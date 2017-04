Kinder-Ritterfest in Alsbach-Hähnlein, Tanz in den Mai in Frankfurt und Schoppetage in Wiesbaden - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

30. April - Kinder-Ritterfest

Auf Schloss Alsbach, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro, Gewandete 4 Euro

Bad Homburg

29. April bis 1. Mai - Jubiläumsfest der Jugendfeuerwehr Dornholzhausen

Am Samstag ab 18.30 Uhr mit Partyabend auf dem Flugplatz Wehrheim, Eintritt: 9 Euro, am Sonntag von 10 bis 15 Uhr Festbrunch im Feuerwehrhaus, am Montag ab 11 Uhr Tag der Feuerwehr in und um das Feuerwehrhaus

Breitscheid

28. April – Bauernmarkt

Im Ortsteil Rabendscheid, von 11 bis 17 Uhr

Bruchköbel

1. Mai – Fischerfest

Auf dem Gelände des Angelsportvereins Nieder-Issigheim, In den Wingerten, ab 10 Uhr

Frankfurt

30. April - Tanz in den Mai

Im Gemeindesaal der Nazarethgemeinde, Feldscheidenstraße 36, ab 20 Uhr

Fulda

1. Mai - Maifest der Volkstanz- und Wandervereinigung Malkes

Auf dem Festplatz am Feuerwehrhaus, ab 10.15 Uhr Frühschoppen, ab 13 Uhr Tanz der Teenies, ab 14 Uhr Blasmusik u.a.

Glauburg

28. bis 30. April -Bahnhofsfest in Stockheim

Am Freitag ab 20.15 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 14 Uhr Familientag mit Rahmenprogramm, am Sonntag ab 11 Uhr Dampflok-Fahrt, Kinderprogramm, Musik, Tombola, Oldtimer-Treffen u.a.

Hünfelden

30. April – Whiskyfest

In der Kornbrennerei, Neesbacher Staße 3, Dauborn, von 11 bis 18 Uhr

Maintal

1. Mai - Anglerfest des Hochstädter Angelvereins

Im Bürgerhaus Hochstadt, von 11 bis 15 Uhr

Wetzlar

1. Mai - Brückenmarkt in Dutenhofen

Vom Handelshof bis zum Bahnhof, mit Marktständen, Musik, Kinderunterhaltung u.a., von 10 bis 18 Uhr

Wiesbaden

28. April bis 1. Mai - Wiesbadener Schoppetage

Auf dem Gelände des Kulturparks Schlachthof, am Freitag ab 16 Uhr, ab 18 Uhr Winzerolympiade, am Samstag, Sonntag und Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, an allen Tagen buntes Rahmenprogramm