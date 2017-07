1200 Jahre Wölfersheim-Berstadt, Beerfelder Pferdemarkt mit Reitturnier und "3 Tage Marburg" - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Alsbach

8./9. Juli – Burgerlebnistage

Auf dem Alsbacher Schloss, am Samstag von 11 bios 20.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Beerfelden

7. bis 9. Juli – Beerfelder Pferdemarkt

Mit Reitturnier und Zuchtviehschau beim Reit- und Fahrverein „Oberzent“, jeweils ab 9 Uhr, Volksfest und Jahrmarkt und umfangreichen Rahmenprogramm

Büdingen

7. bis 9. Juli – Mittelalterfest

In der historischen Altstadt, mit Handwerk, Viehmarkt, mittelalterlichem Lager, Gauklern, Spielleuten und Tanzgruppen am Samstag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 7 Euro, am Freitag ab 19 Uhr Lagerfest, Eintritt frei

Frankfurt

7. bis 9. Juli - 12. Afrikanisches Kulturfest

Mit Live-Musik, Kinderprogramm und Basar, im Rebstockpark, am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr, Eintritt 10 Euro

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Bitte senden Sie die Termine Ihres Festes oder Marktes mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Friedrichsdorf

7. bis 9. Juli – Batschkappenfest

Rund um das Feuerwehrhaus Köppern am Freitag ab 18 Uhr Eröffnung und Disco-Party, am Samstag ab 17 Uhr Live-Musik, Sonntag ab 10 Uhr Festgottesdienst, ab 12 Uhr musikalischer Frühschoppen

Griesheim

8./9. Juli – Sommerfest

Auf der Vereinsanlage des Kliengartenvereins Münchsbruch e.V., am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Hattersheim

8. Juli - Folk- & Blues-Festival

Im „Alten Posthof“, Sarcellerstraße 1, ab 18 Uhr, Eintritt: 20 Euro

Marburg

7. bis 9. Juli - 3 Tage Marburg

Stadtfest mit Krammärkten, Musik und mehr auf zehn Bühnen, Drachenbootrennen, verkaufsoffenem Sonntag u.v.a. in der Innenstadt, am Sonntagabend Abschlussfeuerwerk

Michelstadt

7. bis 9. Juli – Schmiedefest

In der alten Steinbacher Dorfschmiede, am Freitag ab 19 Uhr Eröffnung, am Samstag ab 17 Uhr Schmiedevorführung, am Abend Musik, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, Kinderprogramm, Schmiedevorführungen u.a.

Mörfelden-Walldorf

7. bis 9. Juli - Walldorfer Weinfest

Vor dem Rot-Weiß-Clubhaus, am Freitag ab 19.15 Uhr Eröffnung, mit Live-Musik an allen Tagen und buntem Rahmenprogramm

Obertshausen

4. bis 10. Juli -Obertshäuser Weinfest

Auf dem Festplatz in der Vogelsbergstraße, jeweils von 17 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils bis 24 Uhr, am Sonntag ab 16.30 Uhr Familiennachmittag

Schaafheim

7. bis 9. Juli – Funkertreffen

Für alle Funkbegeistertern, im TV-Heim, In den Auewiesen, am Freitag ab 10 Uhr, am Samstag Funkflohmarkt, am Sonntag ab 14 Uhr Referate, am Abend Live-Musik, Eintritt: 4 Euro

Wölfersheim

7. bis 9. Juli - Jubiläumsfest „1200 Jahre Berstadt“

Im Festzelt auf dem Sportgelände, am Freitag „Pop meets Classic“ ab 21 Uhr, am Samstag Partyabend mit Live-Musik ab 21 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik, Eintritt: Freitag 13 und Samstag 8 Euro