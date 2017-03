Ein mittelalterliches Spektakulum in Friedrichsdorf-Seulberg, Hobbykünstlermarkt in Schöneck und Frühlingsmarkt in Reiskirchen – eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Frankfurt

18./19. März – Ostermarkt

Im Dominikanerkloster, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Friedrichsdorf

18./19. März - Mittelalterliches Spektakulum

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 1250. Jubiläum von Seulberg, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Hainburg

18./19. März - Frühlingsduft & Handwerkskunst

Frühlingsmarkt auf dem Sportplatz der Freien Turnerschaft Hainstadt, mit Tombola, Kinderprogramm u.a., am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, am Samstagabend Live-Musik, Sonntagmorgen Frühschoppen

Karben

19. März – Ostermarkt

In der Clubräumen des Rathauses, von 11 bis 18 Uhr

Lahntal

17. bis 19. März – Gartenausstellung

In der Baumschule in Caldern, am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Langen

18./19. März - Triathlon-Expo

In der Neuen Stadthalle, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Reiskirchen

19. März – Frühlingsmarkt

In der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden, von 10 bis 17 Uhr

Schöneck

19. März - Frühlingsmarkt der Hobbykünstler

Im Bürgertreff, Kilianstädten, von 11 bis 17 Uhr

Seeheim-Jugenheim

18./19. März - Frühlingsmarkt der Kunsthandwerker

In der Bürgerhalle Jugenheim, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Wiesbaden

19. März - 50ies bis 70ies-Designmarkt

Im Bürgerhaus Erbenheim, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro