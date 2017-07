Schwimmbadfest in Wetzlar, Sommernachtsfest der Feuerwehr in Babenhausen und Martinsthaler Hauptstraßenfest in Eltville - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Babenhausen

15. Juli - Sommernachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr

Auf dem Stützpunktgelände in der Seligenstädter Straße 23a, ab 16 Uhr, mit Kinderprogramm, Live-Musik u.a.

Driedorf

14. bis 16. Juli – Dreschhallenkirmes

In der Dreschhalle Roth, am Freitag ab 21 Uhr Multimedia-Rock-Night, Eintritt: 5 Euro, bis 21.30 Uhr frei, am Samstag ab ab 20 Uhr Partyabend, Eintritt: 6 Euro, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 14 Uhr Festumzug und ab 18 Uhr Verlosung

Eltville

14. bis 16. Juli - Martinsthaler Hauptstraßenfest

Am Freitag und Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen.

Hilders

15. Juli – HeimatMarkt

Erzeugermarkt in der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Mainhausen

15. bis 17. Juli – Backfischfest

Auf dem Vereinsgelände am Mainflinger Anglersee, am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen, am Montag ab 18 Uhr

Nidderau

16. Juli - Grillfest des Kaninchenzuchtvereins H443 Windecken

auf der Vereinsanlage am Auerweg, mit Live-Musik und Kinderbelustigung, ab 10 Uhr

Rodgau

14. bis 23. Juli - Rodgauer Weinwoche

Auf dem Puiseauxplatz, Nieder Roden, jeweils von 17 bis 23 Uhr, täglich von 19 bis 22 Uhr musikalisches Rahmenprogramm

Schotten

15. Juli - Internationales Dorfbrunnenfest

Am Dorfgemeinschaftshaus Betzenrod, ab 17.30 Uhr

Wetzlar

15. Juli – Schwimmbadfest

Im Freibad Domblick, mit Animation für Jung und alt, Bademodenschau, DJ u.a., von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 4 Euro