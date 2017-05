Der Rhein in blutroten Flammen: das Musikfeuerwerk am Samstag.

Assmannshausen strahlt wie sein Wein drei Tage lang rot, Darmstadt feiert mit einer "Nacht in Gelb" den Jugendstil und im Werra-Meißner-Kreis geht es mit Detektivin Miss Marple auf eine Fahrt ins Blaue. Das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 19. Mai

Assmannshausen in Rot

Weiße Trauben, wohin man im Rheingau blickt. Doch in Assmannshausen sind sie rot. "Rot" ist im Rüdesheimer Ortsteil daher auch das Motto des jährlichen Weinfestes. Die "Rotweininsel Assmannshausen" lädt ein, die rot illuminierte Uferstraße entlang zu flanieren, in die rot ausgekleideten Pagodenzelte einzukehren und zum hiesigen Spätburgunder rote Speisen zu verzehren. Natürlich ist das Musikfeuerwerk am Samstag auch rot. Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 12 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr.

Adresse: Uferpromenade in Assmannshausen, 65385 Rüdesheim am Rhein

Miss Marple auf Krimi-Tour im Werra-Meißner-Kreis

Jane Marple - das ist im Werra-Meißner-Kreis Andrea C. Ortolano. Die Hobbydetektivin sucht ihre Patentochter Melanie, die vor drei Monaten in Nordhessen verschwunden ist. Per Bus geht es auf Spurensuche. Da Miss Marple sich in der Region nicht auskennt, ist sie auf Hilfe angewiesen. Ob Melanie in einem Dorfschuppen gekellnert hat? Auf jeden Fall gibt es dort gutes Essen … und die Auslösung des Rätsels. Die Krimi-Tour startet um 19 Uhr. Kosten: 29 Euro inklusive Busfahrt und Essen.

Adresse: Diverse Plätze und Orte, 37269 Eschwege

Frau im Mond in Offenbach

Nicht den Mann, sondern die "Frau im Mond" thematisierte Fritz Lang 1929 in seinem letzten Stummfilm. Ein bunter Reigen von Passagieren sorgt in der Rakete und auf dem Erdtrabanten für Aufruhr. Als wissenschaftlichen Berater engagierte der Regisseur den Physiker Hermann Oberth, der damals an Weltraumraketen arbeitete. Zum ersten Mal erlebte die Menschheit auf der Leinwand einen Raketenstart inklusive Countdown. Musikalisch untermalt wird der Film durch den Pianisten Stephan Graf von Bothmer und den Cellisten Martin Klenk. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Adresse: DLM Deutsches Ledermuseum, Frankfurter Str. 86, 63067 Offenbach

"Frau im Mond": Der Pianist Stephan Graf von Bothmer erweckt den stummen Film zum Leben. Bild © Maria Camilan/ Stiftung Deutsche Kinemathek

Samstag, 20. Mai

Apfelblütenfest auf Burg Brandenstein

Wenn am Osthang die Apfelbäume blühen, ist Zeit für das Apfelblütenfest auf Burg Brandenstein. Handwerker schleifen und polieren Bernsteine oder spinnen die Wolle der Burg-Schafe. Für Unterhaltung sorgen die Gruppe Unis Cornus mit mittelalterlichen Klängen und das Puppentheater "Kistenhausen“ mit Hexen und Räubern. Derweil brutzelt auf dem Grill die Brandensteiner Apfelbratwurst. Im Rahmen des internationalen Museumstages finden am Sonntag zudem kostenlose Burgführungen statt. Öffnungszeiten: Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr. Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro und Familien 7,50 Euro.

Adresse: Burg Brandenstein 1, 36381 Schlüchtern-Elm

"Falco - Das Musical" in Wetzlar

Der Kommissar geht um in Wetzlar - und Amadeus rockt. Der österreichische Popinterpret Falco starb vor fast 20 Jahren. Sein Titel "Rock Me Amadeus“ erreichte als bisher einziges deutschsprachiges Lied die Spitze der US-Charts. Nun feiert ein Musical seine Lieder und sein Leben. "Falco" : Glamourös bis zur Selbstzerstörung. Der Exzentriker provozierte mit Titeln wie "Ich bin ein Egoist". Sein Tod machte ihn zum Mythos. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 41,15 Euro.

Adresse: Rittal Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Str. 1, 35576 Wetzlar

Glamourös bis zur Selbstzerstörung: Marcel Klette als Falco im gleichnamigen Musical. Bild © Falco - Das Musical

"Eine Nacht in Gelb" in Darmstadt

1.000 Windlichter, 200 Lampions und die angestrahlten Jugendstil-Gebäude lassen die Mathildenhöhe aufleuchten. "Eine Nacht in Gelb" ist Höhepunkt der "Darmstädter Jugendstiltage". Auf der Bühne im Platanenhain spielt die Musik - vom internationalen Chor über Blues bis Chanson und Rock'n'Roll. In den Künstlerhäusern und Museen gibt es Kurzführungen. Am Osthang feiern Filme, Vorträge und Gedichte die beliebte Kunstepoche. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Die "Jugendstiltage" finden von Freitag bis Sonntag statt.

Adresse: Mathildenhöhe, Olbrichweg 13, 64287 Darmstadt

Die Darmstädter Mathildenhöhe leuchtet am Samstagabend gelb. Bild © Darmstadt Marketing GmbH

Sonntag, 21. Mai

Die etwas andere Eisprinzessin in Frankfurt

Wer Disneys zuckersüße Prinzessin Elsa erwartet, liegt bei F.K. Wächters "Eisprinzessin" falsch, denn die ist eiskalt. Ihren leidenschaftlichen Verehrer bringt sie um. Doch sie hat Glück und bekommt eine zweite Chance. Denn des Teufels Großmutter erweckt den armen Kerl wieder zum Leben und verwandelt ihn in ein Mädchen. Gemeinsam verlassen sie den Eisberg. Eine One-Woman-Show: Ulrike Kinbach verkörpert alle Rollen des poetisch-frivolen Stücks. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Adresse: Stalburg Theater, Glauburgstr. 80, 60318 Frankfurt

Eiskalt, aber irgendwie doch humorvoll: "Die Eispinzessin" vom Frankfurter Autor und Karikaturisten F.K. Waechter. Ulrike Kinbach verkörpert alle Rollen des Stücks. Bild © Stalburg Theater

Kalifornischer Singer-Songwriter in Michelstadt

Ed Prosek ist ein Singer-Songwriter, dessen Wurzeln in der Klassik liegen, der aber eigentlich im Folk-Pop verankert ist. Kritiker bezeichnen seine Songs als nachdenklich, ehrlich und gefühlvoll. Der junge Musiker veröffentlichte bereits Seite an Seite mit Sting, Kate Bush und Lorde. Nun ist er mit seiner Flesh&Blood-Tour unterwegs und macht Halt im Unterholz - für eine Forest Live Session. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 9 Euro.

Adresse: Unterholz, Relystraße 30, 64720 Michelstadt

Märchenfestival "5 auf einen Streich" in Bad Wildungen

Fünf nordhessische Städte laden jeweils an einem Sonntag im Mai zum Märchenfestival "5 auf einem Streich" ein. An diesem Sonntag präsentiert sich Bad Wildungen. Das Highlight: Erlebnisbereiche, in denen Groß und Klein den "Bremer Stadtmusikanten", "Rotkäppchen“ und "Schneeweißchen und Rosenrot" begegnen können. Alle Märchenfiguren, ob Mensch oder Tier, sind echt! Weitere Programmpunkte: historische Holzspiele, der Minnesänger Holger Schäfer, das Theaterstück "Hans im Glück“ sowie ein Märchen-Markt. Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr. Das Theaterstück kostet 4 Euro.

Adresse: Kurpark und Wandelhalle, Bornebachstraße, 34537 Bad Wildungen

Sendung: hr1, 19.05.2017, 15 bis 19 Uhr