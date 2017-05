Feuer frei? Lieber nicht. Der japanische Film "Death Note Light Up The New World".

Feuer frei? Lieber nicht. Der japanische Film "Death Note Light Up The New World". Bild © Nippon Connection

Das ist los am Wochenende

Das japanische Filmfestival "Nippon Connection" in Frankfurt, das Figurentheaterfestival "Blickfang" in Melsungen und das Jugendfestival "Freiraum" in Bad Nauheim – das sind nur einige unserer Tipps für das lange Wochenende.

Donnerstag, 25. Mai

Japanisches Filmfestival in Frankfurt

Das Nippon Connection Filmfestival bietet Gelegenheit, in die Kultur eines Landes einzutauchen, die vielen fremd ist. Mit 100 Beiträgen ist es das weltweit größte japanische Filmfestival. "Her Love Boils Bathwater" etwa erzählt die Geschichte der todkranken Futaba, die ihre zerrüttete Familie wieder vereinen will. "Daguerrotype" hingegen kombiniert Liebesdrama mit subtilem Horror. Schwerpunkte sind in diesem Jahr neben Dokumentar Erotikfilme. Zahlreiche Regisseure und Schauspieler sind persönlich vor Ort. Ein buntes Rahmenprogramm rundet das Event ab. Noch bis Sonntag.

Adresse: Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, 60316 Frankfurt am Main

Erotik kommt bei dem japanischem Filmfestival nicht zu kurz: "Traces Of Sin". Bild © Nippon Connection

Schlossgrabenfest in Darmstadt

Das größte Musikfestival Hessens rockt Damstadt. Das Schlossgrabenfest präsentiert auf vier Bühnen mehr als 100 Bands. Fast alle Stile sind vertreten, von Rock & Pop, Alternative, Hip-Hop, Cover und Singer/Songwriter bis hin zu Slam-Poetry und Comedy. Newcomer gehören ebenso zum Programm wie nationale Top-Stars. In diesem Jahr: Max Giesinger und "Glasperlenspiel". Komplettiert werden die Live-Acts mit einer Club-Area zum Tanzen sowie Leckereien aus aller Welt. Das alles bei freiem Eintritt und bis Sonntag.

Adresse: Karolinenplatz und Friedensplatz, 64283 Darmstadt

Er kommt: Max Giesinger ist einer der Top-Acts auf dem Schlossgrabenfest. Bild © picture-alliance/dpa

Figurentheaterfestival "Blickfang" in Melsungen

Wenn die "Blickfang" -Veranstalter über Theaterfiguren sprechen, geraten sie ins Schwärmen: "Eigentlich sind sie nur Objekte aus Holz und Stoff, doch eines können sie alle: Atmen! Sie tun dies mit Hilfe der Puppenspieler." Das internationale Festival präsentiert vier Tage lang Puppenspiel für Groß und Klein. Zuweilen tatsächlich nur für Groß, denn "Kohlhaas" oder "Der Diener zweier Herren" sind nichts für Kleinkinder. Für die gibt es "Aschenputtel" oder "Knispel und die herrlichste Suppe der Welt". Der Eintritt kostet am Abend 14 Euro, sonst 6 Euro. Sonderveranstaltungen sind kostenlos. Bis Sonntag.

Adresse: Kloster Haydau, In der Haydau 2, 34326 Melsungen

"Metamorphosis": Das Theater "World of Puppets" verzaubert mit Gedanken über die Zerbrechlichkeit unserer Erde. Bild © World of Puppets

Freitag, 26. Mai

Freiraum-Festival in Bad Nauheim

Die Jugend feiert in Bad Nauheim. Drei Tage lang kann sie sich "Freiraum“ nehmen für Kunst und Klang. Das Festival im Sprudelhof und in den Räumen der Badehäuser bietet Musik. Die Stile reichen von Rock über Soul, Reggae und Elektro, bis zu hin zur Klassik. Das Festival bietet Wettbewerbe. Zum Beispiel kann man Fotos zum Thema "Herzschmerz" einreichen. Schließlich bietet das Festival Workshops: Zumba, Poetry Slam, Graffiti oder Kurzfilme. Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Alles kostenlos.

Adresse: Sprudelhof, Ludwigstraße 20, 61231 Bad Nauheim

"Solaris" live in Gießen

Der Science-Fiction-Klassiker von Stanislaw Lem als Live-Hörspiel: Über "Solaris" , einem Planeten mit Ozean, schwebt eine Raumstation. In der passiert Seltsames. So muss der Psychologe Kelvin bei seiner Ankunft erfahren, dass Freund Gibarian Selbstmord begangen hat. Die verbliebenen Wissenschaftler sprechen in Rätseln, scheinen auch nicht mehr weit vom Suizid. Kelvin versucht, gewohnt rational die Sache zu klären. Doch plötzlich steht seine tote Frau vor ihm. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 16,30 Euro.

Adresse: taT-studiobühne, Berliner Platz am Rathaus, 35390 Gießen

Sind hier denn alle wahnsinnig? Carolin Weber und Roman Kurtz in "Solaris". Bild © Stadttheater Gießen

Der Dennis in Neu-Isenburg

Der Dennis – das ist Schauspieler und Autor Martin Klempnow, der in die Rolle des Berufsschülers Dennis Hürth schlüpft, um uns "Ottos" mit auf die Baustelle und in die Vorstadt-Welt zu nehmen. "Ich seh voll reich aus“ tönt er und freut sich den Zuschauern mitteilen zu können: Er hat eine neue Aldi-Talk Prepaidkarte, den Kühlschrank voll Curry King und auf der Baustelle war er diese Woche mal pünktlich! Natürlich gibt Dennis zu allen Events aus TV, Internet und der Fußgängerzone seinen Senf dazu. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 33,90 Euro.

Adresse: Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, 63263 Neu-Isenburg

Samstag, 27. Mai

Musical mit Tiefgang in Hanau

Eigentlich ist das Märchen "Vom Fischer und seiner Frau" schnell erzählt: Die Gier der Fischersfrau führt sie und ihren Mann in den Abgrund. Doch die "Brüder Grimm Festspiele" in Hanau machen mehr daraus: ein Musical mit Tiefgang. Es geht um verlorene Gefühle, Neid, Entfremdung sowie um die siegreiche Kraft der Liebe. Ein Musical, das sowohl am, im und unter Wasser spielt, und mit dem baltischen Mythos von der versunkenen Stadt Vineta und Figuren wie der nordischen Meeresgöttin Rân bereichert wird. Los geht es um 20.30 Uhr (Sonntag um 14.00 und 18.30 Uhr). Tickets: ab 21,50 Euro.

Adresse: Amphitheater, Kesselstadt im Park von Schloss Philippsruhe, Landstraße, 63454 Hanau

Er versteht seine Frau nicht mehr: Ron Holzschuh als Munk, der Fischer. Bild © Brüder Grimm Festspiele

Dampftage im Neu-Anspacher Hessenpark

Sie ist das Symbol für die Industrielle Revolution: die Dampfmaschine. Der Hessenpark hat einige von ihnen organisiert und lädt nun unter dem Motto "Mit Volldampf voraus" zwei Tage lang dazu ein, die Sammlung historischer Dampfmaschinen zu bestaunen. Museumseigene Lokomobile und die Kartoffeldämpfkolonne sind ebenfalls im Einsatz. Die "Dampftage“ starten um 11 Uhr. Tickets: Erwachsene 9 Euro, Kinder 2,50 und Familien 18.

Adresse: Freilichtmuseum Hessenpark, Laubweg 3, 61267 Neu-Anspach

Naima Husseini in Kassel

Naima Husseini singt Deutschpop. Die Musik der Hamburgerin ist zwar eingängig, aber nicht konventionell. Bei jedem Song hört man ihre Freude am Experimentieren. Kritiker meinen: ein "Dreampop-Juwel mit viel Analog-Soul und echten Disco-Tränen." Aber auch elekrifizierter R&B klingt mit. "Immer alles" heißt ihr neues Album. Los geht es um 21 Uhr. Tickets: 12 Euro.

Adresse: Kulturhaus Dock 4, Zwischendeck, Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel

Naima Husseini hat es nicht gern, wenn ihre Musik in eine Schublade gesteckt wird. Ihr neues Album: "Immer alles". Bild © Inga Seevers

Sonntag, 28. Mai

Freie Fahrt im Aartal

Das Aartal ist am Sonntag autofrei. Zwischen Taunusstein-Bleidenstadt und Diez können sich auf der B 54 Radler, Rollerfahrer, Inlineskater und Wanderer verlustieren. "Autofrei und Spaß dabei" ist das Motto oder "Fahr zur Aar“ . Unterwegs gibt es Essen und Trinken sowie ein buntes Rahmenprogramm. Offiziell eröffnet wird die Strecke um 10.30 Uhr an der Stiftsmühle in Bleidenstadt. Der Einstieg ist aber von 10 bis 18 Uhr überall möglich.

Adresse: Stiftsmühle Englert, Aarstraße 11, 65232 Taunusstein

Festival4Family in Frankfurt

Noch ein Festival, diesmal 4 Family. Die Frankfurter Commerzbank-Arena lässt Kinder an die Macht und bietet Spaß, Action und den einen oder anderen Stargast. Jamie Lee singt, die zwei Logo!-Moderatoren Jennie und Tim lesen, die Geister von Burg Frankenstein spuken und Oliver Mager erscheint mit Twinkel. Moderiert wird das Festival4Family von hr3-Moderator Tobias Kämmerer. Der Eintritt in die Arena ist frei.

Adresse: Commerzbank Arena, Mörfelder Landstr. 362, 60528 Frankfurt am Main

Stargast beim Festival4Family: Jamie Lee. Bild © picture-alliance/dpa

Lieder auf nordhessisch in Kassel

Wenn der Nordhesse "Ahle Wurscht" und "Schmeggewöhlerchen" hört, weiß er: Ich bin Zuhause. Bassbariton Jochen Faulhammer verspricht in seinem Konzert "Momendemoh" nordhessisches Gesangsgut - ob selbst komponiert oder Bekanntes umgetextet. Dabei geht es um die wirklich wichtigen Themen: neben Essen und Trinken um die Liebe (das Balzverhalten des Nordhessen!) und um Zwistigkeiten, die im "Geschnuddel, Geazzele und Gemähre" enden. Los geht es um 16 Uhr. Tickets: ab 11,50 Euro.

Adresse: Theaterstübschen, Jordanstraße 11, 34117 Kassel

