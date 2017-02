Die Travestiekünstlerin Olivia Jones moderiert die ARD-Sendung "Karnevalskracher", die am Dienstag im hr aufgezeichnet wird. Im Interview spricht sie darüber, wie Verkleidung ihr Leben verändert und warum Fastnacht noch eins drauf setzt.

Olivia Jones gilt als die derzeit angesagteste Travestiekünstlerin Deutschlands. Sie kommentierte für den NDR den Christopher Street Day, war als Reporterin für das Satire-Magazin "Extra 3" unterwegs und moderierte Galas für UNICEF und die Aids-Hilfe. Im Jahr 2016 setzte sie im "Wort zum Sonntag" ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Respekt. Hin und wieder wagt Olivia Jones auch einen Ausflug ins Trashige, so etwa 2013 ins "Dschungelcamp". Am Dienstag tritt sie als Moderatorin der vom hr produzierten ARD-Sendung "Karnevalskracher" an. Wir haben mit ihr über die Show, den Karneval und die Rolle ihres Lebens gesprochen.

hessenschau.de: Frau Jones, Sie moderieren die "Karnevelskracher" fürs Erste ...

Olivia Jones: … ja, und da bin ich sehr stolz drauf!

hessenschau.de: Die Sendung ist als närrisches Nummernprogramm konzipiert. "Comedy goes Fasching". Was reizt Sie daran?

Olivia Jones: Das Besondere ist schon einmal die Moderation. Bernd Stelter und ich auf der Bühne – so ein Paar hat es noch nicht gegeben. Wir versuchen einen Spagat zwischen Traditionellem und Unkonventionellem, spielen mit Klischees und Selbstironie. Bei uns treten Comedians auf, die man sonst nicht in Karnevalssendungen sieht. Da muss sich der Zuschauer schon mal überraschen lassen.

Weitere Informationen "Karnevalskracher" live Wollen Sie bei der Aufzeichnung der Karnevalskracher am 7. Februar im hr-Sendesaal in Frankfurt dabei sein? Wer schnell ist, kann noch eine der wenigen Restkarten zum Preis zwischen 25 und 30 Euro ergattern. Einlass: 19 Uhr, bunte Kostüme erwünscht! Das Erste strahlt die Sendung am 16. Februar um 20.15 Uhr aus. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Sie als Nordlicht: Was verbinden Sie mit der Fastnacht?

Olivia Jones: Ich mag das sehr. Ich feiere ja mit meiner Olivia-Jones-Familie quasi das ganze Jahr über Karneval.

hessenschau.de: Fastnacht hat viel damit zu tun, sich zu schminken, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Wie wichtig ist dabei das Schminken?

Olivia Jones: Erst einmal habe ich durch die Maske eine gewisse Narrenfreiheit. Ich kann so richtig die Sau rauslassen. Man wird einfach nicht so ernst genommen. Man kann mit der Maske aber auch das Innerste nach außen kehren. Letztendlich bin ich durch die Maske "Olivia" ja so, wie ich gerne sein möchte.

hessenschau.de: Und wer sind Sie dann wirklich?

Olivia Jones: Ich führe ein wunderbares Doppelleben. Olivia, die sehr extrovertiert und ganz wild ist, und Oliver, der eher introvertiert und zurückhaltend ist. So kann ich beide Seiten in mir ausleben. Das macht mich sehr privilegiert.

hessenschau.de: Um sich richtig zu schminken, haben Sie schon Maskenbildner-Kurse besucht. Was haben Sie da gelernt? Wie schminken Sie sich?

Olivia Jones: Ich nehme Theater-Make-up. Das ist farbintensiver und auch haltbarer. Sogar wasserfest. Ich schminke mich nach Anlass. Was zu den Kostümen passt. Ich probiere aber auch viel aus. Das ist ja das Schöne, dass man der Fantasie freien Lauf lassen kann. Zugleich hat Schminken etwas Meditatives. Das gibt mir schon einmal die Zeit, in die Rolle zu schlüpfen. Genauso ist es ja auch beim Karneval. Ein bisschen die Musik laufen lassen, schon so ein bisschen Prosecco dabei trinken, sich am besten mit Freunden oder Freundinnen zurecht machen. Das bringt einen in Stimmung. Und dann geht es los zur Party in meinen Bars auf der Großen Freiheit.

hessenschau.de: Das heißt Olivia Jones verkleidet sich auch noch mal zur Fastnacht?

Olivia Jones: Ja, das ist lustig. Olivia, die ja sowieso schon verkleidet ist, noch zusätzlich zu verkleiden. Das ist eine Verkleidung der Verkleidung! Das schaffen nur wenige Menschen!

hessenschau.de: Machen Sie das auch bei den "Karnevalskrachern"?

Olivia Jones: Na klar, auf jeden Fall. Wenn schon mal Karneval ist. Das gehört dazu.

hessenschau.de: Sie sind der Hingucker der Sendung?

Olivia Jones: Ich hoffe es. Ich weiß ja nicht, wie Bernd sich verkleidet, ob er sich überhaupt verkleidet. Ich habe nämlich gehört, dass er so ein Verkleidungsmuffel ist. Das werde ich mit dieser Sendung aber ändern. Das geht natürlich gar nicht. Dass er da neben mir steht und nur eine Pappnase aufsetzt.

hessenschau.de: Wissen Sie, ob er auch singen wird?

Olivia Jones: Sie meinen "Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär"? Ja, ich fürchte, dass er auch singen wird (lacht). Aber es ist ja Karneval, dann darf er das mal.