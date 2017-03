Eine gespaltene Persönlichkeit in Marburg, eine Taschenlampenführung durch das Bad Homburger Schloss und englisch-türkische Streitkultur in Hanau - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 3. März

Dr. Jekyll und Mr. Hyde in Marburg

Eloquente Schizophrenie bietet die Hörtheatrale Marburg mit "Dr. Jekyll und Mr. Hyde". Die vier Spieler stehen am Mikrophon. Sie tragen Kostüme und schaffen es mit Stimme, Geräuschen, eigens komponierter Musik und Overheadprojektionen die unheimliche Atmosphäre der Geschichte heraufzubeschwören – in der sich der naive Dr. Jekyll anfangs bewusst, später unkontrolliert in den Mörder Mr. Hyde verwandelt. Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr. Die Tickets kosten 18 Euro.

Adresse: Lomonossow-Keller, Markt 7, 35037 Marburg

Die Schmachtigallen in Gießen

Ein A-Cappella-Quartett, das schon bessere Zeiten gesehen hat und nun nach einem Hit schmachtet - das ist das Thema des Stücks "Die Schmachtigallen landen einen Hit" . Eigentlich heißt das Quartett "Triller Boys". Die vier stellen allerlei skurrile Aktionen an, um auf die zündende Idee zu kommen: Sie lassen ihr ehemaliges WG-Leben wieder aufleben und singen, tanzen und improvisieren sich durch Stilrichtungen und Hits etlicher Jahrzehnte. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 10,25 Euro.

Adresse: Stadttheater Gießen, Berliner Platz, 35390 Gießen

Nichts ist ihnen peinlich, wenn es darum geht, einen Hit zu landen: Roland Furch, Martin Ludwig, Severin Geissler und Jan Hoffmann als die "Triller Boys". Bild © Staatstheater Gießen

Nachts im Bad Homburger Schloss

Die Silhouetten der Betten von Kaiser Wilhelm II. und seiner Frau Auguste Viktoria, eine Galerie mit Geweihen im flackernden Licht, die klassizistische Bibliothek mit verschatteten Nischen – das erwartet den Besucher bei der Taschenlampenführung "Nachts im Bad Homburger Schloss“ . Treffpunkt ist um 20 Uhr vor dem Museumsshop. Kostenpunkt: 6 Euro. Bitte vorher unter 06172-9262148 anmelden. P.S.: Im Bad Homburger Schloss soll die Weiße Frau spuken.

Adresse: Schloss Homburg, Herrngasse, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Samstag, 4. März

Open Air Festival in Karben

Musik unter freiem Himmel im März? Nicht ganz. Normalerweise findet das Karbener Open Air Festival im Sommer statt. Da es in den letzten Jahren aber richtig erfolgreich war, haben sich die Veranstalter überlegt, eine Winter Edition hinzuzufügen - in der warmen, kuscheligen Kulturscheune. Let’s Party! Auf der Bühne stehen Liedfett, Kapelle Petra, elfmorgen, Klub Erika, Di Mari und Tullamore Dudes. Los geht es um 18 Uhr. Karten kosten 20 Euro.

Adresse: Kulturscheune Karben e.V., Brunnenstr. 2, 61184 Karben

"Liedfett" steht für eine veredelte Mischung aus Punk, HipHop und Liedermaching. Bild © Liedfett

Märchenhaftes Musical in Bruchköbel

Flip-Flops sind Sommerschlappen. In Hanau nennt sich auch eine Musicalgruppe so. Zum ersten Mal haben die Freizeitsänger ein eigenes Musical verfasst: "Märchen schreibt die Zeit". Bekannte Lieder aus Produktionen wie "Die Schöne und das Biest", "Elisabeth" und "Wicked" sind - textlich verändert - ebenso dabei wie bekannte Figuren aus mehreren Märchen. Eine vollkommen neue Geschichte entsteht. Los geht es um 19.30 Uhr. Die Tickets kosten 15,50 Euro.

Adresse: Bürgerhaus Bruchköbel, Jahnstraße 3, 63486 Bruchköbel

Musical mit Gruselfaktor in "Märchen schreibt die Zeit". Bild © Frank Hebeisen

Poetry Slam auf Japanisch in Kassel

Zwei Autoren werden in den Ring geschickt. Sie tragen Pseudonyme und Masken. Dort müssen sie anhand zweier Begriffe in fünf Minuten eine Geschichte schreiben. "Monogatari Wrestling" heißt die Veranstaltung. Das Publikum - oder die Jury - kann in Echtzeit verfolgen, wie die Geschichten entstehen, da sie hinter den Autoren projiziert werden. Wer gewinnt, kommt in die nächste Runde, und der Spaß beginnt von Neuem. Dem Sieger winken 1000 Yen (umgerechnet 8,40 Euro). Los geht es um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstrasse 12, 34127 Kassel

Sonntag, 5. März

Nord-Süd-Gefälle in Hanau

Mike & Aydin – das sind ein Engländer und ein Türke, die sich ständig kappeln. Das Programm des Kabarettduos "Nord-Süd-Gefälle" lässt kein Vorurteil aus. Frech, vorlaut und politisch total unkorrekt unterhalten sich die beiden zum Beispiel über die EU. Klar, dass ihre Ansichten da weit auseinander gehen. Reißt sich doch das Herkunftsland des einen seit Jahren den Allerwertesten auf, um beitreten zu dürfen, während das des anderen gerade das Weite sucht. Los geht es ab 20.30 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Adresse: Café Bar CENTRAL, Am Markt 21b, 63450 Hanau

Wer hat mehr Haare auf der Brust? Die Kabarettisten Mike & Aydin spielen mit Klischees. Bild © Sven Schaf

Punkiger Folkrock in Wiesbaden

Wenn der Amerikaner Dave Hause auf die Bühne tritt, ist er da. Mit großer Präsenz singt, spielt, schreit, stampft und gestikuliert er, um zwischen seinen Punk-Folk-Rock-Songs kleine Anekdoten zu erzählen und Späße zu machen. Seine Konzerte sollen - laut Fans - wie der Besuch eines guten Freundes sein, den man lange nicht gesehen hat und der einem erzählt, was er in den letzten Jahren so gemacht hat. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets: 22,10 Euro.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof e.V., Murnaustr. 1, 65189 Wiesbaden

Marianengraben in Kassel

Der tiefste Punkt der Erde liegt 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel. Der "marianengraben" . So heißt die neueste Choreographie von Johannes Wieland. Neun Tänzer sind mit Bewegung und Wort menschlichen Abgründen auf der Spur. Angst, Neid, Wut, Aggression, Hilflosigkeit und Macht sind ihre Themen. Und über allem schwebt eine dichte atmosphärische Klangwolke. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 16,50 Euro.

Adresse: Schauspielhaus Kassel, Friedrichsplatz 15, 34117 Kassel