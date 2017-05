"Nacht der Museen" in Frankfurt und Offenbach, Kneipenfestival "Honky Tonk" in Fulda und ein Fahrradsonntag im Ems- und Wörsbachtal - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 5. Mai

"Die Fledermaus" mit Bäppi La Belle in Frankfurt

"Die Fledermaus" ist als Operette von Johann Strauss an sich schon schräg - voller Ironie führt sie das "Trallalla" auf die Spitze. Nun ist sie noch ein bisschen schräger: Travestiekünstler Bäppi La Belle hat sich Strauss' Spektakel um den Versuch der Untreue zur Brust genommen. So flattert die Fledermaus als Batman über die Bühne. Selbstverständlich spielt und singt auch Bäppi mit - auf hessisch. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: ab 26,60 Euro. Noch bis 9. Juni.

Adresse: Bäppis Theatrallalla, Das Comedytheater, Friedberger Landstr. 296, 60389 Frankfurt

"Die Fledermaus" mal ganz anders: Mit Batman und Travestiekünstlerin Bäppi la Belle. Bild © Theatrallalla

"Immer ich" in Wiesbaden

Der Fokus auf das eigene Ich hat Promizüge angenommen - so sieht es zumindest der Kabarettist Ingo Börchers in "Immer ich". Die Marke "Ich“ wird gehegt und gepflegt. Ständig schießen wir Selfies, arbeiten im Fitnessstudio an einem akzeptablen Äußeren. Selbstoptimierung ist angesagt. Doch zur gleichen Zeit sind Tausende von Menschen auf der Flucht und lassen ihre bisherige Identität hinter sich. Was geschieht, wenn man nichts mehr hat, außer sich selbst? Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 24 Euro.

Adresse: Thalhaus Theater, Nerotal 18, 65193 Wiesbaden

"The Effect" in Gießen

Wie echt kann Liebe sein, wenn man vollgepumpt ist mit Antidepressiva? Um diese Frage geht es in "The Effect“ . Connie nimmt an einer Testreihe teil und lernt dabei Tristan kennen. In der Isolation der Klinik beginnen die beiden, sich zu lieben. Oder handelt es sich um eine erhöhte Dopaminausschüttung durch das Medikament? "The Effect“ ist ein preisgekröntes Theaterstück, das unsere Definition von Liebe auf den Prüfstand stellt. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 16,30 Euro.

Adresse: taT-studiobühne, Berliner Platz am Rathaus, 35390 Gießen|

Liebe oder Rausch? Oder gar beides? Marlene-Sophie Haagen und Lukas Goldbach in "The Effect". Bild © Katarina Friese

Samstag, 6. Mai

Honky-Tonk-Festival in Fulda

Das Kneipenfestival "Honky Tonk" ist wieder da - dieses Mal in Fulda. Mit einem Bändchen ausgestattet gilt es, 16 Clubs, Bars, Cafés, Restaurants und Pubs unsicher zu machen. Unterschiedliche Musikstile stehen auf dem Programm: Blues, Jazz, Rock'n'Roll, Salsa, Reggae, Hip-Hop, Swing, Tango, Kaffeehaus-Musik, Folk, Country, Schlager und populäre Livemusik. Ein bunter Abend von 21 bis 2 Uhr. Die Bändchen kosten 13 Euro (VVK).

Adresse: Museumsinnenhof, 36037 Fulda

"Nacht der Museen" in Frankfurt und Offenbach

Das Angebot ist atemberaubend: 40 Häuser öffnen in der "Nacht der Museen“ wieder am späten Abend ihre Türen, um ein "Gesamtkunstwerk zu schaffen". Im Museum Judengasse etwa tritt Stand-up-Comedian Rabbiner Walter Rothschild auf, im Museum für Kommunikation bringt Roberto Cappelluti mit dem Show-Klassiker "Ruck Zuck" die 90er-Jahre zurück, im Offenbacher Ledermuseum erklingt zur Maibowle Jazz und im Kriminalmuseum stellen Polizeihunde ihr Können unter Beweis. Von 19 bis 2 Uhr. Eintritt: 14 Euro - inklusive Shuttlebus.

Adresse: Gallusviertel und Museumsufer in Frankfurt, Hafen und Ledermuseum in Offenbach

Die "Nacht der Museen" - das sind nicht nur außergewöhnliche Acts, sondern auch die Ausstellungen, wie hier im Städel. Bild © Martin Lux alias @aeuropeanescape

Jürgen von der Lippe mit "König der Tiere" in Kassel

Der Top-Comedian hat mal wieder einen Bestseller geschrieben: "Der König der Tiere". Wen immer Jürgen von der Lippe damit meint: Es liegen 60 neue Geschichten zum Lachen, Schmunzeln und gepflegten Sinnieren vor. Einige von ihnen wird er zum Besten geben. Seine Themen reichen vom Kampf der Geschlechter, dem lieben Gott, und von der heilen und nicht ganz so heilen Welt. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 34 Euro.

Adresse: Anthroposophisches Zentrum, Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel

Sonntag, 7. Mai

"Das kalte Herz" in Marburg

Zum letzten Mal schlägt "Das kalte Herz" in Marburg. Die Hörtheatrale präsentiert die märchenhafte Erzählung von Wilhelm Hauff als aktuelles Livehörspiel, denn: "Eiskalt geht es in der Leistungsgesellschaft zu. Wer kein Geld hat, bleibt am Rande. Moralische Bedenken werden ausgeblendet." Die Geschichte: Der Köhler Peter Munk opfert dem bösen Holländermichl sein Herz, um reich zu werden. Los geht es um 19 Uhr. Tickets kosten 16,50 Euro

Adresse: Lomonossow-Keller, Markt 7, 35037 Marburg

Der Holländermichel (Stefan Gille) verführt Peter Munk (Roman Pertl) mit Geld. Die Hörtheatrale Marburg lässt die Geschichte in unserer Zeit spielen. Bild © Hörtheatrale

Fahrradsonntag in Ems- und Wörsbachtal

Fahrradsonntag im Taunus: Die Tour durchs Ems- und Wörsbachtal führt auf 45 Kilometern Länge über Bad Camberg, Idstein, Brechen, Hünfelden, Hünstetten und Selters. Es gibt Verpflegung an sieben Stationen. Dort bekommen die Teilnehmer auch die Stempel, um am Gewinnspiel teilzunehmen, denn nur wer die ganze Runde dreht, darf mitspielen. Der offizielle Startschuss fällt um 10 Uhr in Wörsdorf, doch ist der Einstieg überall möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Adresse: Taunushof, Hohe Straße 5, 65510 Idstein-Wörsdorf

"Das Universum im Labor" in Darmstadt

Wie ist das Universum aufgebaut? Und wie entwickelt es sich? Fragen, auf die das Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung Antworten sucht. Wie diese aussehen könnten, bringt das Zentrum am Tag der offenen Tür "Universum im Labor" Intressierten näher. An 30 Stationen können alle hinter die Kulissen des Forschungsinstitutes schauen. Ein Highlight: der Teilchenbeschleuniger. Außerdem gibt es eine Wissenschaftsshow, ein Quiz, Mitmachexperimente sowie Musik. Von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt

Kinderleicht: Am Tag der offenen Tür erklärt das Darmstädter Helmholtzzentrum, wie das Universum funktioniert. Bild © C. Grau für GSI

Sendung: hr1, 5.5.2017, 16-19 Uhr