Hessentag in Rüsselsheim, Kaltblutschau in Heppenheim und Direktvermarkter-Treff in Reiskichen - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Frankfurt

17./18. Juni – Feldbahnfest

„Feldbahnen im Bergbau“ – mit Sonderausstellung mit Bildern, Sachexponaten und Einsatz von Schauzügen, im Feldbahnmuseum am Rebstockpark, jeweils von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro

17./18. Juni - Sommerfest im Tierheim Nied

Mit Tombola, Flohmarkt, Kinderspielen u.a., am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Grebenhain

18. Juni - Bergmähwiesenfest in Herchenhain

Mit Eröffnung des Bergmähwiesenpfades, Führungen, Vorstellung von Weidetieren u.a.

Hanau

15. bis 18. Juni – Gartenfest

Im Staatspark Wilhelmsbad, am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr, am Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Heppenheim

18. Juni – Kaltblutschau

Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins, ab 10 Uhr

Hirschhorn

17. Juni – Weinfest

Mit Jazz-, Swing- und Dixieland-Musik an der Boot-Slip-Anlage am Neckarufer, ab 17 Uhr

18. Juni - Aktionstag „Lebendiger Neckar“

Familiensonntag mit Kinderprogramm, Musik u.a., ab 11 Uhr

Mücke

16. bis 18. Juni - Vereinsjubiläumsfest: 90 Jahre FC Mücke, 70 Jahre Freiwillige Feuerwehr Flensungen und 40 Jahre Jugendfeuerwehr Flensungen

Am Freitag ab 19 Uhr Kommersabend, am Samstag ab 9 Uhr Aktionstag der Jugendfeuerwehr, ab 13 Uhr Sport & Spaß des FC Mücke, ab 20 Uhr Sommerparty, am Sonntag ab 10 Uhr Gottesdienst, ab 11.30 Uhr Frühschoppen u.a.

Nidda

15. Juni - Deutschlandtreffen der Messerschmittfreunde

Mit Dorffest, Tag der offenen Tür im Kindergarten, Fahrradtraining, Papierschöpfen u.a. im Ortsteil Ober-Schmitten, ab 10 Uhr

Oberursel

15. Juni – Fonleichnamsfest

Im und um das Pfarrzentrum St. Aureus und Justina, Bommersheim, ab 9.30 Uhr Gottesdienst mit anschließender Prozession, ab 12 Uhr Volksfest

Reichelsheim (Odenwald)

15. Juni – Europafest

Auf dem Europaplatz vor der Reichenberghalle, ab 11 Uhr

Reiskirchen

15. Juni - Direktvermarkter-Treff

Im Ortskern von Ettinghausen, mit Kinderprogramm, Kutschfahrten, Festzelt u.a., von 11 bis 18 Uhr

Rüsselsheim

9. bis 18. Juni - Hessentag 2017

Mit über 1.500 Veranstaltungen im ganzen Stadtgebiet

Schwalmstadt

16. bis 19. Juni - Ziegenhainer Salatkirmes

Auf dem Paradeplatz, am Freitag ab 19 Uhr Eröffnung, am Samstag ab 14 Uhr Kinderprogramm, ab 20 Uhr Rockabend, am Sonntag ab 14 Uhr Festzug, ab 20 Uhr Live-Musik und am Montag ab 10.30 Uhr Feuerwehr-Übung, ab 11 Uhr Familientag u.a.

Staufenberg

14. Juni - Staufenberger Krämermarkt

Am Mittwoch ab 19 Uhr Eröffnungsveranstaltung auf dem Hof des Heimatmuseums, am Donnerstag Markt rund um die Burg mit buntem Rahmenprogramm