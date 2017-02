Die Fassenacht hat Hessen fest im Griff - eine Übersicht über Fastnachts- und andere Termine am kommenden Wochenende.

Babenhausen

28. Februrar - Fastnachtszug

Durch den Ortskern, ab 13.11 Uhr

Bad Endbach

25./26. Februrar - Oster- & Hobbymarkt

Im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach, jeweils von 11 bis 17.30 Uhr

Bad Vilbel

24. Februrar - Maskenball der FFW Gronau

In der Breitwiesenhalle, ab 21.11 Uhr, Eintritt: 9 Euro, Einlass ab 18 Jahre!

26. Februrar – Kinderfasching

In der Breitwiesenhalle Gronau, ab 15.11 Uhr, Eintritt: 2,50/1,50 Euro

Cölbe

25. Februrar – Tag der offenen Tür

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, von 15 bis 18 Uhr

Darmstadt

28. Februrar - CVO-Kindermaskenball

Im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, ab 14.11 Uhr

Frankfurt

22. Februrar – Kinderfasching

In der Turnhalle der TG Unterliederbach, Geißspitzweg 15, ab 15.11 Uhr

23. Februrar - Damensitzung der Fidelen Nassauer

Im Vereinsheim im Wenzelweg 21, ab 20.11 Uhr, Eintritt: 15 Euro

23. Februrar – Weiberfastnacht

Im katholische Pfarrheim, Harheim, Philipp-Schnell-Straße 55, ab 20 Uhr, Eintritt: 8 Euro

24. Februrar - Damen- & Herrensitzung

Im Saalbau Ronneburg, Gelnhäuser Str. 2. ab 19.33 Uhr, Eintritt: 15 Euro

24. Februrar - Schlagerparty auf dem Elfer Boot

Start um 20 Uhr ab Eiserner Steg, Eintritt: 19.90 Euro

25. Februrar - „Die Krätscher“-Kindermaskenball

In der Turnhalle Jahnvolk, Kirschwaldstraße 40, ab 14.11 Uhr, Eintritt: 3 Euro

25. Februrar – Faschingsparty

Im Bürgerhaus Harheim, ab 20.33 Uhr, Eintritt: 10 Euro

25. Februrar - HIGHdeWITZka!

Faschingsparty im Tower Room des Hotels in der Mailänder Straße 1, ab 21 Uhr, Eintritt: 12 Euro

25. Februrar - Prunk- & Fremdensitzung der Bernemer Käwwern

Im Saalbau Bornheim, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 17 Euro

25. Februrar - Prunksitzung der Fidelen Nassauer

Im Wenzelweg 21, ab 19.31 Uhr, Eintritt: 16 Euro

27. Februrar - Kinder-Faschingsumzug in Bockenheim

Treffpunkt ab 10 Uhr an der Ladengalerie in der Leipziger Straße

27. Februrar – Kindermaskenball

Bei den Fidelen Nassauern, Wenzelweg 21, vonb 13.11 bis 17.11 Uhr, Eintritt: 4 Euro

27. Februrar - Kindermaskenball der Bernemer Käwwern

Im Saalbau Bornheim, ab 14.11 Uhr, Eintritt: 3 Euro

27. Februrar - Rosenmontagsball der Bernemer Käwwern

Mit Live-Musik, im Saalbau Bornheim, ab 20.31 Uhr, Eintritt: 19 Euro

27. Februrar - Rosenmontagssitzung

Im Bürgerhaus Harheim, ab 19.31 Uhr, Einritt: 14 Euro

28. Februrar - Karneval-Kehraus

Im Vereinsheim der Fidelen Nassauer, Wenzelweg 21, ab 16.11 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Hattersheim

25. Februrar - „Spass uff de Gass“

Fastnachtsumzug durch den Ortskern, ab 14.11 Uhr

Kelkheim

27. Februrar – Rosenmontagsumzug

Durch den Ortskern von Fischbach, ab 14.11 Uhr

Ober-Mörlen

26. Februrar – Faschingsumzug

Durch den Ortskern, ab 14.11 Uhr

Offenbach

28. Februrar - Faschingsparty mit Live-Musik

Im Bürgerhaus Rumpenheim, ab 17.11 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Otzberg

25./26. Februrar – Sächelchesmarkt

Im Museum an der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rotenburg a.d.Fulda

25./26. Februrar – Kunsthandwerkermarkt

Im Bürgersaal am Bahnhof, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Sulzbach (Taunus)

25. Februrar - Hit-Nacht der Handballer

Im Bürgerzentrum „Frankfurter Hof“, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro