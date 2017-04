Enge Gässchen, idyllische Plätze, jede Menge historischer Bauten und märchenhafte Feste: Alsfeld ist in vielerlei Hinsicht eine Reise wert.

Wenn es ums Feiern geht, dann lassen sich die knapp 16.000 Einwohner des Städtchens Alsfeld nicht lumpen: Weinfest, Pfingstmarkt, Stadtfest, Salzekuchenfest, Bierfest, Rotkäppchenwoche, zauberhafte Nacht, märchenhafter Weihnachtsmarkt und mehr.

Alsfeld hat aber auch viele schöne Plätze, die genutzt werden müssen: den mittelalterlichen Marktplatz im Zentrum, die Stadthalle, die Hessenhalle, eine mittelalterliche Klosteranlage und urige Kneipen. Neben Rüdesheim am Rhein wurde Alsfeld im April 2017 vom Geo-Magazin unter die "Zehn schönsten Kleinstädte in Deutschland gewählt".

Das schönste Gebäude

Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Das Alsfelder Rathaus ist eines der bedeutendsten deutschen Fachwerk-Rathäuser. Kürzlich hat das denkmalgeschütze Gebäude seinen 500. Geburtstag gefeiert: Seine Bauzeit war von 1512 bis 1516. Der spätgotische Unterbau diente früher als Markthalle. Im ersten Stock residieren heute Bürgermeister und Magistrat, hier hängen außerdem die Wappentafeln der Ratsherren seit 1633. Im zweiten Stock liegt der Sitzungssaal, außerdem kann hier in historischem Ambiente geheiratet werden.

Der Insider-Tipp

Bild © Barbara Möser, Buch 2000

Direkt neben dem Rathaus, im ältesten Fachwerkhaus Alsfelds, trotzt ein kleines Lädchen der Übermacht des Online-Buchversandhandels: "Buch 2000" ist bis unter die Decke vollgestopft mit Belletristik, Reiseliteratur, Sachbüchern, Taschenbüchern und jeder Menge Büchern zu hessischer Mundart. Wer als Besucher angesichts der Massen an Lesestoff überfordert ist, kann schnell beruhigt werden: Inhaber Helmar Bünnecke (über 80) findet jedes Exemplar.

Das Original

Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Ebenfalls am Marktplatz liegt ein Laden, der in Sachen Haushaltswaren alles führt. Und das heißt wirklich alles! Ob Geschenke, Werkzeug oder Dekoartikel: Im Eisenwarengeschäft Carl Ramspeck wird jeder fündig. Auf mehreren Etagen inklusive Gewölbekeller können Besucher in Waren stöbern, die andernorts schon längst nicht mehr verkauft werden. Wer vom Shoppen hungrig wird, kann danach in Ramspecks Weinkeller einkehren und einen Alsfelder "Salzekuche" genießen.

Das Highlight

Bild © Stadtmarketing Alsfeld

Der Alsfelder Pfingstmarkt ist das größte Volksfest der Region und findet jährlich über die Pfingsttage auf dem Vorplatz der Stadthalle Alsfeld statt - inklusive Autoscooter, Riesenrad und Co. Abends gibt es spanische Nächte, Partys und mehr in der Stadthalle.

Der besondere Ort

Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Im Märchenhaus in der Sackgasse werden Figuren aus der Märchen- und Sagenwelt lebendig. An den Wochenenden finden hier Märchenerzählungen für kleine und große Kinder statt. Eine besondere Rolle spielt dabei das Rotkäppchen, denn es heißt, dass sich die Brüder Grimm bei dessen Beschreibung von der Schwälmer Tracht haben inspirieren lassen.