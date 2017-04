Ein tierischer Ballett-Abend in Frankfurt, Maieinsingen mit hr3-Party in Marburg und eine Wanderung durch die Bergsträßer Weinlagen - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 28. April

Tanz der Tiere in Frankfurt

Wenn die "Senckenberg Gesellschaft“ und die "Dresden Frankfurt Dance Company“ zusammenarbeiten, kommt ein tierisch guter Tanz heraus. "Extinction of a Minor Species“ nennt Jacopo Godani seine neueste Choreografie. Eine Uraufführung. Wolf und Esel mit menschlichen Körpern kämpfen hinter Plastikfolie um ihre Existenz. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 34,50 Euro. Das Ballett findet auch am Samstag und Sonntag statt.

Adresse: Bockenheimer Depot, Gräfstraße 1, 60487 Frankfurt

Ein Tanz in Maske hinter Plastikfolie: Gustavo Gomes und David Leonidas Thiel zelebrieren "Extinction of a Minor Species". Bild © Dominik Mentzos

Filmfestival goEast in Wiesbaden

Mehr als 100 Filme aus Mittel- und Osteuropa - das ist “goEast” . Das Festival steht 2017 im Zeichen starker Frauen - ob hinter der Kamera oder auf der Leinwand. Zu Gast ist unter anderem die polnische Regisseurin und Silberne-Bären-Gewinnerin Agnieszka Holland, die ihren Film "Fährte" vorstellt. Insgesamt werden auf dem Festival Preise im Wert von 50.000 Euro vergeben. Ausstellungen, Gespräche, Konzerte und Partys spannen den Bogen zwischen Filmschaffenden, Fachbesuchern und Publikum. Noch bis zum 2. Mai. Einzelkarten kosten 7 Euro, ein Wochenendpass 35 Euro.

Adresse: Festivalzentrum, Friedrichstraße 22, 65185 Wiesbaden

Töten wilde Tiere aus Rache ihre Jäger? Die Exzentrikerin Janina glaubt fest daran. Agnieszka Holland gewann mit "Fährte" den Silbernen Bären. Bild © goEast

Frau Veiglhofer verpilgert sich in Großalmerode

Pilgern ist in. Vor allem auf dem Jakobsweg in Spanien. Doch vielleicht schreckt einige der 800-Kilometer-Weg ab? Die sind bei "Frau Veigelhofer verpilgert sich" richtig. Die Kabarettistin Gabi Lodermeier verlangt allein Phantasie: "Werden Sie zum Muschelsucher. Jagen Sie den gelben Pfeil von Aragonien bis Galicien. Wanzen Sie sich mit mir von Matratze zu Matratze." Spanische Klänge auf der Gitarre lassen die Illusion perfekt werden. Am Ende kann jeder sagen: Der Weg hat etwas mit Frau Veigelhofer gemacht und mit ihm als Zuhörer auch. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten inklusive Sekt 20 Euro.

Adresse: Rathaussaal Großalmerode, Marktplatz 11, 37247 Großalmerode

Samstag, 29. April

Der blaue Engel im Offenbacher Ledermuseum

Das Ledermuseum Offenbach wird 100 Jahre alt und feiert sein Jubiläum mit einer Filmreihe - nach dem Motto "100 Jahre DLM - 100 Jahre Lieblingsfilme". Die Veranstalter: "Die Filme zeigen Brüche, Veränderungen und Neuanfänge in der deutschen Geschichte und stehen damit auch in Beziehung zur abwechslungsreichen Geschichte des Museums." Den Beginn macht "Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich aus dem Jahr 1930. Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 9 Euro inklusive Sektempfang.

Adresse: DLM Deutsches Ledermuseum, Frankfurter Str. 86, 63067 Offenbach

In ungewohnter Umgebung: Marlene Dietrich im Offenbacher Lederpalast. Bild © Murnau-Stiftung

Bunte Karolingerzeit in Lorsch

Wie färbte man Wolle zur Zeit Karls des Großen? Mit Pflanzen. Aber mit welchen? Nun, Blau erreicht man zum Beispiel mit Indigo und Färberwaid. Rot-Violett mit Holunderbeeren. Türkis mit Ritterspornblüten. Aus ihnen wird ein Sud hergestellt. Vor dem Färben muss die Wolle aber noch mit Alaun gebeizt werden, damit sie die Farbe aufnimmt. Ein Unterfangen, das im Workshop für Erwachsene "Bunte Karolingerzeit“ ausführlich erklärt wird. Wann: 10 bis 17 Uhr. Kosten: 30 Euro inklusive Material.

Adresse: Freilichtmuseum Lauresham, Im Klosterfeld 6-10, 64653 Lorsch

Steppenklänge auf dem Kasseler Weltmusikfestival

"Seau Volant“ oder auch "Fliegende Eimer“ sind eine Gruppe von zehn Musikern, die mit Violine, Mandoline, Schlagzeug, Akkordeon, Klarinette, Gesang und vielen mehr die paneuropäische Steppe heraufbeschwören. Ihre Musikrichtung: eine Mischung aus Klezmer, Polka und Balkan. Wer gerne tanzt, ist bei ihnen richtig. Die Dresdner Gruppe tritt im Rahmen des Kasseler Weltmusikfestivals auf. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten 13 Euro.

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof, Mombachstrasse 12, 34127 Kassel

Sonntag, 30. April

Falterexkursion in Idstein

Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Zitronenfalter und Aurorafalter: Zu wissen, welche Schmetterlinge überwintert haben, und welche gerade aus der Puppe geschlüpft sind - die Idsteiner Schmetterlingsexkursion klärt auf. Unter der Leitung von Ingrid und Günter Lang (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) erfahren Interessierte mehr über die schöne, gefährdete Falterwelt. Am Ende wird jeder den weiblichen Aurorafalter vom männlichen unterscheiden können. Los geht es um 14.30 Uhr. Erwachsene zahlen 5 Euro. Bei Regen fällt die Exkursion aus.

Adresse: Restaurant Ponyhof, Schützenhausstraße 70, 65510 Idstein

Der Aurorafalter. Ob männlich oder weiblich - nach der Exkursion werden Sie es wissen! Bild © Günter Lang

Mühlheim rockt in den Mai

Die "Free Electric Band" fordert zum Tanz in den Mai auf. Und das wild. Denn wie die Band so schön formuliert: "Wir sind born to be wild, also lasst uns gleich über die streets of London 'rüber zur bar sailing, da gibt's American Pie und whiskey in the jar, und lasst uns einfach layin' back in the arms of someone einen schönen Abend haben." Alles klar. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets kosten 17 Euro.

Adresse: SCHANZ-Saal, Carl-Zeiss-Straße 6, 63165 Mühlheim

Maieinsingen mit hr3-Party in Marburg

Der historische Marktplatz in Marburg wird zum Dancefloor. hr3-Moderator Jürgen Rasper sorgt ab 20 Uhr für die größten Hits aus Rock und Pop. Um 24 Uhr dreht er allerdings kurz den Regler runter. Dann wird wie jedes Jahr der Oberbürgermeister mit allen das Lied "Der Mai ist gekommen" singen. Dazu gibt es Maibowle. Der Eintritt zum Maieinsingen mit hr3-Party ist frei.

Adresse: Marktplatz, 35037 Marburg

Montag, 1. Mai

Wanderung durch die Bergsträßer Weinlagen

Zwischen Weinreben und Mandelblüten auf eigene Faust von Stand zu Stand: Das bietet am 1. Mai auf 18 km Länge die schon fast kultige "Bergsträßer Weinlagenwanderung" . Von Heppenheim bis nach Zwingenberg verkosten Jungwinzer die edlen Tropfen. Ein Jazzkonzert mit den "Marching Dixies" sorgt für zusätzliche Stimmung. Per Buspendelverkehr geht es zurück zum Ausgangspunkt. Los geht es um 9 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Bensheim Tourist Information, Hauptstr. 39, 64625 Bensheim

Breitscheider Höhlentag

Kristalle und Tropfsteine untertage. Eine Schlucht und prähistorische Steinkammern übertage. Der "Breitscheider Höhlentag" zeigt sich vielseitig. Höhlenführer haben an dem Tag Höhlenforscher an ihrer Seite, die von ihrer spannenden Arbeit erzählen, während Wanderführer auf dem Karst- und Höhlenlehrpfad den Besuchern das älteste Naturschutzgebiet Hessens näherbringen. Ein Rahmenprogramm im Höhlenhaus rundet den Tag ab. Unten: 10 bis 18 Uhr. Erwachsene 9 Euro, Kinder 6 Euro. Oben: 11 und 15 Uhr. 5 Euro.

Adresse: Herbstlabyrinth Breitscheid, An der K68, 35767 Breitscheid (Parken an der Höhle direkt ist nicht möglich!)

Höhlenforscher erzählen im "Herbstlabyrinth" von ihrer spannenden Arbeit. Bild © picture-alliance/dpa

Walnussbrot in Kassel

Eben war die Welt noch in Ordnung, und plötzlich steht sie Kopf. Eine unerwartete Chance, die Welt neu zu entdecken. So ergeht es Emilia, einer attraktiven, aufstrebenden Jungunternehmerin, die vermeintlich glücklich mit ihrem Partner Peter in Hoffnungstal lebt - bis sie eine unheilbringende Nachricht ereilt. So die Tragikkomödie "Walnussbrot" . Los geht es um 20 Uhr. Tickets kosten 19 Euro. Zuvor gibt es zur Premiere Sekt und Livemusik.

Adresse: Studiobühne Deck 1, Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel

