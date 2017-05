Countdown-Fest zur Landesgartenschau in Bad Schwalbach, Odenwälder Autotreffen in Höchst im Odenwald und Forellenfest in Steinau an der Straße - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Schwalbach

6. Mai - Countdown-Fest zur Landesgartenschau

Im Kurpark, ab 14.30 Uhr

Dauborn

7. Mai - Autocross-Rennen

Auf dem Daubornring, an KreisStraße 507, Hünfelden, Eintritt: 8 Euro, Kinder bis 14, frei

Dieburg

5.-7. Mai – Maimarkt

In der Innenstadt mit Autosalon, Livemusik, Weinfest und verkaufsoffenem Sonntag, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 18 Uhr

Friedberg

6./7. Mai - Fiedberger Frühlingsmarkt

Am Elvis-Presley-Platz, Samstag ab 11 Uhr

Frankenberg

6. Mai - Begegnung der Kulturen

Interkulturelles Fest in der Steingasse 3, von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

7. Mai – „Teddybären-Fahrtag“

Am Feldbahnmuseum, Am Römerhof 15f, von 11-17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 3 Euro

Höchst (Odenwald)

7. Mai – Odenwälder Autotreffen

Tag für Autobegeisterte

Im Industriegebiet, von 11-16 Uhr

Lorch

7. Mai - „Oldie Sunday“

Treffen für historische Roller, Motorräder und Autos, im Landmuseum Ransel, von 10 bis 15 Uhr

Mainhausen

5.-7. Mai – „Lakeside-Bikedays“

Alles rund ums Bike in Mainflingen, Händlerstände, Food-Trucks, Bühnenshows, Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr

Otzberg

7. Mai – Töpfermarkt

Auf der Veste Otzberg, von 11 bis 18 Uhr

Steinau

5.-7. Mai – Forellenfest

Im Ortsteil Uerzell, Freitag ab 21.30 Uhr, Samstag ab 21 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr.