"Krebsbach in Flammen" in Bruchköbel, Kartoffelfest in Hanau und Seefest in Hungen-Inheiden - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Soden

3. bis 6. August - Neuenhaaner Geeleriewekerb

Am Donnerstag ab 18 Uhr, ab 19 Uhr Tanz, ab 21.30 Uhr Showeinlage, am Freitag ab 17 Uhr, ab 17.30 Uhr Aufstellen des Kerbebaumes, am Samstag ab 20 Uhr Tanz im Kerbezelt, am Sonntag ab 10 Uhr ökumemischer Gottesdient, ab 14 Uhr Kerbeumzug, ab 19 Uhr Tanz u.v.a.

Bruchköbel

5./6. August - „Krebsbach in Flammen“

Am Gemeindehaus Oberissigheim, am Samstag ab 18.30 Uhr, ab 20.30 Uhr Live-Musik, ab 22.30 Uhr Höhenfeuerwerk, am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 12 Uhr Feuerwehrspaß für Kinder, ab 14.30 Uhr Familienfest, ab 17.30 Uhr Entenrennen u.a.

Darmstadt

4./5. August - Flohmarkt & Familienfest im Bürgerpark

Mit Live-Musik, Tanz, Kinder- und Familienfest am Samstag u.a., von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 15 Uhr

Frankfurt

4. bis 6. August - Zehntscheunenfest im Stadtteil Praunheim

Mit Live-Musik, Kinderspielen, Ponyreiten und weiterem Rahmenprogramm entlang der Graebestraße, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr

Groß-Zimmern

4. bis 6. August - Fischerfest des AV 952 Groß-Zimmern e.V.

Am Freitag ab 21 Uhr Partyspaß, am Samstag ab 17 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik und Teich in Flammen mit Feuerwerk, am Sonntag ab 10 Uhr Frühschoppen

Hanau

5./6. August – Kartoffelfest

Beim Kleingartenverein Baumweg e.V., am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, am Sonntag mit Frühschoppen

Hungen

4. bis 7. August - Seefest am Inheidener See

Am Freitag ab 16.30 Uhr Eröffnung, ab 21 Uhr Seefest-Disco, Eintritt: 8 Euro, am Samstag Familientag, ab 22 Uhr Feuerwerk, Eintritt: 10-12 Euro, am Sonntag Schlagerkonzert, Eintritt: ab 29,90 Euro, am Montag Frühschoppen, Eintritt: 5 Euro

Langenselbold

6. August - Karnevalistische Highlandgames

Im Schlosspark, ab 11.11 Uhr

Lorch

6. August - „Oldie Sunday“

Treffen für historische Roller, Motorräder und Autos, im Landmuseum Ransel, von 10 bis 15 Uhr

Rauschenberg

5./6. August – Heidelbeertanz

Unterhalb der Schlossruine, an beiden Abenden mit Live-Musik, am Sonntag ab 13.30 Uhr Freiluft-Gottesdienst

Schöneck

4. bis 7. August - Büdesheimer Laternenfest

Auf dem Festplatz Büdesheim, am Freitag ab 20 Uhr Krönung der Laternenkönigin, am Samstag und Sonntag jeweils ab 21 Uhr Lichterfestzug, am Sonntag ab 22 Uhr Hüttenzauber, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen, ab 22.30 Uhr Abschlussfeuerwerk u.a.