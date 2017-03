Ein Mitglied der Kelly-Family in Langen, ein Mittelalter-Spektakel in Friedrichsdorf und eine ungewöhnliche Pflegekraft in Marburg - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 17. März

Jimmy Kelly in Langen

Pünktlich zum irischen Nationalfeiertag, dem St. Patrick's Day, spielt Jimmy Kelly & Band irische Musik. Wie der Name schon andeutet, gehört Jimmy zur Kelly-Family. Seine Tour läuft unter "The Streetkid" Vol. II. Schon einmal reiste er mit Vol. I durch mehrere Jahre Straßenmusik. Nun setzt er die Songs und Geschichten fort. Los geht es um 20 Uhr. Die Tickets kosten 31,95 Euro.

Adresse: Stadthalle Langen, Südliche Ringstraße 77, 63225 Langen

Jimmy Kelly & Band sind mit "The Streetkid" Vol. II auf Tour. Bild © Jimmy Kelly

Idsteiner Frühlingsfest

Karussells und Frühlingstreiben - damit ist in Idstein die Rummelplatzsaison eröffnet. Fahrgeschäfte laden im Schatten des Schlosses zur Fahrt in die milde Jahreszeit ein. Zudem gibt es überall in der Innenstadt Stände mit kulinarischen Leckereien. Ein Einkaufsbummel am Sonntag ist auch noch drin. Das Idsteiner Frühlingsfest findet von Freitag bis Montag statt.

Adresse: Zentrum, 65510 Idstein

Zwischen Humboldt und Humbug in Fulda

Das Kreuz mit der Bildung. Volker Weininger könnte als Lehramtler ein Lied davon singen. Doch hat er als Kabarettist lieber ein Programm daraus gemacht: "Bildung. Macht. Schule." Seit die Deutschen es schwarz auf weiß haben, dass der Finne, der Chinese und sogar der Este sie abgehängt haben, glaubt jeder, es besser wissen zu wollen. Blinder Aktionismus, wohin man schaut - und die Schüler haben das Nachsehen. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro.

Adresse: Kulturkeller Fulda, Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda

Zwischen Pisa und Berlin - Volker Weininger sinniert über "Bildung. Macht. Schule." Bild © Stephen Petrat

Samstag, 18. März

Bad Homburger Musiknacht

Von der Kneipe zur Bar, von der Bar zum Club, und dann noch zum Bistro – und immer spielt eine Live-Band oder legt ein DJ auf: Die Bad Homburger Innenstadt verwandelt sich in der Musiknacht zur Partymeile. Das Angebot reicht von Funk, Rock oder Pop über Jazz, Soul und Salsa. Und man muss nur einmal bezahlen. Neu in diesem Jahr: Damit der Weg von einem Lokal zum nächsten nicht langweilig wird, gibt es auf verschiedenen Plätzen Showacts. Los geht es ab 19 Uhr. Das Eintrittsbändchen kostet 10 Euro.

Adresse: Zentrum, 61348 Bad Homburg

Werther von heute in Gießen

Keiner kann so leiden wie Werther. Seine unerfüllte Liebe zu Lotte ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Isaak Dentler spielt Werther als einen verzweifelten jungen Mann von heute. Das Solostück "Werthers Leiden" konzentriert sich auf die elementaren Bestandteile von Goethes Werk. Werther himmelt Lottes Scherenschnitt an, um im nächsten Moment zu schreien und zu toben, sich gegen die Wand zu werfen. Untermalt wird das Ganze von Popliedern. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es für 13 Euro.

Adresse: taT-studiobühne, Berliner Platz am Rathaus, 35390 Gießen

Isaak Dentler spielt Werther mit großer Intensität. Bild © Birgit Hupfeld

Mittelalter-Spectaculum in Friedrichsdorf-Seulberg

Feuerakrobaten versprühen Funken, Ritter kreuzen ihre Schwerter, Barden spielen zum Tanz auf: Seulberg feiert seinen 1250. Geburtstag und katapultiert sich zurück in die Zeit der ersten Urkundenerwähnung. In den Straßen rund um die Kirche tummeln sich Gewandete. Sie bieten an rund 60 Ständen ihre Waren feil oder führen alte Handwerktechniken vor. Für Musik sorgen "Maleficius“ und "Bohemian Bards“, für Tanz "Stante Pede“, für Feuer die "Burning Dragons". Das "Mittelalter-Spectaculum" findet am Samstag von 11 Uhr bis Mitternacht statt und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Ortsmitte Seulberg, 61381 Friedrichsdorf

Sonntag, 19. März

Stephan Sulke in Darmstadt

"Ach, Uschi mach kein' Quatsch" hat Stephan Sulke berühmt gemacht. Bei keinem seiner Konzerte kommt er um den Hit herum. Aber die Art und Weise, wie er es heute spielt, erzählt viel darüber, wie sich der Künstler verändert hat. Authentisch, mit großer Bühnenpräsenz und einer markant-kratzigen Stimme sorgt er auf seiner Tour "Der Typ von nebenan" für verschmitzte Melancholie. Los geht es um 20 Uhr. Die Tickets kosten 30,25 Euro.

Adresse: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Der Chansonnier Stephan Sulke kann mehr als "Uschi mach' kein Quatsch". Bild © Stephan Sulke

Pfiffige Pflegekraft in Marburg

Altenpflegerin Sybille Bullatschek hat wieder einmal alle Hände voll zu tun. Im Haus "Sonnenuntergang" ist die Hölle los! 100-Jährige bekriegen sich, ein Senior bringt zum Fasching seine Flinte mit und bei einer dubiosen Kaffeefahrt gibt es für die Veranstalter Saures. "Pflege lieber ungewöhnlich" propagiert die Kabarettistin. Außer schrägen Pointen und Songs hat sie dabei auch den ein oder anderen nachdenklichen Moment im Gepäck. Los geht es um 18 Uhr. Die Tickets kosten 19,70 Euro.

Adresse: Waggonhalle Kulturzentrum, Rudolf-Bultmann Straße 2a, 35039 Marburg

Sleepwalkers in Kassel

Eine Musik, die fließt, zum Träumen anregt, traurig macht, entspannt: "Sleepwalkers". Das "Omer Klein Trio" geht auf seinem neuen Album der Isolation im Internet-Zeitalter nach, sucht eine Beziehung zum Mystischen, thematisiert das Offroad-Leben. Ein Trio, das live zu hören ist im Rahmen des Kasseler JazzFrühlings - in Clubatmosphäre und vor kleinem Publikum. Los geht es um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 25,20 Euro.

Adresse: Theaterstübchen, Jordanstraße 11, 34117 Kassel