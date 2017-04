So putzt sich der Frankfurter Palmengarten heraus

Alte Gebäude, marode Technik - der Frankfurter Palmengarten ist ein Sanierungsfall. An vielen Ecken wird deshalb gebaut. Für Besucher bedeutet das Einschränkungen. Der Direktor sucht einen Grottenexperten.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Vor fast 150 Jahren wurde der Palmengarten in Frankfurt eröffnet. Inzwischen sind einige der alten Gebäude sanierungsbedürftig. Auch die Technik, die seit Jahrzehnten im Einsatz ist, ist zum Teil marode. Jetzt macht der Direktor des botanischen Gartens, Matthias Jenny, einen Rundumschlag. Dabei stehen ihm einige große Herausforderungen bevor. Vor allem der Denkmalschutz und die sensiblen exotischen Pflanzen machen die Arbeiten kompliziert.

Grottenexperte gesucht

Viele der historischen Gebäude sind heute denkmalgeschützt. Bild © Palmengarten

Im Moment bereitet Jenny vor allem ein Projekt Kopfschmerzen. Die Grotte aus dem Jahr 1869 musste er bereits vor einigen Monaten sperren. Einige Brocken hatten sich aus dem Bauwerk gelöst und waren auf den Weg gefallen. Besucher oder Gärtner wurden nicht verletzt. Die Gefahr, dass mehr passiere, sei aber zu groß, erklärt Jenny die Entscheidung.

Die Grotte ist seit dem Herbst wegen Steinschlaggefahr gesperrt. Bild © hessenschau.de

Nun steht er vor der Schwierigkeit, einen Experten für dieses Projekt zu finden. "Die Grotte ist denkmalgeschützt. Wir suchen nach jemandem, der sich mit alten Grotten und deren Statik auskennt. Da gibt es nicht so viele."

Tropicarium teilweise geschlossen

Auch das beliebte Tropicarium ist von den Sanierungsarbeiten betroffen. Die Technik in den beiden Häusern sei marode, erklärt der Direktor. Ihn hat vor allem eine technische Panne erschreckt, die für die sensiblen tropischen Pflanzen beinahe zu einer echten Gefahr wurde. "Im klirrenden Winter hat die Steuerung auf Sommer umgestellt, alle Fenster haben sich mitten in der Nacht geöffnet. Die Gärtner mussten notfallmäßig anrücken und die Fenster per Hand schließen."

Damit das nicht wieder passiert, sollen die Steuerung, die Heizungs- und die Benebelungsanlage ausgetauscht werden. Für den technischen Leiter Norbert Bergdoll eine immense Herausforderung, wie er erklärt: "Wir haben riesige Pflanzen hier drin, die wir nicht einfach wegtragen können - wir müssen um sie herum sanieren." Dafür werden nach und nach verschiedene Teilbereiche in den beiden Häusern des Tropicariums gesperrt. Eine komplette Schließung ist nicht geplant.

Wege werden gesperrt

Das Großprojekt, von dem die Besucher laut Jenny am stärksten betroffen sind, ist die Erneuerung der Ringwasserleitung, die unterirdisch durch den gesamten Park verläuft. Dafür müssen immer wieder einzelne Wege gesperrt und aufgebrochen werden.

Weitere Informationen 20 Millionen Euro Kosten In den nächsten Jahren rechnet der Direktor des Palmengartens, Matthias Jenny, mit Investitionen von etwa 20 Millionen Euro. Allein für die neue Wasserleitung sind fünf Millionen Euro kalkuliert. An den Kosten für die Projekte beteiligen sich die Stadt und die Stiftung Palmengarten. Ende der weiteren Informationen

Die mehrere Kilometer lange Leitung war inzwischen an vielen Stellen undicht, dadurch versickerte jeden Tag Wasser im Boden. Zusätzlich wuchs die Gefahr eines Rohrbruchs. Die Sanierung wird sich über die nächsten drei Jahre ziehen, so Norbert Bergdoll, der als technischer Leiter für die Bauarbeiten verantwortlich ist. "Wir versuchen, das hauptsächlich in den Wintermonaten zu machen, damit die Besucher möglichst wenig betroffen sind."

Schmetterlingshaus soll 2018 eröffnen

Neben all den Sanierungsarbeiten, von denen die Besucher nach Abschluss nichts mehr sehen sollen, gibt es ein Großprojekt, auf das sich auch Jenny schon seit Jahren freut. Im Winter 2018 soll das Blüten- und Schmetterlingshaus eröffnet werden. Darin können die Besucher zwischen exotischen Pflanzen teilweise handtellergroße Schmetterlinge beobachten. "Schmetterlinge haben etwas Emotionales. Ich glaube, das wird nicht nur uns, sondern auch den Besuchern sehr viel Freude machen", sagt Jenny.

So soll das Blüten- und Schmetterlingshaus aussehen. Bild © KISSLER + EFFGEN Architekten BDA

Er wisse, dass er den Besucher bis zum Abschluss der Bauarbeiten einiges zumute, sagt Jenny. "Aber die meisten sind gnädig, wenn sie wissen, worum es geht und warum wir das tun müssen." Auch der technische Leiter ist bisher auf verständnisvolle Besucher getroffen. "Vor allem, wenn man hervorhebt, dass wir 365 Tag im Jahr geöffnet haben und die Arbeiten deswegen im laufenden Betrieb machen müssen." Veranstaltungen wie das Rosen- und Lichterfest sollen von den Bauarbeiten nicht betroffen sein.