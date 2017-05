Historischer Pfingstmarkt in Alsbach-Hähnlein, Drachenspektakel in Fulda und Roboter-Ausstellung in Gießen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach-Hähnlein

4./5. Juni - Historischer Pfingstmarkt

Im Schloss Alsbach, Sonntag von 11.30 bis 20.30 Uhr, Monntag von 11.30 bis 18.00 Uhr, Eintritt: 6 Euro, Kinder und Gewandete 4 Euro

Bad Soden

2.-11. Juni – Weintage

Im Alten Kurpark, mit musikalischen Rahmenprogramm am Abend, von 17 bis 24 Uhr

Frankfurt

2.-6. Juni - Pfingst-Waldfest der SG Riederwald 1919 e.V.

Fußball-Turniere, Unterhaltung für Groß und Klein, Freitag ab 18 Uhr, Samstag bis Dienstag ab 10 Uhr

Fulda

3./4. Juni - Fuldaer Drachenspektakel

Mit Flugpräsentationen, Wettbewerben, Kinderprogramm u.a. an der Messe, Galerie in der Wolf-Hirte-Straße, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Gießen

4. Juni - Roboter-Ausstellung der World Robot Olympiad (WRO)

In der Kongresshalle, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei

Königstein

4./5. Juni - Großes Bahnhofsfest

Mit Dampflok-Sonderzugverkehr nach Frankfurt-Höchst, von 10 bis 17 Uhr

Lorch

4. Juni - „Oldie Sunday“

Treffen für historische Fahrzeuge im Landmuseum Ransel, von 10 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

2.-4. Juni - Walldorfer Gickelfest

Mit Rahmenprogramm auf der Zuchtanlage am Grundhof, Live-Musik am Freitag- und Samstag-Abend, Sonntag Frühschoppen ab 11 Uhr

Nidderau

2.-6. Juni - Pfingstmarkt in Windeck

Auf dem Marktplatz, Krammarkt am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

Reinheim

3.-5. Juni - Aquarienschau mit rund 1.000 bunten Fischen

Im Stadtpark, von 10-18 Uhr, Eintritt: frei

Schöneck

3.-5. Juni - 23. Oldtimer Traktorenschau

Auf dem Festplatz in Büdesheim, mit Festzeltbetrieb, am Sonntag und Montag jeweils ab 10 Uhr