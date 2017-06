zum Artikel Landesfest im Juni in Rüsselsheim : Bauarbeiten-Countdown für den Hessentag

Rüsselsheim: Am 9. Juni startet der Hessentag in Rüsselsheim. Bis dahin rollen dort die Bagger. Der Marktplatz wurde bereits saniert, in der Innenstadt und am Mainufer wird noch gebaut - dank einer Millionenförderung. [mehr]