Grillfete in Hilders, Rodgauer Weinwoche und Tierheim-Sommerfest in Lich - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Hilders

23. Juli - „La Boeuf“ – Die Grillfete

Mit DJ, An der Karl-Heise-Hütte, von 11 bis 19 Uhr, Eintritt: 7 Euro

Lich

23. Juli – Sommerfest

Im Tierheim TierfreundLich e.V., mit Vorführungen, Kutschfahrten, Spaß für Groß und Klein, Infoständen u.a., Am Schäferling, ab 13 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Bitte senden Sie die Termine Ihres Festes oder Marktes mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Neu-Isenburg

21. bis 23. Juli - Open Doors 2017

Musikspektakel mit Bands, Party und Lifestyle in der Innenstadt, am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Rodgau

14. bis 23. Juli - Rodgauer Weinwoche

Auf dem Puiseauxplatz, Nieder Roden, jeweils von 17 bis 23 Uhr, täglich von 19 bis 22 Uhr musikalisches Rahmenprogramm