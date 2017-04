Hundeausstellung in Zwingenberg, "Markt der schönen Dinge" in Rodgau und Kunsthandwerker-Frühlingsmarkt in Rüsselsheim - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Büdingen

23. April - Gärtnermarkt und Kinderfest

Im Ortskern, mit Froschparade, Live-Musik u.a., ab 11 Uhr

Dreieich

22./23. April - „Genuss und Gartenlust“

Auf Burg Hayn, Dreieichenhain, Fahrgasse 52, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Friedrichsdorf

22. April - Tag der offenen Tür

Im Tennisverein Köppern, im Wiesenweg, von 13 bis 19 Uhr

Michelstadt

23. April - Landpartie – Frühlingserwachen

Verkaufsoffener Sonntag mit buntem Rahmenprogramm in der Innenstadt, von 13 bis 18 Uhr

Rodgau

22. April - „Markt der schönen Dinge“

Accessoires-Börse in der Aula der Georg-Büchner-Schule, Jügesheim, von 11 bis 15 Uhr

Ronshausen

9. bis 18. April - Passionkrippen- und Osterausstellung

Im Haus des Gastes, täglich von 14 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

22. April - Kunsthandwerker-Frühlingsmarkt

In der Königstädter Straße 4, 40 & 52, von 11 bis 17 Uhr

Schotten

22./23. April - Traditionelle Narzissenblüte und Mühlenmodellausstellung

In Anneroses Gartenwelt, Rainröder Straße 11, Eichelsachsen, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Zwingenberg

23. April - Jubiläums-Klubsiegerausstellung des Pinscher Schnauzer Klubs 1895 e.V.

Am Reutershügel, ab 9 Uhr