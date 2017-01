Die Liebe kommt per E-Mail: Undine Schmiedl und Uwe Gerritz in "Gut gegen Nordwind".

Die Liebe kommt per E-Mail: Undine Schmiedl und Uwe Gerritz in "Gut gegen Nordwind". Bild © Gisa Hillesheimer

Das ist los am Wochenende

Ein Liebesdialog in Frankfurt, der Sternenhimmel durch die Linse in Darmstadt und der afrikanische "Circus der Tanzenden Trommeln" in Idstein - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, 27. Januar

Tribute an U2 in Frankfurt

"Return 2U" feiert U2 im Nachtleben: Ihre Liebe zu der irischen Band hat die vier erfahrenen deutschen Cover-Musiker zusammengeführt. Mit einem Ziel: den U2-Sound so authentisch wie möglich auf die Bühne zu bringen. Los geht es ab 21 Uhr. Eintritt: im Vorverkauf 8 und an der Abendkasse 10 Euro.

Adresse: Nachtleben, Kurt-Schumacher-Straße 45, 60313 Frankfurt am Main

Historische Rallye in Bad Homburg

Eine Oldtimer-Sternfahrt nach Monaco - das ist die Rallye Monte Carlo Historique . Die deutschen Teilnehmer starten in Bad Homburg. Dort stellen sich die Rallye-Fahrzeuge aus den Jahren 1955 bis 1980 für die Zuschauer vormittags in der Fußgängerzone auf. Ab 14.10 Uhr werden dann 73 historische Sportwagen im Minutentakt über die Startrampe auf dem Kurhausplatz gewinkt.

Adresse: Kurhausplatz, Louisenstraße, 61348 Bad Homburg v.d. Höhe

Ein Porsche 911 aus dem Jahr 1968 auf dem Weg nach Monte Carlo. Bild © picture-alliance/dpa

Bodo Bach in Gießen

"Pech gehabt!“ erklärt Bodo Bach in seinem neuen Solo-Programm. Sei es die neue Liebe seines Sohnes Rüdiger, der Besuch einer Erotikmesse oder das überraschende Ableben seines ungeliebten Nachbarn - Bodo Bach zeigt sich vielseitig, vielschichtig und vor allem "vielosophisch": "Denken Sie dran: Wenn wir Pech haben, ist das Glück nicht weg. Das hat dann nur ein anderer." Los geht es ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 32,30 Euro.

Adresse: Kongresshalle Gießen, Berliner Platz 2, 35390 Gießen

Samstag, 28. Januar

Ein Blick ins All

Sternenhaufen, Lagunennebel und Galaxien lassen sich bei der Führung im Darmstädter Observatorium durch Teleskope beobachten, auch nähere Objekte wie der Mond oder die Planeten - wenn der Himmel klar ist, denn nur dann findet die Führung statt. Los geht es um 20 Uhr. Taschenlampe und warme Kleidung nicht vergessen, denn für die Teleskope wird die Dachkuppel geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Observatorium Ludwigshöhe, Auf der Ludwigshöhe 196, 64285 Darmstadt

Lagunennebel: Das Darmstädter Observatorium lädt zum Sternegucken ein. Bild © Bernhard Schlesier

Matze Knop in Kassel

"Es ist höchste Zeit für meeehr! Mehr Coolness! Mehr Abenteuer! Mehr Leidenschaft!" Das sagt Matze Knop in seinem neuem Programm "Diagnose Dicke Hose". Schluss damit, auf dem Teppich zu bleiben. Der Imitator lässt Kloppo, Dante, Kult-Kaier, Supa Richie und jede Menge andere Therapiewillige groß zu Wort kommen. Los geht es ab 20 Uhr. Der Eintritt: 34,60 Euro.

Adresse: Hotel Reiss, Werner Hilpert Str. 24, 34117 Kassel

"Jabula Africa" in Idstein

Der "Circus der Tanzenden Trommeln" entführt die Zuschauer mit "Jabula Africa" zum schwarzen Kontinent. Auf der Bühne stehen Artisten, die ihre Körper verblüffend verbiegen können, Jongleure, die blitzschnell fliegende Schüsseln wechseln, während sie Bodenakrobatik betreiben, aber auch "Waterman" Winston Carter: In nur wenigen Minuten trinkt er mehrere Liter Wasser, um dann aus seinem Mund meterhohe Wasserfontänen zu entlassen. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: ab 27,90 Euro

Adresse: Stadthalle Idstein, Löherplatz 15, 65510 Idstein

Bei Bodenakrobatik jonglieren - das bietet der "Circus der Tanzenden Trommeln". Bild © Showbiz Entertainment Productions

Sonntag, 29. Januar

"Solo für Clara" in Schauenburg

Clara sitzt mit fünf Jahren zum ersten Mal am Klavier. Schnell erkennt sie: Das und nichts anderes will sie machen. Sie kämpft darum, Pianistin zu werden. Ein harter Weg, den die Autorin Claudia Schreiber in Auszügen bei ihrer Lesung "Solo für Clara" beschreibt. Begleitet wird sie von dem Schüler Oskar Matthes, der zwischen den Lesungen Klavier spielt. Los geht es um 11 Uhr. Eintritt: 10 Euro, mit Anmeldung 8 (info@maerchenwache.de).

Adresse: Schauenburger Märchenwache, Lange Straße 2, 34270 Schauenburg-Breitenbach

Liebe per E-Mail in Frankfurt

Bei Leo landen irrtümlich E-Mails der ihm unbekannten Emmi. Aus Höflichkeit antwortet er. Und weil sich Emmi von ihm verbal angezogen fühlt, schreibt sie zurück. Nach anfänglichem Geplänkel entwickelt sich echte Kommunikation. In der Leitung knistert's, der Wunsch nach einem persönlichen Treffen wächst. "Gut gegen Nordwind" ist ein Theaterstück über einen hinreißenden Liebesdialog. Los geht es um 20 Uhr, Tickets kosten 23 Euro.

Adresse: Stalburg Theater, Glauburgstraße 80, 60318 Frankfurt am Main

Emmi (Undine Schmiedl) wachsen Flügel. Gut gegen den bösen Nordwind. Bild © Gisa Hillesheimer

Folk-Rock aus Halifax in Wiesbaden

"The Stanfields" spielen Rock‘n’Roll. Die kanadische Band nimmt dabei zu gleichen Teilen Anleihen bei einer Art Ostküsten-Bluegrass und den irisch-schottischen Wurzeln ihrer Mitglieder. Vom Stadionrock bis zur Akustiksession ist alles dabei. Derzeit touren sie mit ihrem jüngsten Album "Modem Operandi" durch Deutschland. An ihrer Seite: die ebenfalls aus Halifax stammende Gruppe "Like A Motorcycle".

Adresse: Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V., Murnaustr. 1 (ehemals Gartenfeldstraße 57), 65189 Wiesbaden