Umstädter Rebenfest, Sommernachts-Weinfest in Wetzlar und Schützen- und Heimatfest in Willingen-Usseln - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Glauburg

29./30. Juli - Museumsfest in der Keltenwelt am Glauberg

Mit Handwerksvorführungen, Mitmach-Stationen u.v.a., jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Groß-Umstadt

29./30. Juli - Umstädter Rebenfest

Auf dem Umstädter Herrenberg, zwischen Petermanns Ruh und Wingertshütte Schröbel, am Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Idstein

27. Juli – Alteburgermarkt

Im Ortsteil Heftrich, mit traditionellem Kram- & Viehmarkt ab 7 Uhr, von 10 bis 22 Uhr musikalische Unterhaltung

Neckarsteinach

29. Juli - Vierburgenbeleuchtung

Im Rahmen der 875-jährigen Stadtjubiläums, ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 18 Uhr Eröffnung, ab 18 Uhr Rahmenprogramm mit Musik und Show, ab 22.15 Uhr Feuerwerk u.a., Fesbetrieb bis 3 Uhr

Rotenburg an der Fulda

29./30. Juli - Kuckucksmarkt Braach

In und um das Dorfgemeinschaftshaus, mit Marktständen, Kinderprogramm u.a., jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wetzlar

28. bis 30. Juli - Sommernachts-Weinfest

Auf dem Schillerplatz, am Freitag ab 16 Uhr, ab 19 Uhr Bühnenprogramm, am Samstag ab 14.30 und am Sonntag ab 11 Uhr

Willingen

29. bis 31. Juli - Schützen- & Heimatfest der Schützengesellschaft Usseln

Am Samstag ab 20 Uhr Blasmusikparty, ab 21 Uhr Party für jedermann, am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug, ab 20 Uhr Stimmung und Tanz mit Live-Musik, am Montag ab 10.30 Uhr Vogelschießen, ab 15.30 Uhr Festzug und ab 20 Uhr Königsball