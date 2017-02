In Frankfurt, Darmstadt und Groß-Gerau wird Fastnacht gefeiert, während in Otzberg der Sächelchesmarkt in der Veste stattfindet - eine Übersicht über die Märkte und Feste am kommenden Wochenende.

Darmstadt

18. Februar - CVO Damen- & Herren-Sitzung

Im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, ab 19.11 Uhr

Frankfurt

13./14. Februar - Rosa Cloudchen-Sitzungen des Großen Rates

Im Narrenzelt auf dem Festplatz am Ratsweg, jeweils ab 19.31 Uhr

16. Februar – Kreativwirtschaftstag

Auf dem Börsenplatz, von 10 bis 18 Uhr

18. Februar - Gala- & Kostümsitzung der „Krätscher“

Im Saalbau Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 14,99 Euro

19. Februar - Klaa Pariser Gardetag

Im Vereinsheim der Fidelen Nassauer, Wenzelweg 21, ab 15 Uhr

Groß-Gerau

18. Februar - „Der CVG reist um die Welt, weil Frohsinn überall gefällt“

Traditionelle Prunksitzung in der Stadthalle, ab 19.11 Uhr, Eintritt: 13 Euro

Otzberg

18./19. Februar – Sächelchesmarkt

Im Museum an der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr