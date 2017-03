Osterbrunnenfest in Buseck, Kerbmänner-Party in Dreieich und Internationaler Ostereiermarkt in Lampertheim - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Arolsen

1./2. April – Ostermarkt

Im Bürgerhaus, Rathausstraße, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr

Bad Nauheim

1./2. April – Ostermarkt

Am Teichhaus, jeweils 11 von 18 Uhr

Buseck

2. April – Osterbrunnenfest

Im Ortskern von Alten-Buseck,ab 14 Uhr ökumenischer Gottes dienst, anschließend Beisammensein und Basar

Cölbe

2. April – Ostermarkt

Auf Hofgut Fleckenbühl, Schönstadt, von 11 bis 18 Uhr

Darmstadt

1./2. April – Ostermarkt

In der Geibel’schen Schmiede, Oberstraße 20, Eberstadt, jeweils von 11 bis 19 Uhr

Dreieich

1. April - Kerbmänner-Party

Im Sprendlinger Bahnhof, Theodor Heuss-Straße 19, ab 18 Uhr

Friedrichsdorf

2. April – Ostermarkt

Im und rund um das Heimatmuseum Seulberg, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

1. April – „Ostertrainingslager“

Im Puppenmuseum, Samstag von 11 bis 12 Uhr Puppenberatung, Eintritt 3 Euro

Kronberg

2. April - Kronberger Frühling

Osterausstellung auf der Burg und verkaufsoffener Sonntag im Ortskern, von 12 bis 18 Uhr

Lampertheim

1./2. April – Internationaler Ostereiermarkt

In der Hans-Pfeiffer-Halle, Weidweg 4, Samstag von 13 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Langenselbold

1./2. April – Erlebnis-Ostern

In der Herrenscheune und im Schlosspark, Samstag von 13 bis 19 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Nidda

2. April - Tag der Retter

Präsentationen von DLRG, DRK, Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Katastrophenschutz, in der Innenstadt, von 10 bis 17 Uhr

Ober-Ramstadt

2. April – Ostermark des DRK

In der Modauhalle, Modau, von 14 bis 18 Uhr

Otzberg

1./2. April – Ostermarkt

Auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Schwalmstadt

1./2. April – Oster- und Frühlingsmarkt

Im Schwälmer Heimatmuseum in Ziegenhain, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Sulzbach

1./2. April – „Main-Taunus handmade“

Design- und Kreativmarkt in den Eichwaldhallen, Am Sportplatz, Samstag von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr