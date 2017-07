Die Qual der Wahl beim Sommerkino im Städel-Garten, YOU FM Partybeats auf dem Stadtfest in Dillenburg und die "Nacht der 1.000 Lichter" in Gieselwerder - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 14. Juli

Shorts at Moonlight in Frankfurt-Höchst

Sieben Filme an einem Abend – das geht bequem beim Kurzfilmfestival "Shorts at Moonlight" . Die Filme sind zwischen einer Minute und 30 Minuten lang. Der Abend beginnt und endet humorvoll. Dazwischen liegen Spannung, Action, Romantik und Interviews mit Filmschaffenden. Am Freitag läuft unter anderem "#selfie": Das ständige Vergewissern, dass es ein schöner Urlaub war, kann nerven. Los geht es um 19.30 Uhr. Festivalpass: 30 Euro. Ein Abend: 10 Euro. Das Festival geht noch bis zum 30. Juli.

Adresse: Schlossterrasse, Höchster Schloßplatz 16, 65929 Frankfurt

Kurzfilme aus aller Welt an einem lauen Sommerabend - "Shorts at Moonlight". Bild © Shorts at Moonlight

Warpaint in Kassel

Als "Königinnen des Underground" und "weibliche Nirvanas" haben Kritiker die vier Frauen bezeichnet: die US-amerikanische Rockgruppe "Warpaint" : "Eine ätherische Reise ins melancholische Herz des Rock'n Roll". Mit ihrem neuen Album "Heads up" gehen die Frauen nun fröhlichere Wege. Zu hören im eingängigen "New Song". Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets ab 26 Euro.

Adresse: Kulturzelt Kassel, Auedamm 2, 34121 Kassel

Stoffel 2017 in Frankfurt

"Stoffel" - das sind vier Wochen Kleinkunst unter freiem Himmel. Besucher können die Künstler hautnah erleben oder sie machen es sich auf der Wiese im Günthersburgpark gemütlich und genießen einfach den Sommerabend. Das gilt auch für das Kulinarische: Ob mitgebrachtes Picknick oder lieber die Stoffel-Biowurst mit Äppler – alles ist drin. Der große Eröffnungsabend startet um 17 Uhr. Auf der Bühne steht um 18 Uhr "Acht Ohren & Tülay" mit deutsch-türkischer Weltmusik, um 20 Uhr die akustische Crossover-Band "Uwaga". Eintritt auf Spendenbasis. Bis 12. August.

Adresse: Nördlicher Teil des Günthersburgparks, Wetteraustraße 7, 60389 Frankfurt

Samstag, 15. Juli

YOU FM Partybeats in Dillenburg

In Dillenburg steigt das Stadtfest und mit ihm die YOU FM Partybeats . DJ Holger Gerlach und Moderator Marvin Fischer sorgen im Hofgarten mit einem Mix aus Dance, Elektro, Hip Hop, Reggae und aktuellen Charts bis 1 Uhr für Stimmung. Damit nicht genug: Live-Bands mischen auf drei Bühnen die Innenstadt auf, unter anderem die Deutsch-Rock-Band "Hörgerät". Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Ballonglühen, Kleinkunst und vielem mehr. Los geht es um 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Bitte Personalausweis mitbringen.

Adresse: Hofgarten, Wilhelmstr.9, 35683 Dillenburg

YOU FM Partybeats im Hofgarten: DJ Holger Gerlach und Moderator Marvin Fischer heizen ein. Bild © picture-alliance/dpa

Pappstars in Wiesbaden

Auf dem Wiesbadener Neroberg gastiert für vier Wochenenden das Improvisationstheater "Für Garderobe keine Haftung" . Am Samstag präsentiert das Ensemble "Pappstars". Acht Solokünstler treten an, um sich allein, in Duetten, in Schnulzen und Rockliedern sowie weiteren Disziplinen zu beweisen. Nach jeder Runde fliegt einer raus. Am Ende entscheidet das Publikum und eine hochqualifizierte Jury, wer Pappstar 2017 wird. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 6 Euro. Noch bis 22.07.2017.

Adresse: Neroberg, Nerobergstraße, 65193 Wiesbaden

"Nacht der 1.000 Lichter" in Gieselwerder

Der Rhein steht in Flammen, die Weser leuchtet: Ein farbenprächtiges Lichterspektakel schwimmt und spiegelt sich im Fluss. In der "Nacht der 1.000 Lichter" lädt Gieselwerder zu Wasserspielen, Lichtinstallationen und Bengalfeuer ein. Eine Besonderheit ist der beleuchtete Wasserfall im alten Steinbruch. Der Höhepunkt des Abends wird das fulminante Feuerwerk sein. Los geht es ab 19 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Weserpromenade Gieselwerder, Brückenstraße, 34399 Oberweser

Der Höhepunkt der "Weserbeleuchtung": das Höhenfeuerwerk. Bild © Romina Lo Vecchio

Sonntag, 16. Juli

Sommerkino im Städel-Garten

Das Frankfurter Städel lädt zum Sommerkino auf seinen grünen Hügel ein. Es ist der letzte Abend: Wunschkino steht auf dem Programm. Zur Wahl stehen der Knetanimationsfilm "Mary & Max – oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?", "Das Labyrinth der Wörter" mit Gérard Depardieu und "Ziemlich beste Freunde". Sie können abstimmen: auf Facebook oder im Städel Museum. Bereits vor Filmbeginn sorgt DJ Biffy für gute Stimmung. Decken, aber keine Stühle mitbringen. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Städel Museum – Garten, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt

Entführung aus dem Paradies in Wetzlar

Schräg, tuntig-humorig, virtuos: die neue Show aus dem Hamburger Schmidt-Theater "Entführung aus dem Paradies" . Entführt werden Pop-Queen Winona Westwood nebst Hündchen Rossini und Stylist Peter von Pattnach. Die Diven finden sich in einem Kellerloch wieder. Schnell wird klar: Ein Entkommen ist unmöglich. Also wird apokalyptisch gescherzt, hysterisch gezickt, grandios gesungen und grazil getanzt. Denn: Das Ende ist eh nah. Oder vielleicht doch nicht? Los geht es um 20.30 Uhr. Eintritt: 29,50 Euro.

Adresse: Freilichtbühen Rosengärtchen, Wöllbachertorstr., 35578 Wetzlar

Maislabyrinth in Lich

"Es kann wieder geirrt werden!" Familie Weisel bittet ins Maislabyrinth . 2.600 Meter Weg zwischen einer Million Maispflanzen auf 40.000 Quadratmetern. Rechts, links, im Kreis, Stopp, zurück. Festes Schuhwerk ist gerade nach Regen ratsam. Auf dem Hof selbst wartet ein buntes Rahmenprogramm: Maisbäder, Mais essen, aber auch von oben einen weiten Blick über das Labyrinth genießen. Sonntags gibt es noch eine besonderes Highlight: Planwagenfahrten. Dienstag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 4 Euro, Kinder 3 Euro, Familie 10 Euro.

Adresse: Lindenhof, Zum Stock 2, Lich-Eberstadt

Bei Maislabyrinthen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bild © picture-alliance/dpa

Sendung: hr1, 14.07.2017, 15 Uhr