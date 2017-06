Massenheimer Beach-Bornfest in Bad Vilbel, Oldtimerschau in Gudensberg und Bier-Meilen-Fest in Wächtersbach - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Vilbel

1./2. Juli - Massenheimer Beach-Bornfest

Am Feuerwehrgerätehaus, am Samstag ab 19 Uhr mit Live-Musik, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr Oldtimer-Treffen

Braunfels

30.Juni bis 2. Juli - Italienisches Sommerfest

Auf dem Marktplatz, am Freitag ab 15 Uhr Kinderfest, ab 18.30 Uhr Live-Musik, am Samstag ab 17 Uhr Mode-Event, ab 18 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 13.30 Uhr Gottesdienst, ab 17 Uhr Live-Musik u.a.

Breitscheid

30.Juni – Bauernmarkt

In der Ortsmitte von Rabenscheid, ab 11 Uhr

Frankfurt

1./2. Juli - Fischerfest beim ASV 1925 Höchst e.V.

An der Martinsgrube im Schwanheimer Unterfeld, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

1./2. Juli – Sommerfest

Beim Kleingärtnerverein Eschersheim, Nußzeil o.Nr., am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag Frühschoppen ab 10 Uhr

2. Juli - Sommerfest des Tierschutzvereins 1841 e.V.

Mit Tombola, Musik und Leckereien, auf dem Vereinsgelände, Ferdinand-Porsche-Str. 2-4, von 11 bis 17 Uhr

Fulda

30.Juni bis 2. Juli - Street-Food-Festival und Car-Adventure-Days

Auf dem Messegelände Fulda-Galerie, am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 8 Uhr Floh- und Fahrzeugmarkt, ab 12 Uhr Tuningtreffen, ab 20 Uhr Party, am Sonntag ab 10 Uhr, ab 12 Uhr Oldies und Classic Rock-Party u.a.

Gudensberg

1./2. Juli - Oldtimerschau der Eicher-Freunde Nordhessen, mit Landmaschinen, Motorrädern u.a. im Waldweg 7, am Samstag ab 20 Uhr Feierstunde mit Live-Musik, Eintritt: 3 Euro

Hanau

1. Juli - Sommerfest des Vereins Helfen e.V.

In der Reinhardskirche in Kesselstadt, von 12 bis 20 Uhr

30.Juni - Hanauer Musikernacht

Im Staatspark Wilhelmsbad, ab 18 Uhr

Lahnau

2. Juli – Römertag

Auf dem Gelände des römischen Forums Waldgirmes, mit Schaukämpfen, Germanengruppe, Handwerksvorführungen u.a., von 10 bis 17 Uhr

Lorch

2. Juli - „Oldie Sunday“

Treffen für historische Roller, Motorräder und Autos, im Landmuseum Ransel, von 10 bis 15 Uhr

Neu-Anspach

1./2. Juli - Schlepperfest der Schlepperfreunde

Auf dem Vereinsgelände, am Samstag ab 19 Uhr Tanzabend, Eintritt: 10 Euro, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik

Riedstadt

1. Juli - Wutzdog Open Air

Am Gerätehaus der Feuerwehr Goddelau, Live-Musik ab 18 Uhr

Rüsselheim

30.Juni bis 2. Juli - Rüsselsheimer Weinfest

Mit Musikbühne, an den Opelillen, am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 15 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Usingen

1./2. Juli - Oldtimer-Treffen

Mit Oldtimer-Taxifahrten im Ortskern, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

Wächterbach

1. Juli - Bier-Meilen-Fest

In der Altstadt, Open Air mit 4 Bühnen und 7 Bands, Essensstände, Getränke, ab 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Wiesbaden

1./2. Juli - Sommerfest mit Street-Food-Festival & -Markt

Rund um Schloss Freudenberg, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11bis 20 Uhr, Eintritt: 3 Euro