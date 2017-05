Brunnenfest in Beerfelden, Weinfest in Frankfurt und Idstein und Pflanzenmarkt in Marburg - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Soden-Salmünster

27./28. Mai – Frühlingsfest der Freiwilligen Feuerwehr

Samstag ab 09 Uhr Gaudi-Olympiade, ab 10 Uhr Festbetrieb, ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik, Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen mit Live Musik

Bad Vilbel

25. Mai - Vatertagsfest des Kleintierzuchtvereins

In der Wiesengasse 97 (neben der Kläranlage), von 10 bis 18 Uhr

Beerfelden

25. Mai – Brunnenfest

Im Ortskern mit Live-Musik, Marktständen, Flohmarkt, Stadtlauf und Versteigerung, von 10 bis 18 Uhr

Borken

27. Mai - Lindenfest

Auf dem Dorfplatz in Gombeth, Ponyreiten, Essen und Trinken, ab 15 Uhr

Büttelborn

25. Mai - Hausgroawefest

Grillfest mit musikalischem Umrahmung und Kinderprogramm, am Sportlerheim der TSG Worfelden, ab 10.30 Uhr

Calden

25.-28. Mai - Gartenfest

Im Schlosspark Wilhelmsthal, mit Pflanzen und Dekomarkt, Donnerstag 9 bis 19, Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Dreieich

25. Mai - Tag der Feuerwehr

In der Feuerwache Sprendlingen, Am Trauben 23, ab 11 Uhr

25. Mai – Vatertagsfest

Am Vereinshaus Sprendlingen, in der verlängerten Fichtestraße, ab 10.30 Uhr

Eichenzell

25.-28. Mai - Fürstliches Gartenfest

Im Schloss Fasanerie, Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Eppstein

25. Mai - Prangerfest der Stadtwache

Auf der Burg Eppstein, von 10 bis 18 Uhr

Frankfurt

22.-28. Mai - Mai- und Weinfest

Auf dem Liebfrauenberg zwischen Zeil und Paulskirche, mit Live-Musik an allen Tagen, jeweils von 15.30 bis 21 Uhr, am 21. Mai von 14.30 bis 20.30 Uhr und am 28. Mai von 13 bis 20.30 Uhr

25. Mai – Vatertagsfeier

Auf dem Gelände des Kleintierzüchter Vereins e.V. 1906 Schwanheim, Schwanheimer Bahnstr., ab 10 Uhr

Greifenstein

27./ 28. Mai - Ponyfest beim Pony- und Kleinpferdeverein

Auf der Wiese 1, am Samstag mit Reitwettbewerb, ab 18 Uhr Showprogramm und Feuerspektakel, Sonntag Reitwettbewerbe und Ponyshow aller Rassen

Groß-Umstadt

27./ 28. Mai – Hoffest

Auf dem Weingut in der Wächtersbacher Straße 36, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr

Hammersbach

25. Mai - Himmelfahrtsgrillen der Sängervereinigung Langenbergheim

An der Feldscheune, ab 10 Uhr

Hanau

28. Mai – Erdbeerfest

Auf dem Obst-und Gemüsehof Wurbs in Klein-Auheim, Speckweg 23, ab 11 Uhr

Hungen

25.- 28. Mai - Jubiläumsfest „1250 Jahre Obbornhofen“

Donnerstag ab 9.30 Uhr gemeinsames Frühstück, anschließend Feierstunde, ab 13 Uhr Vatertagsfeier. Freitag ab 20 Uhr und Samstag ab 19.30 Uhr Live-Musik im Festzelt am Sportplatz. Sonntag ab 10 Uhr. Gottesdienst „uff Platt“. 11 Uhr stehender Festzug, ab 17 Uhr Dämmerschoppen

Idstein

25.- 28. Mai - Idsteiner Weinfest

Rund um den König-Adolf-Platz, Donnerstag, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr, Freitag ab 16 Uhr, Donnerstag ab 12.30 Uhr. Eröffnung durch die Rheingauer Weinkönigin

Kriftel

27./ 28. Mai – Lindenblütenfest

Mit Livemusik, Kinderflohmarkt, in der Innenstadt, Samstag ab 15 Uhr Sonntag ab 11 Uhr

Langgöns

25. Mai - Waldfest mit großem Traktortreffen

In Cleeberg auf dem Waldsportplatz, ab 10.30 Uhr

Limburg

25.-28. Mai - Harmonie Festival 2017

In Lindenholzhausen, Sänger, Tänzer und Musikanten aus 37 Nationen und Kulturen, Festivalgelände am Wingert 6, Eintritt: Tageskarte 10 Euro, Dauerkarte 45 Euro

Lindenfels

25. Mai - Waldfest des Freundeskreises Moelan-sur-Mer

In der Grillhütte, ab 11 Uhr

Marburg

27./ 28. Mai – Pflanzenmarkt

Im neuen Botanischen Garten, an den Lahnbergen, 10 bis 18 Uhr, Eintritt: regulärer Eintrittspreis

Neu-Anspach

27./ 28. Mai - Dampftage im Freilichtmuseum „Hessenpark“

Mit Ausstellung und Vorführung historischer Dampfmaschinen, jeweils 11-17 Uhr, Eintritt: regulärer Eintrittspreis

Neu-Isenburg

25. Mai - Backfischfest des Angelvereins

An der Bansamühle, ab 09.30 Uhr

Riedstadt

25. Mai - Öko-Markt

Auf dem Richthofenplatz, von 10 bis 18 Uhr, mit Angeboten rund ums nachhaltige Leben, Live-Musik ab 11 Uhr

Schlüchtern

27./ 28. Mai - Jubiläumsfest „850 Jahre Kressenbach“

Samstag ab 20 Uhr Rockkonzert, Sonntag ab 10 Uhr Straßenfest, ab 11 Uhr Ausstellung alter Traktoren, landwirtschaftlicher Geräte und Küchenutensilien, von 14 bis 17 Uhr Kinderfest

Wächtersbach

20.-28. Mai - 69. Messe Wächtersbach

Mit Sonderschauen, Tierschau, Musik u.a. auf dem Messegelände, jeweils 10-18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

25. Mai - Kunsthandwerkermarkt

Vor dem alten Rathaus und auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Walluf

25. Mai - Tag der offenen Tür

Am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Niederwalluf, Mühlstraße 40, ab 11 Uhr, mit Fahrzeugausstellung, Musik

Wettenberg

25. Mai - Handwerker- und Kunsthandwerkermarkt

Im Heimatmuseum Wißmar, mit Vorführungen, von 11 bis 17 Uhr

Zierenberg

28. Mai - Naturpark-Wandertag

Mit Naturparkfest am Naturparkzentrum auf dem Dörnberg, ab 14 Uhr, Wanderungen ab 10 Uhr