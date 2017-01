Polarwölfe heulen am Samstag in der "Alten Fasanerie".

Polarwölfe heulen am Samstag in der "Alten Fasanerie". Bild © picture-alliance/dpa

Schauriges Wolfsgeheul in Hanau, ein magischer Gedankenleser in Limburg und ein gechillter Jazz-Frühschoppen in Espenau - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 13. Januar

"Sissi" in Bad Homburg

Wer den Film "Sissi" liebt, der ist in dem gleichnamigen Musical richtig. Eher als Märchen konzipiert, erzählt es von den frühen Jahren der österreichischen Kaiserin: ihre Kindheit in Bayern, die Heirat mit Kaiser Franz Josef und ihre Rolle beim Konflikt mit Ungarn. Musikalisch kombiniert "Sissi" die Kompositionen von Johann Strauß und Johannes Brahms sowie den ungarischen Csárdás mit modernen Liedern unserer Zeit. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 46,90 Euro.

Adresse: Kurhaus Theater, Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg v.d. Höhe

Jetzt auch als Musical: "Sissi" in Bad Homburg, dargestellt von Sandra Leitner Bild © asa event

Bunte Session in Mühlheim

Viele Künstler auf kleiner Bühne vor großem Publikum - so läuft das bei der "Session am Freitag" in Mühlheim. Begabte Amateure jeden Alters präsentieren sich dort "unplugged". Klavier und Mikrophone sind da, ebenso jemand, der für den Sound sorgt. Damit der Abend ein ganz besonderer Erfolg wird, werden alle Ambitionierten gebeten, sich unter klotz@schanz-online.de zu bewerben. Die Session beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Schanz-Saal, Carl-Zeiss-Straße 6, 63165 Mühlheim

Liebe und Revolution in Kassel

Lieder, die von Schmerz und Unterdrückung, aber auch von Liebe und Hoffnung erzählen - der Chilene Rey Valencia präsentiert in seinem Solo-Programm "Amor y Revolución" Volkslieder aus Lateinamerika. Nur von seiner Gitarre begleitet, spielt und singt er Lieder von Violeta Parra, Victor Jara, Pablo Milanes, Silvio Rodriguez und Atahualpa Yupanqui. Ein Programm, mit dem Rey Valencia zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Mit großer Stimme und Intensität. Los geht es um 21 Uhr. Tickets gibt es für 12 Euro.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstrasse 12, 34127 Kassel

Der Chilene Rey Valencia singt lateinamerikanische Volkslieder. Bild © Rey Valencia

Samstag, 14. Januar

Wolfsgeheul in Hanau

Bei Vollmond heulen bekanntlich die Wölfe. Der Wildpark "Alte Fasanerie" veranstaltet bereits zum 16. Mal seine Wolfsheulnacht . Diese beginnt um 16 Uhr mit Hundevorführungen und der Versteigerung von gesponnener Wolfswolle. Um 18 Uhr dann der Höhepunkt: das schaurig-schöne Wolfsgeheul mit den Polarwölfen Ayla und Scott und der Wolfsmutter Dr. Marion Ebel. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Erwachsene bezahlen 7 Euro Eintritt, Kinder 3,50. Besucherhunde müssen leider draußen bleiben.

Adresse: Wildpark "Alte Fasanerie" Hanau/Klein-Auheim, Fasaneriestraße 106, 63456 Hanau

Charmanter Magier in Limburg

Nikolai Friedrich ist gibt sich ganz ehrlich: “Ich besitze keine übernatürlichen Fähigkeiten!” Schwer zu glauben, wenn man den Mentalmagier erlebt. Geburtsdaten, Sternzeichen, Berufe, Symbole, Namen - alles, was in den Köpfen seiner Zuschauer schwirrt, kann der Zauberer treffsicher vorhersagen. Lachend verweist Nikolai Friedrich auf den Namen seiner Show: "Magie - mit Stil, Charme und Methode”. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 29,90 Euro.

Adresse: Stadthalle Limburg, Hospitalstraße 4, 65549 Limburg

Wie macht er das nur? Mentalmagier Nikolai Friedrich in Aktion. Bild © Uwe Grohn

New York Gospel Stars in Gießen

Sie haben schon mit Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake musiziert: Die New York Gospel Stars besitzen in der Fachwelt einen wohlklingenden Namen. Zu dem Repertoire der neunköpfigen Gruppe gehören klassische Gospellieder, ruhige Balladen und Welthits. Kann also gut sein, dass die stimmgewaltigen Sänger ihre Zuhörer von den Sitzen reißen. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 28,95 Euro.

Adresse: Petruskirche, Warteweg 9, 35390 Gießen

Sonntag, 15. Januar

Irischer Stepptanz in Bensheim

Wenn mehr als zwanzig Füße synchron und in mitreißendem Rhythmus auf den Boden donnern - dann tanzt das Ensemble von "Night of the Dance“ . Ihre Show "Irish Dance reloaded“ verbindet Musik von Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Celtic Woman, Feet of Flames und Lady Gaga mit einer Choreografie, die von sanften Bewegungen auf Zehenspitzen bis hin zum kraftvollen Stepptanz Traditionelles mit Progressivem verbindet. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 51,90 Euro.

Adresse: Parktheater Bensheim, Promenadestraße 25, 64625 Bensheim an der Bergstraße

Das Ensemble "Night of the Dance" stellt irischen Tanz in all seinen Facetten dar. Bild © asa event

Jazz-Frühschoppen in Espenau

Die drei Seiten einer Münze - das sind für fünf Musiker aus Kassel Blues, Jazz und Swing. Das Quintett "Three Sides of a Coin“ spielt gefühlvolle Balladen, coolen Barjazz und peppige Uptempo-Stücke. Mit ihrem mehrstimmigen Gesang versprühen sie eine Lebensfreude, für die man gerne auch etwas früher aufsteht. Los geht es um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Froschkönig-Bar im Waldhotel Schäferberg, Wilhelmsthaler Straße 14, 34314 Espenau

Fossile Haifischzähne in Oberursel

Katzengold, Rosenquarz,Tigeraugen, Haifischzähne und Ammoniten. Auf der Mineralien- und Fossilienbörse in Oberursel kann gestaunt, getauscht und gekauft werden. Aussteller aus Deutschland und den angrenzenden Ländern präsentieren Naturschätze aus aller Welt. Auch Sammlerzubehör und Mikroskope gehören zum Angebot. Für Fragen und Fachgespräche stehen die Aussteller gerne zur Verfügung. Die Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr. Das gilt auch für Samstag. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Stadthalle, Rathausplatz 2, 61440 Oberursel (Taunus)