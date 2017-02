In Frankfurt startet die diesjährige Karnevalssaison, in Otzberg findet der Sächelchesmarkt in der Veste statt - eine Übersicht über die Märkte und Feste am kommenden Wochenende.

Frankfurt

10. Februar - Inthronisation des Frankfurter Prinzenpaares

Im Narrenzelt auf dem Festplatz am Ratsweg, ab 19.31 Uhr

11. Februar - Prunk- & Fremdensitzung des KV „Die Frankfurter 02 e.V.“

Im Saalbau Bornheim, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 15 Euro

11 Februar - Sitzung „Mit Konfetti und Helau zur Narren-Schau“

In der Aula der Pestalozzi-Schule, Vatterstr. 1, Eintritt: 14 Euro

12. Februar - Fastnachtsmatinee der Fidelen Nassauer

Im Wenzelweg 21, ab 11.11 Uhr, Eintritt: 8 Euro

12. Februar - Kinder- & Jugendsitzung des Großen Rates

Im Narrenzelt auf dem Festplatz am Ratsweg, ab 14.11 Uhr

Otzberg

11./12. Februar – Sächelchesmarkt

Im Museum an der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr