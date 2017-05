Maiglöckchenmarkt in Elz, Weinfest auf dem Frankfurter Liebfrauenberg und Apfelblütenfest auf Burg Brandenstein bei Schlüchtern - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Elz

21. Mai – Maiglöckchenmarkt

Rund um das Rathaus, mit Marktständen, Kinderprogramm, Hobbykünstlermarkt und -ausstellung, Bücherflohmarkt u.a., 11 bis 18 Uhr

Eschborn

19. bis 21. Mai - Ebbelwoi- & Spargelfest

In der Unterortstraße 20, am Freitag ab 19 Uhr mit Live-Musik, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, am Samstag ab 20 Uhr 70er/80er-Party

21. Mai - Modellbahnausstellung und –vorführung

Im Vereinshaus in der Hauptstraße 14, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

17. bis 28. Mai - Mai- & Weinfest

Auf dem Liebfrauenberg zwischen Zeil und Paulskirche, mit Live-Musik an allen Tagen, jeweils von 15.30 bis 21 Uhr, am 21. Mai von 14.30 bis 20.30 Uhr und am 28. Mai von 13 bis 20.30 Uhr

21. Mai - Jubiläumsfest des Abenteuer-Spielplatzes Colorado Park

An der Raimundstraße, mit Bühnenshow, Flohmarkt u.a., von 14 bis 18 Uhr

21. Mai - Tag der Bornheimer Vereine

Am Uhrtürmchen, Bornheim Mitte, von 10 bis 18 Uhr

Hanau

20./21. Mai – Familienfest

Mit Seifenkistenrennen, Kinderprogramm, Food-Trucks u.a. in der Hermann-Ehlers-Straße, Steinheim, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Hilders

20. Mai – HeimatMarkt

Erzeugermarkt in der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Kiedrich

19. bis 22. Mai - 44. Kiedricher Rieslingfest

Auf dem Josef-Staab-Platz, am Freitag, Samstag und Montag ab 18 Uhr, am Sonntag ab 15 Uhr

Limburg

20. Mai - Spitze- & Schmuck-Ausstellung

Im Pater-Richard-Henkes-Saal, Wiesbadener Straße 1, von 11 bis 17 Uhr, um 14 Uhr Modenschau, Eintritt: 5 Euro

Obertshausen

21. Mai – Europafest

Fest der Kulturen, Folklore, Tanz und Artistik, vor dem Bürgerhaus in Hausen, von 12 bis 18 Uhr

Schlangenbad

21. Mai - Almauftrieb in Niedergladbach

Um 11 Uhr Almauftrieb der Schafe, ab 12 Uhr Volksfest auf dem Bolzplatz

Schlüchtern

20./21. Mai – Apfelblütenfest

Auf der Außenanlage von Burg Brandenstein, am Samstag ab 14 und am Sonntag ab 11 Uhr, Eintritt: 3 Euro