Märkte und Feste in Hessen

Karneval-Kehraus in Frankfurt, Ostereiermarkt in Dautphetal - eine Übersicht über Fastnachts- und andere Termine bis zum kommenden Wochenende.

Alsfeld

4./5. März - Streetfood-Festival in der Hessenhalle, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Babenhausen

28. Februar - Fastnachtszug durch den Ortskern, ab 13.11 Uhr

Darmstadt

28. Februar - CVO-Kindermaskenball im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, ab 14.11 Uhr

Dautphetal

4./5. März - Ostereiermarkt im Bürgerhaus Friedensdorf, Samstag 13-18 und So 12-18 Uhr. Eintritt: 1,50 Euro

Frankfurt

27. Februar - Kinder-Faschingsumzug in Bockenheim, Treffpunkt ab 10 Uhr an der Ladengalerie in der Leipziger Straße

27. Februar - Kindermaskenball bei den Fidelen Nassauern, Wenzelweg 21, 13.11-17.11 Uhr. Eintritt: 4 Euro

27. Februar - Kindermaskenball der Bernemer Käwwern, im Saalbau Bornheim, ab 14.11 Uhr. Eintritt: 3 Euro

27. Februar - Rosenmontagsball der Bernemer Käwwern mit Live Musik, im Saalbau Bornheim, ab 20.31 Uhr. Eintritt: 19 Euro

27. Februar - Rosenmontagssitzung im Bürgerhaus Harheim, ab 19.31 Uhr. Eintritt: 14 Euro

28. Februar - Karneval-Kehraus im Vereinsheim der Fidelen Nassauer, Wenzelweg 21,ab 16.11 Uhr. Eintritt: 11 Euro

4./5. März - Kreativmarkt der Hobbykünstler im Gemeindehaus St. Josef, Berger Straße 135, Bornheim, Samstag von 11-17 und Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr

Kelkheim

27. Februar - Rosenmontagsumzug durch den Ortskern von Fischbach, ab 14.11 Uhr

Offenbach

28. Februar - Faschingsparty mit Live-Musik im Bürgerhaus Rumpenheim, ab 17.11 Uhr. Eintritt: 8 Euro