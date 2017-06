Alteburger Markt in Idstein, Backfest in Bad Wildungen-Reitzhagen und 700 Jahre Spangenberg-Herlefeld - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Soden

2. bis 11. Juni - Weintage im Alten Kurpark

Mit musikalischen Rahmenprogramm am Abend, jeweils von 17 bis 24 Uhr

Bad Vilbel

11. Juni - Sommerfest des Kleintierzuchtvereins

In der Wiesengasse 97, von 10 bis 18 Uhr

Bad Wildungen

10./11. Juni - Backfest in Reitzhagen

Mit Spezialitäten aus dem Dorfbackhaus, Musik, Marktständen u.a., am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr

Flörsheim

10./11. Juni – Schützennpicknick

Auf dem Vereinsgelände des Schützenvereins 1937 Wicker e.V., Prälat-Müller Weg 3, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de

Frankfurt

2. bis 6. Juni - Pfingst-Waldfest der SG Riederwald 1919 e.V.

Fußball-Turniere und Unterhaltung für Groß und Klein, am Freitag ab 18 Uhr, Samstag bis Dienstag jeweils ab 10 Uhr

Groß-Umstadt

10. Juni - Dorffest in Kleestadt

Mit Livemusik, Kunst und Tanz, ab 14.30 Uhr

Idstein

8. Juni - Alteburger Markt in Heftrich

Mit Kram- und Viehmarkt ab 7 Uhr und Musiklische Unterhaltung von 10 bis 22 Uhr

Kronberg

11. Juni – Erdbeerfest

Auf Burg Kronberg und in der Innenstadt, „Lebendige Burg“, verkaufsoffener Sonntag, Oldtimertag u.a., von 12 bis 18 Uhr

Langen

10. Juni – Umweltfest

In der Paul-Ehrlich-Straße/Am Campus der Deutschen Flugsicherung in Neurott, von 14 bis 18 Uhr

Marburg

11. Juni – Erdbeerfest

Auf Hofgut Dagobertshausen, mit Live-Musik und dekorativen Sommerideen, von 11 bis 18 Uhr

Nidda

11. Juni - Kleiner Kunsthandwerkermarkt

In der Lesehalle im Kurpark, Bad Salzhausen, von 10 bis 17 Uhr

Nidderau

10. Juni - Nidderauer Rocknacht

In der Siemensstr. 30-32, Heldenbergen, von 18 bis 1 Uhr, Eintritt: 20 Euro

Rodenbach

11. Juni - 11. Rodenbacher Künstler-Frühling

Mit Live-Musik, Cocktails, Speisen und Kuchen, Schützenhof in Oberrodenbach, von 11 bis 18 Uhr

Schmitten

10./11. Juni - Tag der offenen Gärten

In Schmitten und Weilrod, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, in vielen privaten Gärten und im Garten des Schlosses Neuweilnau

Schotten

10./11. Juni - Offene Gartenpforte und Mühlenmodellausstellung

In Anneroses Gartenwelt, Eichelsachsen, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Spangenberg

11. Juni - 700-Jahr-Feier im Ortsteil Herlefeld

Mit stehendem Festzug von 10 bis 18 Uhr und großem Kinder- und Festprogramm, Eintritt: 4 Euro

Wiesbaden

10. Juni - Schul- & Stadtteilfest

Auf dem Schulhof der Kerschensteiner Schule, in der Hausener Obergasse und Am Spritzenhaus, ab 14 Uhr, ab 16 Uhr Live-Musik

Wölfersheim

11. Juni - Tag des Wetterauer Bodens

Mit begehbaren Bodenprofilen, Ausstellung, u.a. in Berstadt, Auf dem Hals 1, ab 10 Uhr