Ostermärkte in ganz Hessen, Idsteiner Hexenmarkt und Marktschreiertage in Haiger - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

8./9.April - Babenhäuser Ostermarkt

Mit Gewerbemarkt, Autoschau und verkaufsoffenem Sonntag, jeweils ab 11 Uhr

Haiger

8./9. April - Marktschreier & Markttreiben

Auf dem Marktplatz, am Samstag von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr, mit verkaufsoffenem Sonntag

Heusenstamm

9. April – Frühlingsmarkt

Im Horst-Schmidt-Haus, Herderstraße 85, von 11 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Bitte senden Sie die Termine Ihres Festes oder Marktes mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Idstein

8./9. April - Idsteiner Hexenmarkt

Mittelalterliches Markttreiben in der Innenstadt, am Samstag von 10.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Marburg

9.April - Osterbasteln und Eiersuchen

Im Mehrgenerationenhaus, von 15.30 bis 17 Uhr

Niederdorfelden

9. April – Vogelbörse

Im Bürgerhaus, Burgstraße 3, von 7 bis 12.30 Uhr

Otzberg

8./9. April – Ostermarkt

Auf der Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Ronneburg

8./9. April - Historischer Ostermarkt

Auf der Ronneburg, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Ronshausen

9. bis 18. April - Passionkrippen- und Osterausstellung

Im Haus des Gastes, täglich von 14 bis 18 Uhr

Ulrichstein

8./9. April - 21. Ulrichsteiner Ostereiermarkt

Im Museum im Vorwerk, Basteln mit Kindern, Ostereiermalerei, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr