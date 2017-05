Apfelblütenfest in Höchst im Odenwald, Geisenheimer Muttertagsfest und Gartenfest in Amöneburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Amöneburg

14. Mai - Gartenfest im Kinkerlitzchen

Mit Ausstellern und und Essens-Ständen, auf dem Aussiedlerhof, Hollerborn 2, von 11 bis 18 Uhr

Bad Homburg

13. Mai - Europa-Tag

Mit Europamarkt, Bühnenprogramm u.a. auf dem Kurhaus-Vorplatz, ab 11 Uhr, ab 18 Uhr Live-Musik

Bad Nauheim

13./14. Mai - Dorffest in Nieder-Mörlen

Mit Musik, Gottesdienst und buntem Programm der Vereine, am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Bitte senden Sie die Termine Ihres Festes oder Marktes mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Fränkisch-Crumbach

14. Mai - Tag des offenen Hofes

Auf Hof Schleiersbach, von 10 bis 18 Uhr, mit Planwagenfahrten, Hofführungen, Vorführungen u.a.

Geisenheim

13./14. Mai - Geisenheimer Muttertags-Fest

Mit Streetfood-Meile, in der Innenstadt, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Glauburg

14. Mai - Keltenfest am Glauberg

Mit Kunsthandwerk, Vorführungen mit Hütehunden, Rückepferden und Greifvögeln, Bastelstation u.a., von 10 bis 18 Uhr

Haiger

13. Mai – Kinderfest

Auf dem Marktplatz,von 12 bis 18 Uhr, mit Bühnenprogramm, Spielstation u.a.

Hanau

14. Mai - Spargelhoffest

Auf dem Obst- und Gemüsehof in Klein-Auheim, Speckweg 23, ab 11 Uhr

Höchst im Odenwald

12. bis 15. Mai – Apfelblütenfest

Im Ortskern, mit Festzelt, Vergnügungspark und Marktbetrieb, am Freitag ab 19.30 Uhr Vorstellung der Apfelblütenkönigin, ab 21 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 13 Uhr Flohmarkt, ab 15 Uhr Kindershow, ab 20.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst, von 11 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag, ab 19 Uhr Abend der Vereine und am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Kinderfest u.a.

Jesberg

14. Mai - Köhlerfest

Auf dem Köhlerplatz am Diebelsborn zwischen Hundshausen und Sebbeterode, ab 11 Uhr mit Gottesdienst, anschließend Live-Musik, Waldarbeitervorführung, Meilerbesichtigung u.a., Bus-Shuttle ab Festplatz Sebbeterode ab 10.30 Uhr

Langen

13./14. Mai - Die Pracht der Rhododendren

Gartenfest rund um Schloss Wolfsgarten, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Wetzlar

13. Mai - Tag der offenen Tür

Beim Modellflugsportverein MFV Lahntal, auf dem Vereinsgelände an der Rüsterschneise, Dutenhofen, ab 10 Uhr