Das ist los am Pfingstwochenende

Herkules-Geburtstag in Kassel, eine Galashow mit Pferden in Wiesbaden und ein chinesisches Tanzdrama in Frankfurt - das sind nur einige unserer Tipps für das lange Pfingstwochenende.

Freitag, 2. Juni

Die Wiesbadener Pferdenacht

Die "Pferdenacht" im Schlosspark Biebrich gehört zu den Höhepunkten des "Internationalen Wiesbadener Pfingstturniers". Eine Galashow mit Huftieren. Es gibt Akrobatik auf verschiedenen Pferderassen, Kamele im fliegendem Galoppwechsel, südafrikanischen Sound mit DJ Noema sowie Licht- und Feuerzauber. Zwar sind die Sitzplätze ausverkauft, doch für Kurzentschlosse gibt es am Galaabend noch Flanierkarten. Kostenpunkt: 25 Euro. Los geht es um 19.30 Uhr. Das Turnier läuft bis Pfingstmontag.

Adresse: Biebricher Schlosspark, Am Schlosspark, 65203 Wiesbaden

Spektakuläre Stunts mit Feuer: Ein Markenzeichen der Wiesbadener Pferdenacht. Bild © Pfingsturnier

"Wir sind Luther" in Marburg

Eine Lichtgestalt mit Macken und Fehlern – das ist der Kern von "Wir sind Luther" . Marc Becker nähert sich in seinem Theaterstück dem Phänomen Luther "mit absurdem Humor, rasantem Schauspiel und mitreißenden Liedern". Denn wie der Reformator selbst gesagt hat: "Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz." Die Uraufführung findet unter freiem Himmel auf dem Marktplatz statt und startet den Marburger Theatersommer. Los geht es um 21 Uhr. Tickets ab 21 Euro. Auch Samstag und Sonntag. Der Theatersommer endet am 25. Juni.

Adresse: Marktplatz, 35037 Marburg an der Lahn

Das Theaterstück "Wir sind Luther" nähert sich dem Reformator mit Humor. Bild © Reformations-Spectaculum

Die Hamburg-Klezmer-Band in Friedberg

Wenn auf einem wohlig schwingenden Akkordeon-Fundament die Geige und die Tuba zum Duell antreten, sich plötzlich das Schlagzeug einmischt und dann noch ein klarer Gesang erzählend sich dazugesellt, dann spielt die "Hamburg-Klezmer-Band" . Die fünf Musiker sind in verschiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen. Sie eint die jüdische Kultur und die Liebe zu moldawischer, ukrainischer und rumänischer Musik. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets: 18 Euro.

Adresse: Theater Altes Hallenbad, Haagstr. 29, 61169 Friedberg (Hessen)

Samstag, 3. Juni

"Happy Birthday, Herkules!“ in Kassel

Der Mann mit dem knackigsten Hinterteil Hessens wird 300: Herkules . Den Kasselanern ist das eine Party wert. Im Bergpark Wilhelmshöhe lockt ab 15 Uhr ein Parcours durch sechs Heldentaten des Herkules, die Fotoaktion "Per Heißluftballon am Herkules vorbei", Schmieden für Kinder, Kutschfahrten, freier Eintritt in die Museen. Für Musik sorgen "Die Tonträger", "Sister Gold" sowie das "Residance-Orchester". Die Party endet spektakulär: Um 21.45 Uhr leuchten die Wasserspiele. Kaskaden und eine 52 Meter hohe Fontäne.

Adresse: Schloss Wilhelmshöhe, 34131 Kassel

Schöne Aussichten! Bild © picture-alliance/dpa

Eltviller Rosentage

Gut 500.000 Rosen wachsen in und um Eltville. Der Ort am Rhein darf sich daher auch Rosenstadt nennen. Am ersten Juniwochenende feiert Eltville "seine" Blume. An den "Rosentagen" treffen sich dort Rosenfans aus ganz Deutschland – zum Gucken, Riechen, Staunen und Kaufen, aber auch zu Musik, Theater und Comedy. Ein Kunsthandwerkermarkt sowie ein Programm für Kinder runden das Event ab. Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 12. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Zentrum, 65343 Eltville am Rhein

Ritterturnier auf der Ronneburg

Lanze hoch und dann mit dem Pferd auf den Gegner los – die Ronneburg ist zu Pfinsten Schauplatz des großen traditionellen Turniers der Ritter . Neben Tjost messen sich die Recken auch im Bogenschießen und Schwertkampf. Täglich werden zwei einstündige Turniere ausgetragen: um 13 und 16 Uhr. Von nah und fern sind zudem Händler und Handwerker angereist. Gaukler fehlen natürlich auch nicht. Samstag bis Montag, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro. Es gibt Familienrabatte.

Adresse: Burg Ronneburg, Auf der Burg, 63549 Ronneburg

Gewinnt der böse Ritter? Auf der Ronneburg dürfen Groß und Klein beim Ritterturnier mitzittern. Bild © picture-alliance/dpa

Brunnenfest in Bad Sooden-Allendorf

Das Brunnenfest in Sooden ist ein Fest rund um Salz. Das weiße Gold machte den Ort groß. Erst diente es der Verfeinerung von Speisen, dann zu Kur- und Badezwecken. Neben Frühschoppen, Live-Musik und einem Feuerwerk bietet das Festprogramm Gesalzenes: Am Salzamt wird mit einer nachgebauten Pfanne die Kunst des Salzsiedens vorgeführt. Im Theaterstück "Ein Landgraf besucht sein Salzwerk" geben sich die Figuren der Soodener Salzgeschichte ein Stelldichein. Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 9.30 Uhr und Montag ab 8.45 Uhr.

Adresse: Stadtteil Sooden, 37242 Bad Sooden-Allendorf

Drachenspektakel in Fulda

Der Himmel über Fulda ist am Wochenende bunt. Drachen erobern die Luft. Auf dem Programm des Spektakels stehen eine Großdrachenpräsentation, Drachenflug-Vorführungen, Wettbewerbe mit sechseckigen Kampfdrachen, Führungen über das Flugfeld, Massenstart von Schuldrachen und mehr. Für Kinder gibt es zudem eine Bonbonfähre und eine Hüpfburg. Für's leibliche Wohl ist auch gesorgt. Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Messe Galerie Fulda, Wolf-Hirte-Straße, 36041 Fulda

Ein Großdrache über Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

Sonntag, 4. Juni

Chinesisches Tanzdrama "Opera Heroes" in Frankfurt

Eine Mischung aus Peking Oper, Kampfkünsten, Akrobatik, traditionellem chinesischen Tanz und Modern Dance – das ist "Opera Heroes" . Mehr als 50 Tänzer des Huajin Dance Drama Ensembles erzählen eine Geschichte von Liebe, Eifersucht und Mord am Vorabend der kulturellen Revolution. Autor der Geschichte ist Pik Wah Li. Er schrieb das Drehbuch für den Film "Lebewohl meine Konkubine". Los geht es um 19 Uhr. Tickets ab 14 Euro.

Adresse: Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main

"Opera Heroes": Eine exotische Reise in die Welt der Leidenschaft und körperlichen Perfektion. Bild © Opera Heroes

"Durchgebrannt" in Rabenau

30 Töpfer- und Keramik-Werkstätten aus Deutschland, den Niederlanden und Italien präsentieren sich bei "durchgebrannt" . Der Mittelhessische Keramikmarkt bietet für Haus und Garten Figuren, Gefäße und Gebrauchsgeschirr an - als Irdenware, Steinzeug, Holzbrandkeramik oder Porzellan. Ein Begleitprogramm gibt dem Besucher die Gelegenheit, sich selbst an der Drehscheibe zu versuchen, zu glasieren und zu brennen. Live-Musik sorgt für zusätzliche Unterhaltung. Offen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Hofgut Appenborn Odenhausen, Hofgut Appenborn, 35466 Rabenau

Auf dem Keramikmarkt "Durchgebrannt" können sich Besucher selbst an der Drehscheibe versuchen. Bild © picture-alliance/dpa

Montag, 5. Juni

Klostermühle Seligenstadt klappert

Am "Deutschen Mühlentag" stehen die Mühlen Hessens offen. Auch die Klostermühle in Seligenstadt. Aus dem Jahr 1574 gehört sie zum ältesten Teil der ehemaligen Benediktinerabtei. Die Getreide - und Ölmühle besitzt drei Mühlräder und wurde früher durch den Mühlbach, heute durch elektrische Pumpen angetrieben. Am Tag der offenen Tür ist die Klostermühle im Betrieb. Es gibt frischgebackenes Klosterbrot, Kaffee und Kuchen sowie Unterhaltung. Von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Klostermühle, Klosterhof 5, 63500 Seligenstadt

Die Ölpresse der Klostermühle in Seligenstadt. Am Pfingstmontag ist sie in Betrieb. Bild © schreiberleben.worldpress.com

The Vacant Lots in Wiesbaden

Das New Yorker Duo "The Vacant Lots" verbindet den New Wave Sound der 80er mit psychedelischen Kompositionen. Wie Kritiker sagen: Die Songs der jungen Band sind "eher Killer als Filler". Übersetzt: Filler ist etwas, das bloß Raum einnimmt, von geringer Qualität ist, weniger pur. Killer ist Hardcore- Musik, 100% tough. Mit ihrem neuem Album "Endless Nights auf Tour" stellen die Jungs ihre Musik vor. Los geht es um 21 Uhr. Tickets: 14,40 Euro.

Adresse: Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

