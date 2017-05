Fast 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther nach seinem Auftritt beim Reichstag zu Worms auf die Wartburg floh. Sein Weg führte quer durch Hessen. Ein neuer Wander- und Pilgerpfad soll Besucher auf die Spuren des Reformators locken.

Es ist eines der zentralen Projekte in Hessen und Rheinland-Pfalz zum 500. Jahrestag der Reformation: der Lutherweg 1521. Der Wander- und Pilgerpfad zwischen Worms (Rheinland-Pfalz) und Eisenach (Thüringen) verläuft über rund 400 Kilometer und führt einmal quer durch Hessen.

Am Sonntag, 14. Mai, wird der Weg in Romrod (Vogelsberg) eröffnet. Die Kleinstadt im Zentrum von Hessen ist nach Ansicht der evangelischen Kirche ein idealer Ort. Denn er liegt an der Grenze der beiden Evangelischen Landeskirchen von Hessen und Nassau (EKHN) und Kurhessen-Waldeck (EKKW), wie Jeffrey Myers von der EKHN erklärt.

Der Wander- und Pilgerpfad folgt in weiten Teilen auch der historischen Route, die der Reformator zu seinem Auftritt auf dem Reichstag in Worms und seiner anschließenden Flucht auf die Wartburg im Jahre 1521 zurücklegte. Nach dem Beginn in Eisenach führt er über Berka/Werra, Bad Hersfeld, Alsfeld, Grünberg, Friedberg, Frankfurt und Oppenheim nach Worms.

Verlauf des Lutherwegs 1521 von Worms zur Wartburg Bild © Lutherweg 1521

Martin Luther hatte am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zu Wittenberg angeschlagen. Damit verurteilte der Augustinermönch und Theologieprofessor vor genau 500 Jahren den Ablasshandel der katholischen Kirche, um sich von Sünden freikaufen zu können. Auf dem Reichstag in Worms sollte er 1521 seine Thesen widerrufen. Was er aber verweigerte. Die Reformation nahm ihren Lauf und führte zur Kirchenspaltung.

"Luther sei geschichtlich prägend gewesen. Vieles von dem, was Deutschland heute ausmache, lasse sich auf den Reformator und seine Zeit zurückführen", sagt Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der an der Eröffnung teilnimmt. Luthers Reise sei zugleich ein entscheidender Abschnitt seines Lebenswegs und der Reformation in Deutschland. Fünf Jahrhunderte später werde dieser Weg "erwanderbar", so Al-Wazir.

Anlässlich des Reformationsjubiläum sind in Hessen viele Veranstaltungen geplant. Hinzu kommen Ausstellungen und Luther als Bühnenspektakel. Landgraf Philipp (1504-1567) hat Hessen damals zum Pionierland der Reformation gemacht. Von Marburg aus hat er die lutherischen Reformen durchgesetzt. Sein Herrschaftsgebiet war damals zu einem großen Teil mit dem des heutigen Hessens deckungsgleich.