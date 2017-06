Die deutschsprachige Rockband "Jennifer Rostock" in Wolfhagen, das Rosen- und Lichterfest im Frankfurter Palmengarten und Peter Maffay in Rüsselsheim - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Rosen- und Lichterfest im Frankfurter Palmengarten

Rosen in voller Blüte und dazu Tausende Teelichter, die von den Besuchern zu Bildern gelegt werden – das ist am Samstagabend der Höhepunkt des "Rosen- und Lichterfestes" im Frankfurter Palmengarten. Offiziell beginnt das Fest aber schon am Donnerstag mit der Eröffnung der Rosenausstellung. Ein buntes Programm begleitet die Blumenschau. Kinder können mit Rosen basteln, auf dem Gelände spielen Musikbands, und ein Poi-Workshop für Freunde der Artistik gehört auch dazu. Ein Feuerwerk bildet den Abschluss. Geöffnet ab 9 Uhr. Eintritt am Samstag 15 Euro, Familien 30, sonst 7 Euro und Kinder 2.

Adresse: Palmengarten, Palmengartenstr. 11, 60325 Frankfurt am Main

Ein Gruß an Walt Disney: Besucher des Rosen- und Lichterfestes gestalten aus Teelichtern Bilder. Bild © Palmengarten Frankfurt

Peter Maffay & Band in Rüsselsheim

Ob jung oder alt – Peter Maffay hat Fans in allen Altersklassen. Auf dem Hessentag präsentiert der Musiker seine größten Hits aus 40 Jahren. "Über sieben Brücken", "Du" oder "Ich wollte nie erwachsen sein". Fast wäre er nicht gekommen. Denn er war mit der "Tabaluga"-Tournee sehr eingespannt. Aber er sagt: "Wir empfinden die nun fünfte Einladung zum Hessentag als große Ehre. Wir freuen uns schon sehr auf das Konzert. Es wird eines von ganz wenigen, wenn nicht sogar das einzige in diesem Jahr sein." Los geht es um 20 Uhr. Tickets (Stehplätze): 59,95 Euro.

Adresse: Hessentagsarena (Opel-Gelände), Friedrich-Lutzmann-Ring 1, 65428 Rüsselsheim am Main

Mal leise, mal laut: Peter Maffay berührt. Auch auf dem Hessentag. Bild © picture-alliance/dpa

Heavy Metal-Open Air in Homberg (Ohm)

Drei Tage gibt es in Homberg (Ohm) was auf die Ohren: Das "M:O:A - M.I.S.E. Open Air" versteht sich als kleines, unpolitisches, multikulturelles Festival, das Nachwuchsbands der Rock- und Heavy Metal-Szene Gelegenheit gibt, sich zu präsentieren. In diesem Jahr heizen 26 Live-Bands aus sieben Ländern dem Publikum ein: "Milking the Goamachine", "Stormwarrior", "Nuclear", "Cripper", "Darkest Horizon", "Nitrogods", "Crossplane" und "Sic Zone" sind unter anderem dabei. Von Donnerstag 12 Uhr bis Samstagnacht. Kombiticket plus Camping: 45 Euro. Einzeltickets: Donnerstag 15, sonst 20 Euro.

Adresse: Festplatz am Kämpfberg, Am Kämpfberg 2, 35315 Homberg (Ohm)

Freitag, 16. Juni

Robert Stadlober liest "Caspar Hauser" in Bad Homburg

Robert Stadlober gehört zur Elite der Film- und TV-Stars junger Generation. Am Freitag liest er Jakob Wassermanns Roman "Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens" – und verkörpert das Kind, das 1828 in Nürnberg aufgegriffen wurde und kaum sprechen konnte. Schließlich fällt Caspar Hauser einem Mordanschlag zum Opfer. War er ein illegitimer Erbprinz des Hauses Baden? Die Frage muss Robert Stadlober offen lassen. Der Gitarrist Diknu Schneeberger und sein Gypsy-Jazz-Trio begleiten ihn bei dem Vortrag. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 39 Euro.

Adresse: Kulturzentrum Englische Kirche, Ferdinandsplatz,, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Der österreichische Schauspieler Robert Stadlober ist aus Film und TV bekannt, u.a. spielte er den Lyschko in "Krabat". Bild © picture-alliance/dpa

YOU FM Press Play! in Rüsselsheim

Let's party auf dem Hessentag! Die coolen, modernen Beats gibt die You FM On-Air Show "Press Play!" vor. Es legen auf: DJ Kissen und Julian Smith. Und es gibt einen Live-Top-Act: "Alle Farben". Man erinnere sich an Welthits wie "She Moves (Far Away)“ und "Bad Ideas“. Musik im Bereich des Deep und des Tech House. Los geht es ab 21 Uhr. Eintritt kostet 10 Euro.

Adresse: Music Hall K48 (Opel-Gelände), Mainzer Straße 204, 65428 Rüsselsheim am Main

Die "documenta" im Jahr 2027

Kassel steht ganz im Zeichen der documenta . Das gilt auch für das Theater. "Im tiefen Tal der Todeskralle" ist "eine wilde, trashige und absurd-lustige Komödie" über Kunstausstellung. Ein Stück Science-Fiction, in dem unter anderem deutlich wird, dass Kunst ein knallharter Wirtschaftsfaktor ist. Und ein Blick hinter die Kulissen: Das Zwillingspaar Natalia und Ben Grimmberger soll im Jahr 2027 die "documenta" organisieren. Sie teilen die Ansicht, dass Kunst nichts bewegen kann und ganz gut ohne Künstler auskommt. Los geht es um 20.15 Uhr. Tickets kosten 14,50 Euro.

Adresse: tif - Theater im Fridericianum, Karl-Bernhardi-Straße, 34117 Kassel

Ein Stück Science-Fiction: Die Zwillinge Grimmberger (Caroline Dietrich und Alexander Weise) sollen die documenta 2027 organisieren. Bild © Matthias Jung

Samstag, 17. Juni

Mit der Dampflok durch den Frankfurter Rebstockpark

Mit Volldampf zieht am Wochenende wieder die historische Lok offene und geschlossene Personenwagen durch den Frankfurter Rebstockpark. Zuvor oder danach lohnt sich ein Blick ins Feldbahnmuseum , das in diesem Jahr den Bergbau thematisiert. Unterirdische Grubenbahnen aus dem Steinkohle- und Erzabbau stehen dort ebenso wie Feldbahnen aus Steinbrüchen und Tongruben. Verpflegung gibt es im Lokschuppen. Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt (inkl. Fahrt): Erwachsene 6 Euro, Kinder 3, Familien 12.

Adresse: Frankfurter Feldbahnmuseum e. V., Am Römerhof 15f, 60486 Frankfurt am Main

Sie fährt wieder: die historische Dampflok des Frankfurter Feldbahnmuseums. Bild © Feldbahnmuseum Frankfurt

Open Air-Schlagerparty "VIVA Willingen"

Leute, die Schlager oder leichte Popmusik nicht nur an Fasching mögen, sondern auch im Sommer mal richtig die Sau raus lassen wollen: Sie sind bei der Open Air-Party "VIVA Willingen" richtig. Auf der Bühne stehen Stars der Szene wie Mickie Krause, Tim Toupet, Peter Wackel, Oli P., Culture Beat, Jürgen Milski, Mia Julia und Willi Herren. Von 12 bis Mitternacht. Der Eintritt: 20 Euro.

Adresse: Festgelände hinter dem Sauerland Stern Hotel, Kneippweg 1, 34508 Willingen (Upland)

Alsfelder Märchennacht

Märchen sind nicht nur etwas für Kinder. Die "Alsfelder Märchennacht" ist daher zweigeteilt. Sie startet um 17 Uhr mit "Kuschelmärchen" für die Kleinen. Um 19 und 21 Uhr wird es dann gruseliger, blutiger, philosphischer: "Nacht der Märchen" für die Erwachsenen – inklusive einem Flüsterspaziergang durch die Alsfelder Altstadt. Präsentiert wird das Fantasy-Abenteuer von Michaele Scherenberg, Walburga Kliem und Silvia Völker. "Kuschelmärchen"-Ticket: Kinder 2, Erwachsene 3 Euro. "Nacht der Märchen": 10 Euro.

Adresse: Märchenhaus, Sackgasse 2, 36304 Alsfeld

Märchen können manchmal ganz schön gruselig sein. Die "Alsfelder Märchennacht" ist daher zweigeteilt: "Kuschelmärchen" für Kinder und "Die Nacht der Märchen" für Erwachsene. Bild © picture-alliance/dpa

Sonntag, 18. Juni

"Offene Höfe und Kunst" in Hofheim

Von Hof zu Hof und immer wieder Neues entdecken: 75 Hinterhöfe, die sonst für die Öffentlichkeit geschlossen sind, öffnen beim "Wallauer Höfefest" ihre Tore. Mehr als 100 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren zwischen Scheune, Brunnen und Gartenbeet ihre Werke. Acrylbilder, Naturfotografien, Niggy Arts-Figuren, Tiffany-Glaskunst und vieles mehr. Dazu gibt es Musik. Die Spannbreite reicht von Jazz und Blues über Rock zu Oldies und Country. Natürlich kommt auch Essen und Trinken nicht zu kurz. Offen von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: frei.

Adresse: Ortskern Wallau, 65719 Hofheim am Taunus

"Jennifer Rostock" in Wolfhagen

Die Musik der "Jennifer Rostock" -Band ist schwer zu fassen: "zwischen Glam-Punk, Elektro-Pop und Hauptstadt-Rock". Die Wahlberliner fallen vor allem durch ihre charismatische Frontfrau auf: Jennifer Weist. Wie eine Urgewalt, die über die Zuschauer hereinbricht. Das neue Album der Band "genau in diesem ton" ist denn auch eine Hymne auf Menschen, die sich leidenschaftlich ins Leben werfen. Die Clubtour ist ausverkauft, aber es gab am Mittwoch noch Karten für das Open Air. Los geht es um 20 Uhr. Tickets: 38,55 Euro.

Adresse: Kulturzelt Wolfhagen, Stadtpark Teichwiesen, 34466 Wolfhagen

Keine Angst sich zu verbiegen: Jennifer Weist. Bild © picture-alliance/dpa

Chansons "Bar jeder Vernunft" in Kelkheim

Katharine Mehrling ist Schauspielerin, eine mit Preisen ausgezeichnete dazu. Doch zuweilen greift sie zum Mikrofon, um zu singen. "Bar jeder Vernunft" heißt ihr Programm, in dem sie unter anderem Charles Aznavour und Edith Piaf huldigt. "Ich borge mir diese Liedkunstwerke aus und erzähle damit meine eigene Geschichte." Begleitet wird sie von den "musiciens de jazz". Los geht es um 18 Uhr. Tickets kosten 30,55 Euro.

Adresse: Rettershof - Innenhof des Gutshofes, Rettershof 5, 65779 Kelkheim (Taunus)

