Angst vor Verrückten in Kassel, eine Geschlechterkampf-Party im Frankfurter Städel und ein Ukulele-Konzert mit schwarzem Humor in Wetzlar - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 3. Februar

Eisdisko in Wiesbaden

Über das Eis gleiten nach aktuellen Hits, mit guten Freunden, lustige Spiele, die keine Langeweile aufkommen lassen: Da wird selbst Hinfallen zur Gaudi. Die Eisdisko auf der Henkell-Kunsteisbahn findet in dieser Wintersaison zum letzten Mal statt. Am Kiosk locken wie immer Speisen und Getränke. Schlittschuhe gibt es auch zum Leihen. Los geht es ab 18 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Adresse: Henkell-Kunsteisbahn, Hollerbornstraße 38, 65197 Wiesbaden

Wintervarieté in Marburg

Das ZAC Wintervarieté lässt die Flocken draußen. In Marburg wirbeln internationale Künstler durch die Halle. In diesem Jahr sind zum ersten Mal Rollschuhartisten dabei: "Les Sandros". Neben rasanten Rollschuheinlagen bieten sie Rola-Rola: Sandro baut einen mehrstöckigen Turm aus Rollen und Brettern und balanciert im Handstand auf der obersten Etage. Weitere Gäste sind der Jongleur und Sprachartist Marcus Jeroch, der Fahrradkünstler Serge Huercio, die Vertikalseiltänzerin Antje Pode und Zauberer Juno. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 28 Euro. Die Veranstaltung läuft noch bis 26.2.17.

Adresse: Waggonhalle Marburg, Rudolf-Bultmann-Straße 2A, 35039 Marburg

Rollschuhakrobatik mit den "Les Sandros". Bild © Les Sandros

Fackelwanderung in Meißner-Abterode

An Mariä Lichtmess endet kirchlich gesehen endgültig Weihnachten. Gleichzeitig ist es das Neujahr der Bauern. Von Lichtmess an werden jedenfalls die Tage merklich länger. Die Naturparkführerin Anke Meißner lädt ein, die langen Nächte mit einer Fackelwanderung zu verabschieden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Abend im Gasthaus Eberhardt ausklingen zu lassen. Die Wanderung startet um 17 und dauert zweieinhalb Stunden. Die Kosten: 5 Euro. Anmeldung unter info@naturparkmeissner.de.

Adresse: Wanderparkplatz Kirchenruine, 37290 Meißner-Abterode

Samstag, 4. Februar

Stero Night im Frankfurter Städel

Zur Ausstellung "Geschlechterkampf“ veranstaltet das Frankfurter Städel die Stereo Night Tanzparty . In den Hallen erklingen elektronische Sounds der DJs DEBONAIR und Bake sowie von Franziska Berns als Support. Die Ausstellung bleibt an diesem Abend bis tief in die Nacht geöffnet: In "Art Battles“ diskutieren junge Kunstexperten mit den Besuchern über den ewigen Kampf der Geschlechter. Präsentiert werden Bilder von Franz von Stuck, Max Liebermann, Édouard Manet, Gustav Klimt, Edvard Munch und Frida Kahlo. Los geht es ab 20 Uhr. Eintritt: im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Adresse: Städel Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main

Die Ausstellung "Geschlechterkampf" bleibt an dem Abend bis tief in die Nacht geöffnet. Bild © Städel Frankfurt

Invasion der Verrückten in Kassel

Ja, ist denn die ganze Welt verrückt geworden!? Könnte man meinen, glaubt man dem ziemlich schrägen Komiker Paul Panzer und seinem neuen Programm "Invasion der Verrückten". Kreativ, charmant und böse zugleich unterhält Paul mit brandneuen Geschichten, Ansichten und Abenteuern aus dem Leben des "Kleinen Mannes" und seiner Familie. Doch anders als vermutet, droht die "Invasion der Verrückten" nicht aus den Weiten des Weltalls. Los geht es am Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Tickets kosten 36,20 Euro.

Adresse: Kongress Palais – Stadthalle, Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel

Ukulele-Konzert in Wetzlar

Es gibt Musik für nahezu alle Instrumente. Kaum für die Ukulele. Hier ist das kompositorische Werk mehr als übersichtlich. "The United Kingdom Ukulele Orchestra“ (TUKUO) nimmt das nicht hin. Die acht Musiker interpretieren Rock, Pop, Jazz und Klassik virtuos auf gerade mal vier Seiten – gespickt mit jeder Menge britischem Humor. Dass die Mini-Gitarristen nicht nur flinke Finger, sondern auch stimmliche Qualitäten haben, macht die Sache rund. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 36 Euro.

Adresse: Event Werkstatt, Dillfeld 3, 35576 Wetzlar

Britischer Humor: Mit der Ukulele eins überbraten. Bild © Tukuo

Sonntag, 5. Februar

Ernährungswahn-Comedy in Bensheim

Es vergeht keine Woche ohne neue Erkenntnisse von der Ernährungsfront. Ein Trend jagt den nächsten: Clean Eating, Superfood, Soft-Pairing. Wer soll da noch durchblicken? Mit einer Mischung aus Comedy und Ratgeber weist Bestsellerautor Achim Sam den Weg. Im Bühnenprogramm "ISS WAS?!“ bringt er sein Motto auf den Garpunkt: Damit gesundes Essen wieder Spaß macht, gehören Verbote einfach verboten. Los geht es ab 19 Uhr. Tickets kosten 27,25 Euro.

Adresse: Parktheater Bensheim, Promenadestraße 25, 64625 Bensheim

Spirit of Soul in Frankfurt

Ein grooviger Nachmittag im Frankfurter Südbahnhof: "Spirit of Soul“ bietet "The finest of Black Music". Die Palette reicht von James Brown, The Temptations und Kool & The Gang, über Michael Jackson und Montell Jordan, bis zu den neuen R&B Stars, wie Usher, Taio Cruz und Pharell Williams. Die Band spielt dabei nicht nur Original-Versionen, sondern gibt dem jeweiligen Song eine persönliche Note. Los geht es um 12 Uhr. Tickets im Vorverkauf 18 Euro, an der Tageskasse 20 Euro. Kinder sind frei.

Adresse: Musiklokal Südbahnhof, Diesterwegplatz, 60594 Frankfurt

Die Franfurter Band "Spirit of Soul" interpretiert Songs von James Brown bis Pharell Williams. Bild © Spirit of Soul

Jack the Ripper in Kassel

Eine Serie von blutrünstigen Morden erschüttert das viktorianische London. Bereits fünf Frauen fielen dem Killer zum Opfer. So beginnt das Room Escape Game "Jack the Ripper“ . 2 bis 6 Spieler befinden sich im Raum. Innerhalb von 60 Minuten müssen sie den Fall mit Hilfe von Details und Aufgaben lösen. Gefragt sind Entdeckergeist, Fantasie, logisches Denkvermögen und Teamwork. Beginn: 13 oder 18 Uhr. Buchen wird empfohlen. Eintritt: 20-35 Euro.

Adresse: Exit Game Kassel, Leipziger Str. 122, 34123 Kassel