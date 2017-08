Eine Modellflugschau in Hünfelden, Brunnenfest der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Vilbel-Gronau und ein Oldtimertreffen in Schwarzenborn - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Bad Homburg

13. August - Tag der offenen Tür

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Dietigheimer Straße, mit Fahrzeugschau, Vorführungen, Führungen u.a., von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

12./13. August - Brunnenfest der Freiwilligen Feuerwehr Gronau

Am Dalles rund um den Brunnen in Gronau, jeweils von 11 bis 14 Uhr, am Sonntag mit Kinderprogramm und musikalischer Untermalung

Bad Wildungen

12. August - „Sommernacht im Park“

Lichterfest im Kurpark mit über 15.000 Lichtern und Musik auf drei Bühnen, Tanz und Feuerwerk, ab 18.30 Uhr, Eintritt: 10 Euro

Darmstadt

13. August - Sporttag für jedermann

Im Naturistenverein ORPLID, auf dem Vereinsgelände in der Weiterstädter Landstraße 50, von 10.30 bis 16 Uhr

Eschborn

12. August – Kinderfest

Auf dem Sportgelände am S-Bahnhof Eschborn Süd, von 14 bis 17 Uhr

Frankfurt

12. August - Sommerfest mit Live-Musik

Beim Polizeisportverein in der Mainfeldstraße 32, Niederrad, ab 15 Uhr

Hünfelden

12./13. August - Modellflugshow der Modellfluggruppe Goldener Grund e.V.

Auf dem Modellflugplatz Kirberg, am Sammstag ab 9 Uhr, ab 20 Uhr Live-Musik im Festzelt, ab 22 Uhr Nachtflugshow, am Sonntag ab 9 Uhr, ab 12.30 Uhr großes Showprogramm, Hubschrauberrundflüge u.a.

Kelkheim

13. August - Fischerfest des ASV Kelkheim

Am Braubachweiher im Hornauer Wald, von 10 bis 18 Uhr

Kelsterbach

12./13. August - Sommerfest des Kanu-Club

Am Samstag von 15 bis 24 Uhr mit DJ-Party und Cocktailbar ab 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Live-Musik ab 11 Uhr, Bootfahren für Jedermann u.a.

Langenselbold

11./12. August - Bachtanz im Schlosspark

Mit Gaudi und Soul unter freiem Himmel, am Samstag ab 20 Uhr Bierzeltgaudi mit Live-Musik, Eintritt: 10 Euro, am Sonntag ab 19.30 Uhr Soul Night mit Live-Musik im Schlosspark

Marburg

13. August - Sommerfest im Polizeioldtimer-Museum

Mit buntem Rahmenprogramm wie Polizeireitern, Hundestaffel, Verkehrsprävention, Helikopterlandung u.a., von 10 bis 18 Uhr

Neu-Isenburg

11. bis 20. August – Weinfest

Auf dem Rosenauplatz an der Hugenottenhalle, täglich ab 18 Uhr

Rodgau

13. August - Markenoffenes Tuning-Treffen

Am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weiskirchen

Schwarzenborn (Knüll)

13. August – Oldtimertreffen

Ab 10 Uhr Sternfahrt rund um den Knüll, 16 Uhr Pokalverleihung, ab 17 Uhr Tombola, ab 18 Uhr Ausklang mit Oldie-„Geflüster“

Taunusstein

12./13. August - Street Food Festival & Markt

Im Ortsteil Orlen, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr