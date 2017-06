Jubiläumsfest - 750 Jahre Langstadt, Historisches Altstadtfest in Breubach und Jazz-Festival in Idstein - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

24./ 25. Juni - Jubiläumsfest: 750 Jahre Langstadt

Samstag ab 14 Uhr historischen Ausstellungseröffnung, ab 16 Uhr Festzug, 17 Uhr Festeröffnung, 20 Uhr Partyband, Sonntag ab 10 Uhr Festgottesdienst, 11 Uhr Frühschoppen, ab 15 Uhr Partyband u.a.

Bad Camberg

25. Juni - „Kunst im Park 2017“

Exponate von Künstlern aus der Region, Kurpark, 11-18 Uhr

Bad Soden

24./ 25. Juni - Fischerfest der Sportfischervereinigung 1966 e.V.

Auf dem Vereinsgelände im Altenhainer Tal, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr

Bad Vilbel

24./ 25. Juni – Hoffest

Auf dem Laupus-Hof Massenheim, mit Feldrundfahrten, Kinderprogramm, Live-Musik u.a., Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr

Breuberg

23.- 25. Juni - Historisches Altstadtfest

Im Ortskern in Neustadt, Ausstellung, Theater, Musik und Tanz

Frankfurt

24./ 25. Juni – Bornfest

Am Harheimer Born, in der Riedhalsstraße, Samstag ab 17.30 Uhr die größten Hits der letzten 50 Jahre, Sonntag ab 10.45 Uhr Gottesdienst am Born, anschließend Frühschoppen, ab 15 Uhr Kinderbelustigung u.a.

25. Juni – Sommerfest im Christlichen Zentrum Frankfurt

Familiengottesdienst und Hofkerb, Salzschlirfer Straße 15, ab 10.30 Uhr

24./ 25. Juni - Pow Wow - Indianertanzfest

Im Licht- und Luftbad Riederwald, Samstag 11-20 Uhr und Sonntag 11-16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

25. Juni – Apothekergartenfest

In der Aukammallee 39, mit Arzneipflanzenführung, Quiz, Kinderprogramm und Live-Musik, von 12-17 Uhr

24. Juni - Sommerfest von Jugendrotkreuz und Kleingartenverein Waldfried

In der Goldstein Straße. 15 in Niederrad, ab 15 Uhr

Friedberg

25. Juni – Sommerfest

Auf dem Gelände der Johannes-Vatter-Schule, von 11-17 Uhr

Fritzlar

23.-25. Juni - 26. Weizenbier-Fest der Eddernarren e.V.

In der Allee, mit Livemusik, Tanzdarbietungen, Marktbetrieb, Freitag ab 19 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

Hilders

24. Juni - HeimatMarkt

Erzeugermarkt in der Marktstraße 12, von 10-13 Uhr

Idstein

23.- 25. Juni - Idstein JazzFestival

Auf mehreren Bühnen in der Altstadt, Freitag ab 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr, Live-Musik, Sonntag ab 11.30 Uhr Frühschoppen, Eintritt: ab 8,- Euro

Maintal

24./ 25. Juni – Hoffest

Auf dem Käwernhof in der Hochstädter Altstadt, Samstag ab 18 Uhr Alpenrock-Konzert, Eintritt: 18 Euro, So ab 11 Uhr Frühschoppen u.a.

Mücke

24.- 26. Juni - Vereinsjubiläumsfest: 90 Jahre FC Mücke, 70 Jahre Freiwillige Feuerwehr Flensungen und 40 Jahre Jugendfeuerwehr Flensungen

Samstag ab 20 Uhr Party mit Live-Musik, Sonntag ab 13 Uhr Festzug mit anschließendem Spiel der Musikzüge im Festzelt

Neu-Anspach

25. Juni – Märchentag

Im Freilichtmuseum Hessentag, mit Erzählungen, Theatervorführungen, Mitspiel-Theater u.a., von 10-17 Uhr, Eintritt: 9,-/2,50 Euro

Oberursel

24./ 25. Juni - Sommerfest des Karnevalvereins „Club Geselligkeit Humor Weißkirchen“

Auf dem Hof des ehemaligen Rathauses in Weißkirchen, Samstag ab 17 Uhr mit Live-Musik, Sonntag ab 11 Uhr, Frühschoppen und Weiß kirchener Dreikampf

Offenbach

24./ 25. Juni - Fest der Offenbacher Vereine

Jazz am Lilientempel, Mainufer-Fest mit kulturellen und kulinarischen Extras, Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr, Eintritt: frei

Ortenberg

24./ 25. Juni - Alstadt Pur Ortenberg

Internationales Straßentheater-Spektakel mit 25 Künstlern aus fünf Nationen, Samstag 20-22.30 Uhr Eröffnungsabend in der Zirkusarena, Philipp-Glenz-Straße B2, Sonntag von 12-20 Uhr in der Altstadt, Eintritt 6 Euro

Schlüchtern

25. Juni - Aktions- und Festtag zum 850-jährigem Bestehen des Ortsteils Hohenzell

Mit 60 Ständen und Festzug im Ortskern, ab 11 Uhr

Seligenstadt

23.- 25. Juni - „Sommer in der Stadt“

Kulinarische Vielfalt, Musik und Shoppingvergnügen am Sonntag, Freitag ab 17 Uhr, verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr