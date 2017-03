Modellbahntag in Hanau und erste Ostermärkte und Frühlingsfeste in ganz Hessen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Biebertal

26. März – Ostermarkt

Im Bürgerhaus Rodheim, von 10 bis 18 Uhr

Darmstadt

25./26. März – Ostermarkt

Im Saal im Goldenen Löwen in Arheilgen, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Erlensee

26. März - Österlicher Hobby- und Künstlermarkt

In der Erlenhalle, von 10 bis 17 Uhr

Frankfurt

24. März - Grüne Disco

Im Bonameser Tower, ab 21 Uhr, Eintritt: 7 Euro

25. März - Kreativ-Frühlingsmarkt

In der Höchster Porzellan-Manufaktur, von 10 bis 18 Uhr

26. März – Ostermarkt

Beim RMSV Soli, Am Mainbörnchen 3, Fechenheim, von 11.30 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

26. März – Kreativmarkt

In der Riedhalle Dornheim, von 10 bis 18 Uhr

Großkrotzenburg

25./ 26. März - Flogmodell-Ausstellung

In der Mehrzweckhalle der Geschwister-Scholl-Schule, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Hanau

26. März – Modellbahntag

Bei den Eisenbahnfreunden in der Friedberger Straße 35, mit H0-, Spur N- und LGB-Anlagen, Oldtimer-Traktoren-Show u.a., von 10 bis 16 Uhr

Homberg (Efze)

26. März – Ostermarkt

Im Heimatmuseum, von 11 bis 17 Uhr

Kassel

22. März – Frühlingsfest

Im Hafencafé, Hafenstraße 17, ab 14.30 Uhr

Maintal

26. März - „Frühlingsduft- und Osterei“

Im ev. Gemeindezentrum Dörnigheim, Berliner Straße, von 11 bis 17.30 Uhr

Michelstadt

25./26. März – Ostereiermarkt

Im Odenwaldmuseum, am Samstag von 12 bis 18 und und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Oestrich-Winkel

25./26. März – Ostermarkt

In der Kelterhalle der Hallgartner Weinkeller eG, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

25./26. März - Kunst & Handwerk rund ums Ei

Ostermarkt in der August-Bebel-Straße 92, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Schotten

26. März – Ostereiermarkt

Im historischen Rathaus, von 10 bis 17 Uhr