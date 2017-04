Ostereiersuchen in Bad Homburg, Osterfeuer in Friedrichsdorf und Passionkrippen- und Osterausstellung in Ronshausen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Oster-Wochenende.

Bad Homburg

17. April - Osterfest und Ostereiersuchen

Auf der Kleintierzuchtanlage in Ober-Erlenbach, Bornstraße, von 11 bis 17 Uhr

Bruchköbel

15. April - Osterfeuer

Auf dem Gelände des Angelsportvereins 1965 e.V.,Friedhofstraße 13, ab 19 Uhr

Eschenburg

15. April - 5. Osterfeuer

Auf dem Festplatz in Eiershausen, ab 18 Uhr

Frankfurt

13. April – "Grie Soß“-Essen

Am Gründonnerstag, Karnevalgesellschaft Narrhalla 1948, Schäfflestraße 18, ab 20 Uhr, Eintritt 6 Euro

13. April - Ostermarkt für Kinder

Am Bornheimer Uhrtürmchen, Bergerstraße, vom Abenteuerspielplatz Riederwald e.V., von 11 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

15. April - Osterfeuer

Bei Burgholzhausen, von 17 bis 23.55 Uhr

Gelnhausen

14. April - Forellenräuchern

Am Kleinfestplatz, Höchst, von 10 bis 13 Uhr

Großkrotzenburg

15.- 17. April - Genuss und Gartenlust

Mit Streetfood-Meile, am Strandbad Spessartblick, Freigerichtstraße 52, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Ronshausen

10.- 17. April - Passionkrippen- und Osterausstellung

Im Haus des Gastes, täglich von 14 bis 18 Uhr

Weiterstadt

17. April - Osterfest und Oster-Olympiade

Vom Tierhilfeverein Kellerranch, Eiersuche, Verkaufsstände und Flohmarkt, Gnadenhof Kellerranch, Im Wasserlauf 3, von 11 bis 17 Uhr