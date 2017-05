Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die Sie unter der Woche kostenfrei besuchen können. Von Konzerten über Kino bis zu Ausstellungen.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

Bei der Veranstaltung in der Stadtbibliothek Bruchköbel "Frauen lesen für Frauen“ liest Luise Mildes aus "Die Birken wissen's noch" von Lars Mytting. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Stadtbibliothek Bruchköbel, Hauptstraße 53, 63486 Bruchköbel

Dienstag

Am Filmabend zeigt die Stadtteilinitiative Koblenzer Straße den Film "Beyond the red lines - Systemwandel statt Klimawandel", der sich mit Klimagerechtigkeit auseinandersetzt. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Stadtteilinitiative Koblenzer Straße, Koblenzer Straße 11, Frankfurt

Mittwoch

Die italienische Sängerin Verdiana Raw spielt am Mittwoch im Wakker am Wallufer Platz in Wiesbaden. Ihre Musik ist als Dreampop einzuordnen. Um 20.30 Uhr geht es los. Einlass ist um 19.30 Uhr, um Spenden wird gebeten.

Adresse: Wakker am Wallufer Platz, Wallufer Platz 3, 65197 Wiesbaden

Donnerstag

In Offenbach spielt der Singer / Songwriter Mac Frayman aus seinem Repertoire. Im Bogside Irish Pub zeigt er seine Werke im experimentellen Stil. Ab 20.30 Uhr beginnt das Konzert.

Adresse: Bogside Irish Pub, Domstraße 93, 63067 Offenbach

Freitag

Im Institut für Neue Medien (INM) heißt es am Freitag "Phonojam, das neue Open Stage Format für Musik ohne Netz und doppelten Boden". Musikerinnen und Musiker aller Genres sind an diesem Abend eingeladen, daran mitzuwirken. Ob elektronische, elektroakustische oder akustische Instrumente - das spielt keine Rolle. Start der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Institut für neue Medien (INM),Schmickstraße 18, 60314 Frankfurt

Montag

In Korbach steht die allseits beliebte Salatkirmes Strothe vor der Tür und neben Eierbacken und Frühschoppen ist auch eine Tombola geplant. Beginn ist um 10 Uhr.

Adresse: Strothe, Werbetalstraße, 34497 Korbach

Dienstag

In Kassel präsentiert der tschechische Autor Marek Sindelka sein Werk. Im Antiquariat Winfried Jenior liest er unter anderem aus "Materialermüdung". Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: Antiquariat und Verlag Winfried Jenior, Marienstraße 5, 34117 Kassel

Mittwoch

Spiele-Nachmittag in der Südstadt. Am Mittwoch treffen sich Interessierte. Was gespielt wird, können die Teilnehmer selbst entscheiden. Ab 14 Uhr wird gezockt.

Adresse: Kultur- und Kontaktladen Südstadt, Frankfurter Str. 78, 34121 Kassel

Donnerstag

Im Schlosspark Loshausen treten die Musiker Philip Bölter und Stefan Kiessling bei einem Lagerfeuer-Konzert auf. Beginn im Ortsteil der Gemeinde Willingshausen ist um 20 Uhr.

Adresse: Schlosspark Loshausen, Kasseler Str. 41, 34628 Willingshausen-Loshausen

Freitag

Zu einem Frühlingskonzert lädt die Evangelische Kirche Bad Zwesten. Kirchenchor und Marion Linse (Violine) und Yen-Linh Shih-Ochs (Orgel) treten an diesem Abend für Sie auf. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Evangelische Kirche Bad Zwesten, Ringstraße, 34596 Bad Zwesten

Montag

"Bibel, Sprache, Wahrhaftigkeit: Goethe und Luther." In Wetzlar spricht die Direktorin des Goethe-Museums Düsseldorf, Heike Spies, über die Verbindungen zwischen Luther und Goethe. Die Veranstaltung startet um 19.30 Uhr.

Adresse: Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar

Dienstag

An der Uni Gießen sprechen am Dienstag Alexander Thiele (Institut für Allgemeine Staatslehre, Universität Göttingen) und Sandra Niggemann (Task-Force des Justizministeriums) über die rechtlichen Grenzen der Meinungsfreiheit. Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: Alte Universitätsbibliothek, Bismarckstr. 37, 35390 Gießen

Mittwoch

"Quo vadis Frankreich?" Diese Frage stellt sich der Fachbereich Romanistik der Uni Marburg in einer Wahlnachlese zu den Präsidentschaftswahlen. Geplant sind neben einem Vortrag einer jungen Französin, die die Wahlen aus ihrer Sicht beschreibt, auch eine Podiumsdiskussion zum Ergebnis des zweiten Wahlgangs.

Adresse: Romanistik Philipps-Universität Marburg, Wilhelm-Röpke-Str. 6d, 35039 Marburg

Kinder stehen vor Wahlplakaten der Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Bild © picture-alliance/dpa

Donnerstag

In Friedberg präsentieren Vertreter der Games-Branche bei der Games Couch Conference 2017 ihre Werke und stellen sich den Fragen der neugierigen Nerds. Ab 8.45 Uhr beginnt die Konferenz an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

Adresse: Technische Hochschule Mittelhessen, Wilhelm-Leuschner-Straße, 61169 Friedberg

Freitag

In Marburg startet das neue Konzept des Küchenkonzerts. Initiiert wird es von der Künstlercommunity "Q". Den Anfang macht am Freitag die Band "Late in September", die Acoustikrock spielt. Beginn ist um 21 Uhr.

Adresse: Q – Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Montag

Die Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt am Montag den Film "Alles Gut" und lädt anschließend noch zu einer Gesprächsrunde ein. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte zweier Kinder, die mit ihren Familien nach Deutschland kommen und sich in ihrem neuen Leben zurecht finden müssen. Im Zentrum steht die Frage: Wie geben wir denen eine Heimat, die am dringendsten eine Zukunft brauchen? Los geht es um 18 Uhr. Um Anmeldung unter diesem Link wird gebeten.

Adresse: Kulturkeller Fulda, Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda

Dienstag

Ebenfalls in Fulda tritt der Polnische Rundfunkchor zu einem Gastkonzert auf. Beginn im Hochchor des Fuldaer Domes ist um 20 Uhr.

Adresse: Hochchor des Fuldaer Doms, Eduard-Schick-Platz, 36037 Fulda

Mittwoch

Am Mittwoch geht der Lautertaler Gutenachtlauf in die nächste Runde. Das Laufen bei Vollmond geht um 21.30 Uhr am Friedhof Lautertal-Engelrod los. Das Tempo wird so angepasst, dass jeder Läufer mitkommt.

Adresse: Friedhof Lautertal-Engelrod (aus Richtung Lauterbach vor der Tankstelle rechts), 36369 Lautertal-Engelrod

Donnerstag

Im Museum "Brüder Grimm-Haus" in Steinau an der Straße zeigt aktuell die Künstlerin Dorle Obländer im Rahmen der Ausstellung "Retrospektive" ihre Werke. Diese können Sie von 10 bis 17 Uhr täglich besichtigen.

Adresse: Brüder Grimm-Haus, Brüder-Grimm-Straße 80, 36396 Steinau an der Straße

Freitag

In der Gedenkstätte Point Alpha reden am Freitag bei einer Podiumsdiskussion mehrere Teilnehmer über das Thema "Russland unter Putin – die deutsch-russischen Beziehungen vor dem Hintergrund aktueller Konfliktlinien". Beginn ist um 18.30 Uhr.

Adresse: Gedenkstätte Point Alpha – Haus auf der Grenze, Platz der Deutschen Einheit 1, 36419 Geisa

Montag

Eine Stunde Vorlesen für Kindergartenkinder steht in Erbach auf dem Programm, wo aus "Fridolins Freunde" gelesen wird. Los geht es um 15 Uhr.

Adresse: Katholische Öffentliche Bücherei, Palais, Hauptstraße 42, Erbach

Dienstag

Das Duo Bender und Schillinger tritt im Rahmen der Reihe "Laut und Leise" im Schlosskeller auf. Zuhörer können sich auf die zwei Multi-Instrumentalisten und ihre Klangkunst freuen. Beginn ist um 21 Uhr (Einlass: 20.30 Uhr).

Adresse: Schlosskeller, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Mittwoch

In Weiterstadt steht eine Jam-Session auf dem Programm. Es gilt: Open Stage - jede Musikrichtung ist möglich. Los geht es ab 19 Uhr.

Adresse: Kulturbahnhof Weiterstadt, Bahnhofstr. 2, 64331 Weiterstadt

Donnerstag

Am Donnerstag eröffnet Volker Strübing mit einer Lesung die viertägige Aktion "Stadtlesen" . Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen zum Konzept von "Stadtlesen", einer Aktion zur Förderung der Lesekultur, gibt es hier .

Adresse: Carree-Piazza, Vor der Centralstation, 64283 Darmstadt

Freitag

In Höchst im Odenwald startet am Freitag das Apfelblütenfest. Los geht es ab 19.30 Uhr mit der Vorstellung der Apfelblütenkönigin 2017, danach folgt der Bieranstich. Ab 21 Uhr startet das musikalische Programm.

Adresse: Montmelianer Platz, 64739 Höchst im Odenwald





