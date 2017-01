Der Odenwald ist dank seiner kleinen, meist bewaldeten Höhen ein beliebtes Ziel für Langläufer. Etwa 30 Strecken werden bei ausreichend Schnee in Beerfelden, Albesteinach und Co. gespurt, aber auch kleinere Abfahrten sorgen für Winterfreude pur.

Die Längen der Loipen im Odenwald liegen zwischen drei und zwanzig Kilometern. Aber auch Skilifte stehen bereit und so kommen alle Wintersportfreunde auf ihre Kosten.

Abfahrtsski

Zwar steht im Odenwald der Skilanglauf im Fokus, doch eine Reihe kleiner Abfahrten bieten Abwechslung im Skibetrieb.

Beerfelden-Buchhelle

Der Skilift in Beerfelden befördert Wintersportler zur längsten Abfahrt des Odenwalds. Auf einer Höhenlage von rund 520 Metern kann man die etwa 500 Meter lange Abfahrt hinuntersausen. Dies ist auch zu späterer Stunde möglich, verfügt die Piste doch über eine eigene Flutlichtanlage. In den Wintermonaten wird die Abfahrt stetig gepflegt und mit einer Pistenraupe präpariert.

Bei guten Witterungsbedingungen ist der Skilift Beerfelden unter der Woche von 14 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Die Preise für eine Einzelfahrt beginnen bei einem Euro, Stunden- und Tageskarten sind ebenfalls verfügbar und die Parkplätze sind kostenfrei nutzbar.

Tourist-Information Beerfelder Land: Tel. 06068/930320

Auskunft über Ski-Lift Beerfelden: Tel. 06068/940499

Auskunft über Ski-Lift Beerfelden: Tel. 06068/940499

Birkenau-Löhrbach/ Schnorrenbach

Gleich zwei Abfahrten können mit dem Lift im Birkenauer Ortsteil Schnorrenbach erreicht werden und bieten damit sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene beste Möglichkeiten. Die Piste ist rund 270 Meter lang und verfügt ebenfalls über eine Flutlichtanlage. Eine Besonderheit in Schnorrenbach: In den Sommermonaten wird hier Grassskisport betrieben.

In den Wintermonaten ist der Lift montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 21 Uhr nutzbar. Neben Tages- und Abendkarten werden auch Punktekarten (eine Abfahrt = ein Punkt) angeboten und Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden. Wer gerne rodelt, kann dies auf den umliegenden Hängen kostenfrei tun.

Schneetelefon: 06201/21755

Skilift Schnorrenbach Ende der weiteren Informationen

Kleinere Abfahrten befinden sich in Hesseneck-Schöllenbach, Mossautal-Güttersbach und Mosbach-Nüstenbach. In Güttersbach und Nüstenbach sind zudem Rodelmöglichkeiten vorhanden.

Langlauf

Beerfelden

Der Odenwald bietet optimale Voraussetzungen für Skilangläufer. Hier eine Auswahl attraktiver Loipen.

In Beerfelden alleine gibt es ganze vier Loipen. Die "Nord-Loipe Sensbacher Höhe" hat eine Länge von rund 6,5 Kilometern, während die "Süd-Loipe Sensbacher Höhe" zirka 3,8 Kilometer lang ist. Beide Strecken starten am Naturpark-Parkplatz "Sensbacher Höhe".

Am Naturpark-Parkplatz "Olfener Höhe" an der Landesstraße Beerfelden-Affolterbach beginnen zwei weitere Strecken - eine mit 3 Kilometern Länge und eine weitere mit 7 Kilometern..

Absteinach

Die Harberg-Loipe in Absteinach ist mit 9,2 Kilometern eine andere sehr attraktive Route mittleren Schwierigkeitsgrades. Sie ist gleichzeitig die längste und höchstgelegene Loipe im Überwald und startet am Parkpatz „Sportplatz“ in Unter-Absteinach.

Erbach

Drei weitere Loipen beginnen in Erbach. Die Forsthaus-Loipe Bullau ist mit einer Strecke von 2,3 Kilometern eher kurz, während die Loipenrunde Bullau ganze 8,8 Kilometer lang ist und damit für bereits erfahrene Langläufer von Relevanz sein dürfte. Daneben gibt es noch die Mühlbergloipe Bullau, die rund 3,6 Kilometer lang ist. Alle drei Strecken haben ihren Startpunkt am Parkplatz "am Sportplatz" in Erbach Bullau. Dieser ist kostenfrei nutzbar.

Grasellenbach

Die längste Loipe im hessischen Teil des Odenwalds befindet sich in Grasellenbach. Ganze 11,7 Kilometer lang ist die abwechslungsreiche Langlauf-Loipe "Tromm", die eher für erfahrene Wintersportler geeignet ist. Startpunkt ist der Naturpark-Parkplatz "Tromm" in Grasellenbach-Tromm, der kostenfrei genutzt werden kann.

Weitere Loipen findet man unter anderem in Michelstadt und Wald-Michelbach.