Kunsthandwerkermarkt in Darmstadt, Afrikanisches & Karibisches Kulturfest in Frankfurt und Fest der leisen Töne in Habichtswald - eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am kommenden Wochenende.

Butzbach

19. August - Straßenfest der Aktionsgemeinschaft Grüne Insel

Mit Dorfolympiade und Freibieranstich, in Fauberbach v.d.H, ab 15 Uhr

Darmstadt

19./ 20. August – Kunsthandwerkermarkt

Auf dem Marktplatz, Samstag von 10 bis 19 und Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Eltville

18.- 21. August - Kirchweih- und Weinfest

Im Ortsteil Rauenthal, Freitag ab 20 Uhr Open-Air-Disco, Samstag ab 18 Uhr Festeröffnung, ab 19.30 Uhr Live-Musik, Sonntag ab 10.30 Uhr Gottesdienst, 16 Uhr Platzkonzert, Montag ab 10.30 Uhr Frühschoppen, von 13.30 bis Uhr Kutschfahrten und Kinderprogramm, ab 19 Uhr Festausklang

Eppstein

20. August - Spielfest der TSG Ehlhalten

Rund um die Dattenbachhalle, von 12 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihre Feste auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Bitte senden Sie die Termine Ihres Festes oder Marktes mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Eschwege

20. August - Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr

Mit Gewinnspiel, Segwaytour, Hüpfburg, von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

19.- 21. August - Kalbacher Gickelkerb

Samstag ab 14 Uhr, 20 Uhr Livemusik mit „CNO“, Eintritt: 8 Euro. Sonntag und Montag traditioneller Frühschoppen ab 11 Uhr

19. / 20. August - Afrikanisches & Karibisches Kulturfest

Im Rebstockpark, mit Kinderprogramm, Vereinsständen, Musik, Essen, Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Eintritt: ab 13 Jahre 4 Euro

19. August - Apfelweinfest am Vereinshaus des KGV Westend 1913

Zur Frankenfurt 90, Goldstein, ab 15 Uhr

19. August - Straßenfest des Vereinsrings Riederwald

Schäfflestraße, von 15 bis 23 Uhr

19. August - Tag der offenen Tür auf der Hammer Ranch

Leonhardsgasse Seckbach, von 14 bis 23 Uhr, Eintritt frei

Friedrichsdorf

19. / 20. August - Sommerfest rund ums Heimatmuseum und ev. Kirche

In Alt-Seulberg, Samstag von 14 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr

Glauburg

19. / 20. August - Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr

Am Glauberg, Samstag ab 10 Uhr Bambini-Olypiade, am Abend Tanz und Musik, So ab 11.30 Uhr Frühschoppen

Habichtswald

18.- 20. August - Fest der leisen Töne

Auf dem Freizeitgelände am Höllchen, mit Liedermachern, Musikgruppen, Kleinkunst und Kinderprogramm, Eintritt: frei

Hattersheim

19. / 20. August - Fischereifest zum 40. Jubiläum des Angelsportvereins 1977 e.V.

Auf dem Vereinsgelände am Baggersee Okriftel, jeweils ab 11 Uhr

Hilders

19. August - HeimatMarkt – Erzeugermarkt

In der Marktstraße 12, von 10 bis 13 Uhr

Idstein

20. August - Römerfest am Limesturm

Bei Dasbach, Fest für die ganze Familie, ab 13.30, Eintritt: frei

Kassel

19. August – Schlossgartenfest

Im Regierungspräsidium Kassel zum 150-jährigen Bestehen, von 11 bis 18 Uhr

Lahntal

20. August - Stadtfest 1.200 Jahre Caldern

Festumzug, 80 Aussteller, Kunstgewerbe, Leckereien, Gottesdienst, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 18 Jahren 5 Euro

Michelstadt

18.- 20. August - Altstadtfest in der historischen Altstadt

Rund um den Kellereihof, mit Live-Musik, Einkaufsnacht am Samstag und verkaufsoffenem Sonntag von von 13 bis 18 Uhr, Freitag ab 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr

Mühlheim

18.- 22. August - Kerb in Dietesheim

Im Garten des Schwesternhauses, Pfarrgemeinde St. Sebastian, Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr, Montag ab 16 Uhr

Neu-Isenburg

14.- 20. August – Weinfest

Auf dem Rosenauplatz an der Hugenottenhalle, täglich ab 18 Uhr

Rotenburg

14. August - Traditionelle Zeltkirmes

Im Ortsteil Braach, mit Schaustellern, ab 11 Uhr Katerfrühstück

Taunusstein

19. / 20. August – Traktortreffen

Auf dem Reitsportgelände in Seitzenhahn, mit Ausstellung und Vorführung historischer Traktoren und Landmaschinen, Samstag ab 12 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr

Wiesbaden

18.- 20. August - Rockfield Open Air

In der Reduit im Stadtteil Mainz-Kastell, mit vielen Bands und Rahmenprogramm, Eintritt frei

19. / 20. August – Afrika Festival

Am Gelände Gramenz in Erbenheim, mit Live-Musik, Trommel-Workshops, jeweils ab 13 Uhr, Eintritt: Erwachsene. ab 10 Euro, Jugendliche 5 Euro, Kinder bis 14 frei