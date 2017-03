Irish-Spring-Musikfestival in Bad Wildungen, Ostermärkte in Eltville und Hanau und der Faselmarkt in Butzbach – eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Wildungen

9. März - "Irish Spring"-Musikfestival

In der Wandelhalle, ab 19 Uhr, Eintritt 23 Euro

Butzbach

11. bis 14. März - Faselmarkt in der Altstadt

Mit Vergnügungspark und Marktständen, verkaufsoffenem Sonntag u.a.

Eltville

11./12. März - Internationaler Ostereiermarkt

Im Kloster Eberbach, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Frankfurt

11./12. März – Kükenschau

Auf dem Zuchtgelände des Geflügelzuchtvereins Frankfurter Berg, Ginsterweg, jeweils von 10 bis 17 Uhr

12. März - Frühlings-Fahrtag

Im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Gießen

10. bis 12. März - „Garten – Frühling – Lebensart“

Frühlings- und Osterausstellung in den Hessenhallen, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Hanau

11./12. März – Ostermarkt

In der Reinhardskirche, Kesselstadt, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Seligenstadt

11./12. März - „Kreativer Frühling 2017“

Kreativmarkt im RegioMuseum im Kloster, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro