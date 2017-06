"Stomp" tobt in Frankfurt über die Bühne, in Rüdesheim steht der Rhein in Flammen und am Felsenmeer singen die Kelten - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 30. Juni

Peace and Party in der Frankfurter Schirn

Die Kunsthalle nähert sich dem Thema "Peace" nicht wie üblich mit Tauben, Regenbogen und blumengeschmückten Gewehren, sondern mit der Frage: "Wie geht Frieden überhaupt?" Da gibt es Wasser, Tiere, Pflanzen, die Sprache, die Stille, das Geschenk – und eine Sommerparty . Los geht es um 19 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Schirn Kunsthalle, Römerberg 6, 60311 Frankfurt

Die Party eröffnet die "Peace"-Ausstellung der Schirn. Mit dabei: die Videoinstallation "I am the Mouth" von Agnieszka Polska. Bild © Agnieszka Polska

"Oh Pannenbaum" in Fulda

Weihnachten im Sommer? Oh, Panne! Ein bisschen wie ein Bummel in den Weihnachtsgeschäften, die man in einigen touristischen Hochburgen findet. Aber irgendwie macht es ja dann doch Spaß. Das dachten sich auch Literatur-Comedian Tim Boltz und Pianistin Corinna Fuhrmann. Sie präsentieren ein nicht alltägliches Weihnachtsprogramm. Wussten Sie etwa von der Existenz der Weihnachtsgeschichte Version 2.0 oder den Tagebucheinträgen von Jesus zweieiigem Zwillingsbruder Jens? Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 23 Euro.

Adresse: Kulturkeller Fulda, Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda

"Alien" im Open Air Kino Kassel

Der Open Air Kino-Sommer beginnt. Kassels "Filmladen" verspricht am Freitag Hochspannung: "Alien: Covenant" mit Michael Fassbender und Katherine Waterston. Die Fortsetzung des "Alien"-Prequels "Prometheus" erzählt die Geschichte einer neuen Astronauten-Crew, die auf die tödlichen Aliens stößt. Die Crew dezimiert sich. Natürlich fehlt auch wieder der undurchsichtige Androide nicht. Ab 16 Jahren. Los geht es um 22.15 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Adresse: Filmladen, Open-Air-Kino Kassel , Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Samstag, 1. Juli

Rhein in Flammen bei Rüdesheim

Feuerwerke explodieren über dem Fluss, bengalische Feuer brennen auf Burgen - wenn der Rhein in Flammen steht, drängt es die Menschen auf die Schiffe. Doch auch an Land steigt eine Party. Ab 21 Uhr spielt am Niederwalddenkmal die Live-Band "Remember" und stimmt mit "Nutbush City" und "Highway to Hell" auf das Feuerspektakel ein. Winzerstände offerieren Riesling und Spätburgunder sowie Flammkuchen und Crêpes. Schließlich ist es soweit: die Feuerwerke Burg Klopp, Panoramaweg und das große Abschlussfeuerwerk inmitten des Rheins entfalten ihre Pracht.

Adresse: Niederwalddenkmal, 65385 Rüdesheim am Rhein

Nicht nur auf Schiffen gut zu sehen: der Rhein steht in Flammen. Bild © Hafermann

Celtic Folk Festival am Felsenmeer

Eine Elfe spielt Harfe und Kobold Leprechaun lächelt auf sie hinunter: das Logo des "Internationalen Celtic Folk Festivals" . Die Kelten sind am Felsenmeer samt Maskottchen und mitreißender Musik. Auf der Bühne stehen "Dhalia‘s Lane", "Mandowar" und "G.O.D.“ sowie die deutsche Folkband "Glengar“. Los geht es am Samstag um 18 Uhr (22 Euro), am Sonntag um 13 Uhr (9 Euro). Bei extrem schlechtem Wetter findet das Festival in der Lautertalhalle/ Elmshausen statt.

Adresse: Felsenmeer, 64686 Lautertal (Odenwald)

Der Herr von Wutzebach in Wetzlar

Eine gemeine Großstadtkomödie mit Tanz und Gesang – so wird "Der Herr von Wutzebach" angekündigt. Der Herr kommt vom Land und möchte in Frankfurt seine Braut abholen, zuvor will er sich aber noch amüsieren. Das geht schief. Der Großstadtdschungel und eine fiese Intrige drohen ihn zu verschlingen. Ein Theaterstück in hessischer Mundart von hr2-"Der Tag"-Redakteur Rainer Dachselt frei nach Molière. Auf der Bühne stehen Michael Quast und das Barock-am-Main-Ensemble. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten ab 29,50 Euro.

Adresse: Freilichtbühne Rosengärtchen, Wöllbachertorstr., 35578 Wetzlar

Der Herr von Wutzebach versteht die Welt nicht mehr. Michael Quast und das Barock-am-Main-Ensemble weißgeschminkt. Bild © Maike Reuss

Sonntag, 2. Juli

"Stomp" in der Alten Oper Frankfurt

Die hohe Kunst des Fingerschnippens, Besenschwingens und natürlich des Mülltonnenklapperns - "Stomp ... kommt!" . Ein Rhythmusspektakel, das sich durch immer neue Klangwelten arbeitet. Dinge des Alltags verwandeln sich zu "singendem Müll und sinfonischem Schrott". Akustisch wird dabei alles herausgeholt, was geht, ob Stillleben oder Höllenlärm. Originell, furios und witzig. Der Kassenmagnet aus London und New York. Los geht es um 15 und 19 Uhr. Tickets gibt es ab 31 Euro.

Adresse: Alte Oper Frankfurt, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Fest der 20.000 Lichter in Rotenburg

Das Strandfest in Rotenburg an der Fulda ist ein übliches Heimatfest - wenn da nicht der Bootskorso wäre: das Fest der 20.000 Lichter . Ab 22.30 Uhr setzt sich auf dem Fluss ein Zug illuminierter Boote in Bewegung. Jedes ist individuell gestaltet - ob politisch, verspielt oder durchgeknallt. Bouffier kriegt seinen Speck weg, Minions singen, ein Motorrad als Boot. Die Konstrukteure konkurrieren in den Wettbewerben "Aktuelle Boote" und "Schönheitsboote". Der Lichterzauber endet mit einem Feuerwerk.

Adresse: Fuldaufer, 36199 Rotenburg an der Fulda

Das Totenfest in Mexiko - jeder Bootsinhaber lässt sich für den Korso ein Thema einfallen. Dieser frönt seinem Hang zum Makaberen. Bild © Achim Meyer

"Hotel Mimosa" in Eppstein

Nicht nur in Wien gibt es Burgschauspieler. Auch in Eppstein. Diese präsentieren unter freiem Himmel "Hotel Mimosa" , ein Stück über den Filmregisseur Francois, der für seine schnulzigen Serien bekannt ist. Er begibt sich auf Motivsuche ans Meer, aber eigentlich will er in die Villa seiner Geliebten Magali. Dummerweise hat er Zuhause seine Brieftasche vergessen. Als seine Frau auftaucht, funktionieren Francois und Magali die Villa kurzerhand in ein Hotel um. Das Chaos kann beginnen. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets: ab 16,55 Euro. Wetterhinweis: Gespielt wird, solange es geht!

Adresse: Burg Eppstein, 65817 Eppstein

Sendung: hr1, 30.06.2017, 15.05 Uhr