltet der Kultur- und Kontaktladen Südstadt am Donnerstag ab 15 Uhr in Kassel. Von "Mensch ärgere dich nicht" über "Kniffel" bis hin zu "UNO" ist alles möglich. Eigene Spielvorschläge sind ebenfalls gerne gesehen.

Adresse: Kultur- und Kontaktladen Südstadt, Frankfurter Str. 78, 34121 Kassel

"Menschen ärgere Dich nicht" und andere Spiele in Kassel Bild © Pixabay

Freitag

Die Kulturfabrik Salzmann ist mit einer Jam Session zu Gast im Panoptikum, dem ehemaligen Kupferhammer in Kassel. Alle, die Lust auf Live-Musik haben, sind herzlich eingeladen. Mit Garage Royal aus Göttingen steht bereits eine Band fest, weitere sollen folgen.

Adresse: Panoptikum Club, Leipziger Straße 407, 34123 Kassel

Montag

Eine Buchvorstellung mit anschließendem Gespräch steht am Montag in Marburg auf dem Plan. Ins Technologie- und Tagungszentrum Marburg kommt Kaouther Tabai, die ab 20 Uhr aus ihrem Buch "Jasminknospen. Von Tunesien nach Europa ... und dann?" liest. Dabei berichtet Tabai über das Leben der Menschen in Tunesien und ihre persönlichen Schicksale.

Adresse: Technologie- und Tagungszentrum Marburg, Softwarecenter 3, 35037 Marburg

Dienstag

Erwachsene Liebhaber des Gesellschaftsspieles sind am Dienstagabend ab 18.30 Uhr ins Bibliothekszentrum nach Friedberg eingeladen. Dort können Sie mit Gleichgesinnten Spiele des bekannten Friedberger Spieleverlags Pegasus ausprobieren und ausgiebig testen.

Adresse: Bibliothekszentrum Klosterbau, Augustinergasse 8, 61169 Friedberg

Mittwoch

Anlässlich des Weltfrauentags findet in Marburg eine vom Gleichberechtigungsreferat der Universitätsstadt Marburg unterstützte Demonstration und Kundgebung unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind stark" statt. Alle Unterstützer und Unterstützerinnen sind beim Start ab 17 Uhr am Hauptbahnhof Marburg willkommen. Die Kundgebung mit Musik startet gegen 18 Uhr auf dem Vorplatz des Erwin-Piscator Hauses.

Adresse: Hauptbahnhof Marburg, 35039 Marburg

Donnerstag

Im Gießener Ulenspiegel startet ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) die Quiz-Night, ein Ratespaß für Kenner und alle, die es werden wollen. In Kleingruppen von bis zu acht Teilnehmern treten Sie hier gegen andere Kontrahenten in vielen unterschiedlichen Themenbereichen und insgesamt acht Spielrunden an.

Adresse: Ulenspiegel, Seltersweg 55, 35390 Gießen

Freitag

Das Gießener Irish Pub bereitet am Freitag der Band Against Remain eine Bühne. Ab 21 Uhr spielen die vier Saarländer und singen dabei über Themen, die sie bewegen.

Adresse: Irish Pub Gießen, Walltorstrasse 27, 35390 Gießen

Montag

Eine Ausstellung von Dr. Ulrich Barnickel mit dem düsteren Titel "Die 7 Todsünden" ist Besuchern am Montag frei zugänglich. Von 9 bis 12.30 Uhr werden Todsünden-Skulpturen gezeigt.

Adresse: Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Fulda, 1.OG, Domdechanei 4, 36037 Fulda

"Die 7 Todsünden" Bild © Ulrich Barnickel

Dienstag

Das Lauterbacher Hohhaus-Museum lädt zur Ausstellung "Aufbruch" mit Bildern der Malerin Inka Gisela Kellermann. Die ausgestellten Bilder geben einen guten Einblick in das jüngste Schaffen der Künstlerin. Rund zwei Jahre nach ihrem Aufbruch vom Vogelsberg in den Untertaunus geht es der Künstlerin nach ihren eigenen Worten vor allem darum, dem Betrachter auf möglichst eindringliche Weise das nahezubringen, was sie in ihrer neuen Heimat am meisten bewegt: die Bewegung selbst. Besuch ist möglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Adresse: Hohhaus-Museum Lauterbach, Eisenbacher Tor 1-3, 36341 Lauterbach

Mittwoch

Im Rahmen des internationalen Frauentags sind alle interessierten Frauen und Mädchen nach Lauterbach eingeladen, um an einer Ausstellung und einem Workshop des FrauenWeltenTeppichs teilzunehmen. Hierbei werden unter andere Stickrahmenarbeiten angefertigt.

Adresse: Gebäude der Kreisverwaltung, Goldhelg 20, 36341 Lauterbach

Donnerstag

Im Restaurant "Heimat" präsentieren regionale Musiker ihre Songs. Am Donnerstag um 20 Uhr ist in Künzell bei Fulda lebende Acousticmusiker Mike Ryan zu Gast. Er spielt Rock Klassiker, Folk, und Pop.

Adresse: Heimat., Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Freitag

In Schlüchtern heißt es in der SONO Bar "7 Jahre Sono & Good Bye Antje". Sieben Jahre gibt es die Bar schon und diesen besonderen Tag gilt es mit Livemusik der Hausband Pap's Blue Ribbon zu feiern.

Adresse: SONO Bar, Krämerstr. 12, 36381 Schlüchtern

Montag

Bei der 17. Wortkultur in der Stadtbücherei liest Nicole Beisel ab 19.30 Uhr aus ihrem Roman "Eines Nachts in Paris". Peter Liepolt gibt einen Einblick in sein Buch "Wahre Volleyball Geschichten". Mit "Wortkultur in der Stadtbücherei" bietet "cultur communal" ein Forum für lokale Lesungen an. Jeweils am ersten Montag im März und November haben lokale und regionale Autoren die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren.

Adresse: Stadtbücherei Lampertheim, Haus am Römer, Domgasse 2, 68623 Lampertheim

Dienstag

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung "Legalisierter Raub" im Museumszentrum Lorsch zeigt das Haus der Kirche in Heppenheim ab 19.30 Uhr Der große Raub , eine Dokumentation zur legalen Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung im Nationalsozialismus. Anschließend ist eine Diskussionsrunde mit Birgit Geimer (Ev. Dekanat) und Birgit Meurer (Marin-Buber-Haus) geplant.

Adresse: Haus der Kirche, Ludwigstraße 13, 64646 Heppenheim

Ausschnitt aus Plakat "Der große Raub" Bild © hr

Mittwoch

Zum Weltfrauentag am 8. März bietet die Innenstadtkirche St. Ludwig in Darmstadt um 20 Uhr ein Konzert an, das sich dem kompositorischen Schaffen von Frauen widmet. Daja Leevke Hinrichs und Regionalkantor Jorin Sandau interpretieren Werke für Flöte und Orgel/Cembalo.

Adresse: St. Ludwig, Wilhelminenplatz 9, 64283 Darmstadt

Donnerstag

Zum 13. Mal gilt es für die Darmstädter Fotografinnen und Fotografen, das (Un)Wort des Jahres in ideenreiche Visualisierungen zu übersetzen. Dabei wird es unter anderem spannend sein zu sehen, wie das diesjährige Unwort "Volksverräter" fotografisch umgesetzt wird. Die Ausstellung ist geöffnet von 13 bis 19 Uhr.

Adresse: Kunstforum der TU Darmstadt, Hochschulstraße 1, S1|03, Altes Hauptgebäude, 2. OG, 64289 Darmstadt

Freitag

In das blumen , einem Ort für kulturelle Veranstaltungen in Darmstadt, wird am Freitag die Ausstellung "zeitweisen" eröffnet. Hierbei zeigen die Künstler Adrienne Finzsch, Ravena Hengst, Jonas Huhn, Florian Schunck, Felix Dölker und Fabian Stransky ihre Werke. Für Musik sorgt Simon Dörken. Los geht es ab 19 Uhr.

Adresse: das blumen, Hügelstraße 77, 64287 Darmstadt

Veranstaltungsort "das blumen" in Darmstadt Bild © das blumen





