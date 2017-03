Ein internationales Filmfest in Frankfurt, der hr1-Dancefloor in Bad Homburg und eine Alpaka-Zuchtshow in Alsfeld - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 31. März

Lichter Filmfest in Frankfurt

Das "10. LICHTER Filmfest Frankfurt International“ stellt regionale Filme vor, ist aber auch eine Plattform für Regisseure aus aller Welt. Die internationale Produktion "By The Time It Gets Dark“ thematisiert das Massaker an der thailändischen Thammasat-Universität. Der deutsche Film "Tiger Girl" erzählt vom explosiven Aufeinandertreffen einer biederen jungen Frau mit einer Gangsterin. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: So startet etwa nach dem Film "Northern Light Disco“ eine norwegische DJ-Nacht. Filmtickets kosten zwischen 5 und 9,50 Euro. Es gibt Dreier- und Fünfer-Abos.

Adresse: Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, 60316 Frankfurt

"Der Kontrabass 2.0" in Hanau

Schauspiel und Jazz in einem - das ist das musikalische Theaterstück "Der Kontrabass 2.0“ frei nach Patrick Süßkind. Sebastian Stolz mimt den anspruchsvollen Profimusiker, der, um Geld zu verdienen, Kompromisse eingeht. Das führt zu tragisch-komischen Situationen, aber auch zu großem Jazz. Neben Sebastian Stolz am Kontrabass spielen am Piano Vitaliy Baran und am Schlagzeug Armin Heislitz. Los geht es um 21 Uhr. Tickets: 8 Euro.

Adresse: Jazzkeller Hanau, Philippsruher Allee 22, 63450 Hanau

hr1-Dancefloor in Bad Homburg

Der "hr1-Dancefloor" tourt durch Hessen und macht Halt in Bad Homburg. Unter dem Motto "Von Abba bis Zappa" versorgt DJ Thorsten Mathieu die Fans mit hr1-Musik. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Ab Frankfurt Hauptbahnhof fährt ein Shuttle-Bus. Achtung: Da die Party in der Spielbank ist, muss ein gültiger Personalausweis mitgeführt werden. Am Samstag gibt es "hr1-Dancefloor" übrigens auch in Offenbach.

Adresse: Casino-Lounge, Spielbank Bad Homburg, Kisseleffstr. 35, Im Kurpark, 61348 Bad Homburg

Tanzen bis spät in die Nacht beim "hr1-Dancefloor". Bild © picture-alliance/dpa

Samstag, 1. April

Sommerrodeln in Willingen

Kaum ist in Willingen der Winter vorbei, öffnet die Sommerrodelbahn . Die rasante Abfahrt verfügt über elf Steilkurven, drei Jumps und mehrere lange Geraden. Schon der Bergauf-Transport lohnt, wenn man per Skilift 250 Meter nach oben gezogen wird und einen Blick auf Willingen und die umliegenden Upland-Berge genießt. Danach geht es 700 Meter abwärts. Die Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen für sechs Fahrten 14 Euro, Kinder 10 Euro.

Adresse: Sommerrodelbahn Willingen, Schwalefelder Str. 5, 34508 Willingen

Bad Arolser Ostermarkt

Ostern naht. Dementsprechend viele Ostermärkte finden derzeit in Hessen statt. Einer von ihnen ist der in Bad Arolsen . Im frühlingshaftem Ambiente bieten dort 36 Aussteller kunsthandwerkliche Produkte an, darunter auch Eier. Die zerbrechlichen Gebilde werden vor den Augen der Besucher geätzt, geschliffen, bemalt und bossiert. Öffnungszeiten: Sa. und So. 10 bis 17.30 Uhr. Erwachsene zahlen einen Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Adresse: Bürgerhaus, Rathausstr. 1, 34454 Bad Arolsen

Eierkünstler lassen vor den Augen der Besucher Erstaunliches entstehen. Bild © picture-alliance/dpa

"Die Kurve" in Groß-Gerau

Nicht weit von einer gefährlichen Kurve im Hochgebirge leben die Brüder Rudolf und Anton. Sie haben zwar schon mehrmals das Ministerium darauf aufmerksam gemacht, wie mörderisch das runde Wegstück ist, aber eigentlich profitieren sie von den vielen Verkehrsunfällen: Rudolf setzt die Autos wieder instand und verkauft sie, während Anton für die Opfer Grabreden schreibt. Doch eines Tages stürzt der Minister für Straßenbau selbst bei einem Unfall vom Felsen. Die "dramatischkleinebühne" setzt diese giftige Farce um. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt: 10 Euro.

Adresse: Kulturcafé-Saal, Darmstädter Str. 31 , 64521 Groß-Gerau

Sonntag, 2. April

Alpaka-Zuchtshow in Alsfeld

Am Sonntag öffnet die Alpaka-Zuchtshow ihre Türen. Groß und Klein können den friedlichen Woll-Lieferanten die Ohren kraulen. Aber nicht nur das: Es gibt Führparcours, eine Kutschfahrt mit Lama Maputo, ein Alpaka-Quiz und eine Alpaka-Show, in der die Tiere zeigen, wie gelehrig sie sind. Natürlich wird auch an dem Tag ermittelt: Welches ist das schönste Alpaka im Land? Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 3 Euro.

Adresse: Hessenhalle Alsfeld, An der Hessenhalle 1, 36304 Alsfeld

Schaulaufen mit Alpakas: Wer ist das schönste Tier? Bild © picture-alliance/dpa

Dylan auf Deutsch in Marburg

Am 10. Dezember 2016 wurde Bob Dylan als erstem Songschreiber der Literaturnobelpreis verliehen. Um seine eindrucksvolle Sprache zur Geltung zu bringen, haben Moritz Stoepel, Christopher Herrmann und Volker Rebell in ihrem Programm "Wie ein rollender Stein" Dylans Texte behutsam ins Deutsche übersetzt. Ob Blues, Country, Folk oder Rock - das Ergebnis sind kritische Songs voller Poesie. Los geht es um 19 Uhr. Tickets: 16,40 Euro.

Adresse: Waggonhalle Marburg, Rudolf-Bultmann-Str. 2A, 35039 Marburg

"Der blonde Eckbert" in Gießen

Der Tanzabend von Paolo Fossa lässt die Grenzen zwischen Einbildung und Realität undeutlich werden. "Der blonde Eckbert" lebt mit seiner labilen Frau Bertha in großer Zurückgezogenheit. Ihr einziger Kontakt zur Außenwelt ist Walther. Doch mehr und mehr sieht Eckbert in Walther eine Bedrohung - bis er ihn erschießt. Als er nach Hause kommt, ist auch Bertha tot. Eckbert verfällt dem Wahnsinn. Die Tanzcompagnie Gießen begibt sich mitten hinein in die Grauzone. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 16,30 Euro.

Adresse: taT-studiobühne, Berliner Platz am Rathaus, 35390 Gießen